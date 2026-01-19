Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дмитриенко Иван
СОБЫТИЯ
Дмитриенко Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|CloudLinux 20 1
|Softline - Софтлайн 3304 1
|Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 110 1
|Нейромонах Феофан 1 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
|Пресняков Владимир 5 2
|Лазарев Сергей 9 2
|Гореславский Алексей 12 1
|Ковальчук Юлия 2 1
|Швецов Александр 10 1
|Попова Саша 1 1
|Бирюкова Елена 1 1
|Киоссе Никита 1 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 413 1
|Седокова Анна 2 1
|Банщикова Анна 1 1
|Темникова Елена 1 1
|Подольская Наталья 1 1
|Серябкина Ольга 3 1
|Фейгин Глеб 1 1
|Цой Анита 1 1
|Негачев Константин 4 1
|Савичева Юлия 5 1
|Караулова Юлианна 3 1
|Собянин Сергей 484 1
|Вуличенко Екатерина 3 1
|Лысенко Эдуард 312 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157735 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 1
|Турция - Турецкая республика 2500 1
|Солнечная система - Solar system 2549 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.