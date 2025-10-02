Разделы

Безруков Сергей


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 В Мах зарегистрировались более 40 млн пользователей 1
01.02.2022 Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт 1
16.03.2011 Возможности технологий ГЛОНАСС протестировали на военной технике 1
27.10.2010 Никита Михалков получит 1% с продаж каждого компьютера и телефона 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Безруков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2625 1
REvil - Хакерская группировка 50 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 444 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 137 1
JBS 10 1
Colonial Pipeline 34 1
Связной ГК 1379 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3089 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1165 1
Минкультуры РФ - Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 60 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5121 1
Судебная власть - Judicial power 2376 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1599 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 815 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
Союз кинематографистов России 11 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 19 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 925 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5598 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 403 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4666 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1811 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16556 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1678 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4419 1
DSLR - Digital single-lens reflex camera - Цифровой зеркальный фотоаппарат 657 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11076 1
Видеокамера - Camcorder 2309 1
Автомагнитола - car radio 50 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 332 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3910 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 362 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2844 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1881 1
М2М телематика - М2М-Cyber - M2M-Cyber 38 1
Никоненко Сергей 2 1
Пожитков Игорь 13 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 124 1
Смятских Алексей 48 1
Мишин Глеб 70 1
Михалков Никита 14 1
Шнуров Сергей 6 1
Полянин Евгений 4 1
Пузыревский Даниил 2 1
Коротаев Дмитрий 2 1
Шапиев Азамат 1 1
Мирошниченко Ирина 1 1
Хансвяров Руслан 1 1
Башмет Юрий 3 1
Стоянов Юрий 3 1
Сапегин Алексей 1 1
Елистратов Василий 1 1
Панова Ксения 2 1
Муромский Роман 1 1
Расторгуев Николай 2 1
Угренович Алексей 3 1
Маковецкий Сергей 1 1
Бессонов Андрей 1 1
Малоземов Алексей 1 1
Головачук Михаил 1 1
Пресняков Владимир 5 1
Скоробогатов Александр 6 1
Учитель Алексей 1 1
Толстоганова Виктория 1 1
Заец Артем 1 1
Шедрин Родион 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45142 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2595 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 580 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 677 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13494 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2975 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6556 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 372 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1221 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5310 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 522 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3654 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3123 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 588 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7249 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 179 1
Daily Storm 1 1
Минобороны РФ - РГВВДКУ - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала В.Ф. Маргелова 2 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

