МВД РФ СД Следственный департамент МВД России Следственный комитет при МВД России


Следователь 1972 г. Георгий Жанков Следователь 1972 г. Георгий Жанков
Следователь 1972 г. Георгий Жанков

СОБЫТИЯ


17.02.2026 Слабое звено: 94% успешных атак на банковских клиентов связаны с социальной инженерией 1
25.08.2025 Дело о мошенничестве с субсидиями Минпромторга на разработку ПО вернули из суда в прокуратуру из-за нарушений во время следствия 1
22.08.2025 ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров 1
05.12.2024 Интернет-мошенники в 2024 г. отобрали у россиян более 150 миллиардов 1
08.10.2024 У россиян стали выманивать деньги по телефону и через интернет с помощью поддельных приказов ФСБ 1
30.09.2024 Хакеры украли 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира» 1
11.09.2024 Ликвидирована сеть мошенников, похищавших деньги у россиян. 26 человек арестованы 1
24.07.2024 Экс-полковнику ФСБ грозит 15 лет тюрьмы за вымогательство 40 миллионов у «Ланита» 1
01.02.2022 Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт 1
21.01.2022 Российских хакеров охватила паника после разгрома ФСБ известной всему миру группировки 1
07.12.2021 Арестован бывший ИТ-директор Санкт-Петербурга. У другого экс-ИТ-директора обыск 1
01.10.2021 Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка 1
25.08.2020 Арестован ИТ-советник Госдумы, автор идеи государственного суперинтегратора 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
30.07.2020 «Уралвагонзавод» не может заплатить IBS за SAP из-за долга в 75 миллиардов 1
17.12.2019 В IBS прошли обыски по делу, связанному с SAP и «Уралвагонзаводом» 1
25.09.2019 Разработчики софта из Реестра отечественного ПО подвели экс-главу компании под уголовную статью о плагиате 1
27.03.2019 Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика 1
28.01.2019 Россиянин инсценировал ограбление, чтобы покрыть убытки от падения биткоина 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
13.12.2018 Арестован экс-редактор российского PC Week 1
17.11.2018 Арестован экс-акционер «Мегафона» 1
22.10.2018 Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест 1
16.08.2018 У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат 1
26.02.2018 МВД требует от своего сотрудника 1,4 миллиарда за «кривую» ИТ-систему 1
22.05.2017 В России арестованы хакеры, обокравшие 1 млн рядовых пользователей смартфонов 1
12.04.2017 14 хакеров украли у российских банков больше миллиарда 1
20.05.2016 В России арестован хакер, ограбивший банки на 1,2 миллиарда 1
30.04.2015 Генпрокуратура предложила закрыть фонд Росинфокоминвест 1
16.12.2014 Злоумышленники взламывали системы онлайн бронирования турфирм в СЗФО 2
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 1
22.08.2013 В Санкт-Петербурге раскрыта группа мошенников, зарабатывавших на рассылке «нигерийских писем» 1
28.06.2013 Выявлены дополнительные факты хищения бюджетных средств, выделенных в рамках ФЦП ГЛОНАСС 1
21.05.2013 Власти России отомстят за МТС 1
12.04.2013 «Ангстрем» требует освободить арестованных менеджеров. Видео обыска 1
04.02.2013 Полиция обыскивает офис совладельца «Ростелекома» 1
25.01.2013 В Волгоградской области оперативниками отдела «К» задержаны подозреваемые в мошенничестве в интернете 1
31.10.2012 Узбекская принцесса лишилась квартиры в центре Москвы после ссоры с МТС 1
20.03.2012 МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о фишинге 1
06.02.2012 Двое осуждены по делу о хищении средств из государственного венчурного фонда 1

