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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196357
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Пресняков Владимир

СОБЫТИЯ


19.06.2026 От «Резервации» до Uma2rman: нижегородцы выбрали любимый контент ко Дню отца 1
24.06.2025 «Магнит» запустил ИИ-сервис для индивидуального подбора косметики в 2,5 тыс. магазинов «Магнит Косметик» 1
13.03.2023 «Одноклассники» запустили новый сервис «Настроения» 1
30.06.2022 «Одноклассники» запустили новый формат видеоподарков в соцсети 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 1
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Пресняков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15495 1
Acer Group - Acer Inc 2752 1
РМГ - Русская Медиагруппа 20 1
Нейромонах Феофан 1 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Zivert 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8709 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2383 1
Магнит Косметик - М.Косметик 47 1
Black Star 5 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5919 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 1
Союз кинематографистов России 11 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2781 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11653 2
Data monetization - Монетизация данных 1943 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5910 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 390 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4723 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11436 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1970 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2390 1
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 516 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5070 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4000 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 660 1
Автомагнитола - car radio 52 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9774 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21499 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26471 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63947 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1513 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15346 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60819 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4364 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16888 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2185 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29519 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2007 1
Аудиокнига - Audiobook 254 1
Podcasts - Подкастинг 313 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1888 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 1
Google Android 15129 2
Apple iOS 8525 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 321 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 68 1
C/C++ - Язык программирования 881 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 114 1
Дмитриенко Иван 6 2
Лазарев Сергей 9 2
Гагиев Александр 1 1
Гагарина Полина 13 1
Киркоров Филипп 10 1
Балдин Сергей 2 1
Пожитков Игорь 13 1
Никоненко Сергей 2 1
Безруков Сергей 4 1
Маковецкий Сергей 1 1
Барских Макс 1 1
Соколова Дана 1 1
Меладзе Валерий 3 1
Киоссе Никита 1 1
Бирюкова Елена 1 1
Агутин Леонид 6 1
Башмет Юрий 3 1
Стоянов Юрий 7 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Попова Саша 1 1
Брежнева Вера 1 1
Шапиев Азамат 1 1
Вуличенко Екатерина 3 1
Караулова Юлианна 4 1
Расторгуев Николай 2 1
Савичева Юлия 5 1
Угренович Алексей 3 1
Куек Каролина 4 1
Цой Анита 1 1
Терновой Олег 1 1
Фейгин Глеб 1 1
Учитель Алексей 1 1
Толстоганова Виктория 1 1
Ревва Александр 2 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Серябкина Ольга 3 1
Подольская Наталья 1 1
Темникова Елена 1 1
Крид Егор 6 1
Седокова Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164172 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47210 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19346 1
Франция - Французская Республика 8129 1
Турция - Турецкая республика 2586 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2255 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2329 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3305 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5693 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26952 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1250 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1625 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 118 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1115 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1742 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1797 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3827 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6098 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 393 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 587 1
Fashion industry - Индустрия моды 360 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57018 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15811 1
РМГ - Русское радио 15 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Международный женский день - 8 марта 416 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451333, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196357.
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