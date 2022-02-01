Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт

В число участников всемирно известной хакерской группы REvil входил ресторатор Даниил Пузыревский, владелец ресторана Vincent в Санкт-Петербурге. На сайте ресторана сказано, что его посещают Сергей Шнуров и актер Рэйф Файнс, сыгравший Волан-де-Морта в фильмах про Гарри Поттера. ФСБ арестовала хакеров в середине января 2022 г.

Хакер под прикрытием

Среди членов хакерской группировки REvil оказался владелец ресторана Vincent, расположенного на Театральной площади Санкт-Петербурга, пишет издание Daily Storm. Хакеры были арестованы в январе 2022 г. силам Федеральной службы безопасности России (ФСБ).

Владелец ресторана – Даниил Пузыревский, один из многочисленных подозреваемых по делу REvil. На сайте его заведения указано, что в числе посетителей, оценивших кухню Vincent, есть композитор Родион Шедрин, музыкант и общественный деятель, создатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а также отечественный актер Сергей Безруков и его британский коллега Рэйф Файнс (Ralph Fiennes). Последний наиболее известен по роли Волан-де-Морта в фильмах про Гарри Поттера.

Арест Даниила Пузыревского прошел 15 января 2022 г. На тот момент еще не было известно, что он сам и его полный тезка, известный в северной столице ресторатор – это одно лицо. Данный факт был установлен позже.

Vincent позиционирует себя как «ресторан авторской еды», говорится на сайте заведения. Там же сказано, что он был открыт в 2013 г.

Посетители Vincent обогащали одного из опаснейших киберпреступников в мире

Редакция CNews выяснила, что юридическое лицо ресторана – ООО «Кафе “Долина цветов”». Оно зарегистрировано в Санкт-Петербурге в августе 2011 г. по тому же адресу, где располагается сам ресторан.

Уставной капитал компании – 50 тыс. руб. Пузыревский, по данным ЕГРЮЛ, на 1 февраля 2022 г. владел 50-процентной долей в ней. Вторая половина компании принадлежала Александру Скоробогатову. Гендиректор «Кафе “Долина цветов”» – Алексей Сапегин.

По информации Тверского райсуда Москвы, дело об аресте Пузыревского за номером 3/1-0017/2022 было зарегистрировано 15 января 2022 г. Его рассматривала судья Ксения Панова. 19 января 2022 г. Пузыревский подал апелляционную жалобу.

Полтора десятка хакеров

ФСБ пресекла деятельность REvil при непосредственном участии сотрудников Следственного департамента МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. «ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности», – говорится в сообщении ведомства.

Сайт Vincent не скрывает, то ресторан посещают мировые знаменитости

На момент ареста ФСБ не уточняла общее количество задержанных. Представители ведомства ограничились лишь информацией о статье, нарушение которой им инкриминировалось. Всем арестованным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Максимальное наказание в данном случае – семь лет лишения свободы.

По информации Daily Storm, всего по делу против REvil проходят, по меньшей мере, 14 подозреваемых, однако ФСБ раскрыла имена лишь восьми из них. Это, помимо Даниила Пузыревского, российский военнослужащий Артем Заец, Алексей Малоземов, Дмитрий Коротаев, Руслан Хансвяров, Михаил Головачук, Роман Муромский и Андрей Бессонов. Также в списке есть некий известный интернет-стример, но его имя на момент публикации материала не афишировалось.

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Как пишет Daily Storm пятерых подозреваемых связывает не только общее «хакерское» дело. Они еще и бывшие одноклассники.

Исполнитель роли Волан-де-Морта имел возможность оценить блюда и напитки в ресторане Vincent Даниила Пузыревского

К числу подозреваемых может относиться и россиянин Евгений Полянин. CNews писал, что в результате журналистского расследования в ноябре 2021 г. были установлены и его потенциальная связь с REvil, и место его проживания. Полянин был найден в Барнауле в своем доме за $380 тыс. (29,25 млн руб. по курсу ЦБ на 1 февраля 2022 г.).

Арест международного значения

Группировка REvil за несколько лет своей активной деятельности успела «наследить» во многих странах мира. Власти США уверены, что именно она причастна к хакерским атакам на крупнейшего производителя мяса в мире – бразильскую компанию JBS.

О связи REvil со взломом JBS, произошедшем в конце весны 2021 г. и парализовавшем работу компанию на несколько дней по причине принудительного шифрования всех ее данных, заявило Федеральное бюро расследований (ФБР). Аналитики Бюро также подозревают REvil в атаке с шифрованием на американский трубопровод Colonial Pipeline. В обоих случаях хакеры требовали выкуп в обмен на дешифровку, исчисляющийся миллионами долларов.

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По данным ФСБ, хакеры REvil жили «на широкую ногу». «В результате комплекса скоординированных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в 25 адресах по местам пребывания 14 членов организованного преступного сообщества изъяты денежные средства: свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыc., 500 тыс. евро, а также компьютерная техника, криптокошельки, использовавшиеся для совершения преступлений, 20 автомобилей премиум-класса, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем», – заявили представители ФСБ.

Группировке REvil регулярно приписывают тесные связи с Россией и российскими властями. Нередко такие утверждения высказывают представители властей США, однако на момент публикации материала не существовало ни одного неопровержимого доказательства этой теории.

Хакеры боятся последствий

Арест членов REvil всколыхнул сообщество российских хакеров. В январе 2022 г. CNews писал, что они стали бояться за свою свободу – многие уверовали, что в очень скором будущем могут прийти и за ними.

В большинстве случаев хакеры не испытывали никакого сочувствия к своим «коллегам», а некоторые даже обвиняли их в халатности, которая и привела к их аресту. Другие говорили, что не нужно было столь активно действовать за пределами России. Впрочем, сочувствующие и сопереживающие среди отечественных киберпреступников тоже нашлись.