МВД РФ СД и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 8
Ростелеком 10423 7
IBM - International Business Machines Corp 9566 7
МегаФон 10112 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9248 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3159 3
InfoWatch - Инфовотч 1112 3
Telegram Group 2660 3
Компьюлинк ГК - Compulink 446 3
NVision Group - Энвижн Груп 686 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 228 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 2
SAP SE 5466 2
Yandex - Яндекс 8619 2
Apple Inc 12759 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 60 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 88 2
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 109 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 2
REvil - Хакерская группировка 51 2
АСВТ 95 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 2
Питерская группа связистов 437 2
Агентство Интеграций 2 1
ИНФРА Инжиниринг 16 1
Google - Niantic Labs 15 1
Rubicon Wireless Communication - Perfectum Mobile 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8313 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 6
Евросеть 1417 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 3
РВК - Российская венчурная компания 558 2
Газпром ПАО 1427 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 95 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Альфа-Групп 732 2
Транснефть 325 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 140 2
Сибирский агрохолдинг 2 2
Трансаэро - авиакомпания 59 2
Юнитайл - Unitile 5 2
Dixis - Диксис 359 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 2
Резонанс НПП 388 2
JBS 10 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Гарант-Инвест ФПК 5 1
Сбер - СберОбразование 12 1
Русагропром 8 1
Финам ИК - Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 15 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1043 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Контрактфинансгрупп МФО 14 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 1
ГПБ - Газпромбанк 1191 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2745 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 60 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 53
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 739 35
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 16
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 835 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 10
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 9
Судебная власть - Judicial power 2412 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5334 7
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 6
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3124 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 3
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 156 3
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 2
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 2
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 721 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 2
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1052 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5946 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32078 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25571 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13671 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7752 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5196 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8992 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11605 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 5
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3285 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 338 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1390 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1729 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3163 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34064 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4467 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8805 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4283 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 541 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 4
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 156 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22024 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5410 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7670 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15010 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8499 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11337 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2265 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17854 3
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 311 2
Аксессуары 4136 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3924 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5929 5
FreePik 1518 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 900 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 961 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1242 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 59 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 270 2
МВД РФ - Следопыт М - система проверки подозреваемых онлайн 6 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 22 2
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-14 - российский основной боевой танк 10 2
Модернизация ИБД 6 2
Nokia 6230 - Nokia 6230i 47 1
Broadcom - СА Unicenter 47 1
Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 1
Ангстрем Азарт-П - широкополосная радиостанция военного класса шестого поколения 7 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 34 1
МВД РФ - Розыск-Магистраль ПТК - Программно-технический комплекс 3 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 83 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3461 1
Microsoft Windows 16442 1
Apple - App Store 3020 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 942 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1544 1
Apple iPhone 6 4862 1
Webmoney Transfer 165 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 35 1
Pokemon Go 80 1
Microsoft SMS Connect - Microsoft Systems Management Server 29 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 20 1
Ammyy Admin - Система удалённого доступа и администрирования 22 1
Рейман Леонид 1059 4
Кирюхина Зоя 6 3
Нащекин Алексей 118 3
Маевский Игорь 38 3
Маевский Леонид 57 3
Волк Ирина 27 3
Рожецкин Леонид 48 3
Батанов Геннадий 6 3
Подорожникова Ирина 2 2
Филиппов Даниил 5 2
Малофеев Константин 117 2
Нечаев Владимир 11 2
Каримова Гульнара 92 2
Каримов Ислам 95 2
Махонов Александр 31 2
Ахмедов Бекзод 38 2
Нечаев Андрей 27 2
Андреева Екатерина 54 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Левин Борис 57 2
Зенкин Денис 263 2
Текебаев Омурбек 10 2
Гринь Виктор 8 2
Полянин Евгений 4 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Безруков Сергей 4 1
Шнуров Сергей 6 1
Бабкин Владимир 4 1
Бессонов Андрей 1 1
Коротаев Дмитрий 2 1
Мазуренко Артем 1 1
Глембо Сергей 1 1
Чистов Сергей 1 1
Махничев Сергей 1 1
Радионов Павел 1 1
Оберемова Татьяна 3 1
Кремнева Евгения 3 1
Сызранцев Валерий 1 1
Васильев Константин 3 1
Пузыревский Даниил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 15
Германия - Федеративная Республика 12968 8
Финляндия - Финляндская Республика 3661 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2716 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 5
Украина 7817 5
Россия - УФО - Свердловская область 1798 4
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 639 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 851 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 71 2
Европа 24688 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 2
Беларусь - Белоруссия 6084 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1371 2
Великобритания - Лондон 2412 2
Узбекистан - Республика 1896 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 600 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 672 2
Латвия - Латвийская Республика 828 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 112 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 765 2
Латвия - Юрмала 13 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1696 2
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 1
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 55 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Калининский район 8 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 34 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 1
Казахстан - Республика 5849 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1376 1
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3048 70
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 29
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 27
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3720 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 23
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 6
Паспорт - Паспортные данные 2740 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 5
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5331 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8159 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6345 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3182 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 110 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6514 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2390 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 2
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 2
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 135 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11450 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2216 9
РИА Новости 1002 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 888 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 2
Daily Storm 1 1
Незыгарь - Telegram-канал 5 1
Инфобизнес 24 1
Финансовая газета 24 1
Forbes - Форбс 933 1
WikiLeaks 120 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1171 1
ZDnet 662 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
Бизнес Online 11 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Daily Mail 56 1
Российская газета 279 1
Независимая газета 13 1
Фонтанка 35 1
Руспрофайл 3 1
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 117 1
NEWSru.com 229 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 3
IDC - International Data Corporation 4946 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 133 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
