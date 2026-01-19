Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188933
ИКТ 14615
Организации 11319
Ведомства 1494
Ассоциации 1077
Технологии 3544
Системы 26543
Персоны 81842
География 3000
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Дмитриенко Иван


СОБЫТИЯ


19.01.2026 Что слушали разные поколения в России на новогодних праздниках 2
03.03.2025 FastFox перешел на отечественную ОС «МСВСфера Сервер 9» 1
05.08.2024 Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России 1
13.03.2023 «Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения» 1
30.06.2022 «Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков в соцсети 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Дмитриенко Иван и организации, системы, технологии, персоны:

CloudLinux 20 1
Softline - Софтлайн 3304 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 110 1
Нейромонах Феофан 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4977 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12943 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2740 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2881 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 254 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31879 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57454 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73557 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 2
Apple iOS 8289 2
Google Android 14753 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 190 1
Ispmanager - ИСПменеджер 25 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 374 1
Linux OS 10966 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Метавселенная ВДНХ 1 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Пресняков Владимир 5 2
Лазарев Сергей 9 2
Гореславский Алексей 12 1
Ковальчук Юлия 2 1
Швецов Александр 10 1
Попова Саша 1 1
Бирюкова Елена 1 1
Киоссе Никита 1 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 413 1
Седокова Анна 2 1
Банщикова Анна 1 1
Темникова Елена 1 1
Подольская Наталья 1 1
Серябкина Ольга 3 1
Фейгин Глеб 1 1
Цой Анита 1 1
Негачев Константин 4 1
Савичева Юлия 5 1
Караулова Юлианна 3 1
Собянин Сергей 484 1
Вуличенко Екатерина 3 1
Лысенко Эдуард 312 1
Россия - РФ - Российская федерация 157735 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45950 1
Турция - Турецкая республика 2500 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 761 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1723 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10377 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413300, в очереди разбора - 730295.
Создано именных указателей - 188933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще