Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198317
ИКТ 15303
Организации 11733
Ведомства 1510
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27036
Персоны 86494
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2818
Мероприятия 896

Цой Анита

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Max запустил истории 1
30.06.2022 «Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков в соцсети 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Цой Анита и организации, системы, технологии, персоны:

Нейромонах Феофан 1 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2807 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11762 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1971 1
Apple iOS 8565 1
Google Android 15221 1
Савичева Юлия 5 1
Караулова Юлианна 4 1
Вуличенко Екатерина 3 1
Дмитриенко Иван 6 1
Попова Саша 1 1
Бирюкова Елена 1 1
Киоссе Никита 1 1
Пресняков Владимир 6 1
Фейгин Глеб 1 1
Ковальчук Юлия 2 1
Лазарев Сергей 9 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 453 1
Банщикова Анна 1 1
Турция - Турецкая республика 2611 1
Россия - РФ - Российская федерация 165658 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3342 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще