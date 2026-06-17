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Удодов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Удодов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Мишустин Михаил 777 4
|Галицкий Александр 123 4
|Богдыль Александр 5 3
|Шакиров Шамиль 32 3
|Рыжков Сергей 22 3
|Фараджев Давид 3 3
|Галицкая Алия 7 3
|Генс Филипп 54 3
|Комиссарова Елена 8 2
|Милованцев Дмитрий 110 1
|Лукичев Максим 5 1
|Орешина Оксана 5 1
|Попова Галина 2 1
|Рейман Леонид 1064 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450654, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450654, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.