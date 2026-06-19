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Пресняков Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Пресняков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриенко Иван 6 2
|Лазарев Сергей 9 2
|Гагиев Александр 1 1
|Гагарина Полина 13 1
|Киркоров Филипп 10 1
|Балдин Сергей 2 1
|Пожитков Игорь 13 1
|Никоненко Сергей 2 1
|Безруков Сергей 4 1
|Маковецкий Сергей 1 1
|Барских Макс 1 1
|Соколова Дана 1 1
|Меладзе Валерий 3 1
|Киоссе Никита 1 1
|Бирюкова Елена 1 1
|Агутин Леонид 6 1
|Башмет Юрий 3 1
|Стоянов Юрий 7 1
|Мирошниченко Ирина 1 1
|Попова Саша 1 1
|Брежнева Вера 1 1
|Шапиев Азамат 1 1
|Вуличенко Екатерина 3 1
|Караулова Юлианна 4 1
|Расторгуев Николай 2 1
|Савичева Юлия 5 1
|Угренович Алексей 3 1
|Куек Каролина 4 1
|Цой Анита 1 1
|Терновой Олег 1 1
|Фейгин Глеб 1 1
|Учитель Алексей 1 1
|Толстоганова Виктория 1 1
|Ревва Александр 2 1
|Белан Виктор - Билан Дима 7 1
|Серябкина Ольга 3 1
|Подольская Наталья 1 1
|Темникова Елена 1 1
|Крид Егор 6 1
|Седокова Анна 2 1
|РМГ - Русское радио 15 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
|Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.