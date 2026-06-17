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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196244
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Удодов Александр

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены 1
26.05.2026 Альфа-банк пытался вмешаться в дело о признании экстремистом венчурного бизнесмена 1
26.05.2026 Суд оставил Галицкому только право требования долга по кредиту на 1,8 миллиарда 2
26.05.2026 Признанный экстремистом венчурный инвестор снял миллиарды рублей и сбежал из России 1
07.08.2023 Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro 1
31.03.2023 Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом» 1
13.07.2021 Поставкой «железа» на 3 миллиарда в ЦОД ФТС займется компания бывшего зятя Мишустина 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Удодов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9058 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2379 4
Acronis - Акронис 486 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 529 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1122 3
Прайм Груп - Prime Group 73 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 756 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 126 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 45 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата-интеграция 4 1
Восход ФГБУ НИИ 718 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
IBM - International Business Machines Corp 9668 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 260 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1063 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 541 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 230 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
ГПБ - Газпромбанк 1259 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 2
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Якиманка Детская Галерея 3 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8702 1
Альфа-Банк 1963 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 971 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 84 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1154 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6487 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2301 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7031 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 751 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7835 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13367 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12651 2
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 301 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1333 1
Фотобанк - Photobank 207 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60758 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33038 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11640 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3529 3
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 744 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 2
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 2
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
FreePik 1775 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 451 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 127 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 233 1
Мишустин Михаил 777 4
Галицкий Александр 123 4
Богдыль Александр 5 3
Шакиров Шамиль 32 3
Рыжков Сергей 22 3
Фараджев Давид 3 3
Галицкая Алия 7 3
Генс Филипп 54 3
Комиссарова Елена 8 2
Милованцев Дмитрий 110 1
Лукичев Максим 5 1
Орешина Оксана 5 1
Попова Галина 2 1
Рейман Леонид 1064 1
Россия - РФ - Российская федерация 164058 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 4
Беларусь - Белоруссия 6237 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1060 3
Украина 7901 3
Нидерланды 3715 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 775 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2220 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 258 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54368 1
Франция - Французская Республика 8125 1
Россия - ЦФО - Курская область 737 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3928 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1874 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5412 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9063 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56972 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8700 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5526 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2487 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3129 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8004 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52857 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17960 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 413 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12139 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2296 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2081 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11530 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1128 1
Известия ИД 748 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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