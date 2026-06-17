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Индексная книга (каталог) CNews*
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Daily Storm

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены 1
01.02.2022 Всемирно известным киберпреступником оказался хозяин российского ресторана, где обедали Шнуров и Волан-де-Морт 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Daily Storm и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 1
REvil - Хакерская группировка 51 1
Yandex - Яндекс 9058 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Colonial Pipeline 34 1
JBS 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1204 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Судебная власть - Judicial power 2470 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1665 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3597 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5056 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25025 1
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 355 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1806 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13367 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1950 1
Галицкий Александр 123 1
Скоробогатов Александр 6 1
Полянин Евгений 4 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Безруков Сергей 4 1
Бессонов Андрей 1 1
Коротаев Дмитрий 2 1
Пузыревский Даниил 2 1
Сапегин Алексей 1 1
Хансвяров Руслан 1 1
Муромский Роман 1 1
Панова Ксения 2 1
Малоземов Алексей 1 1
Головачук Михаил 1 1
Заец Артем 1 1
Шедрин Родион 1 1
Шнуров Сергей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 651 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2818 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 623 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13745 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19334 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5685 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 133 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3303 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 640 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3825 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 180 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450672, в очереди разбора - 728439.
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