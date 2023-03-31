Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом»

Новоявленная «дочка» «Росатома» осталась без двух многомиллионных контрактов с Рослесхозом на модернизацию и техобслуживание госинформсистемы учета российской древесины. Примечательно, что для госзаказчика разрыв отношений с этим поставщиком стал всего лишь фрагментом в общей картине проблем, связанных с древесной ИС.

Череда проблем ЕГАИС Рослесхоза

Как выяснил CNews, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) полтора года подряд испытывает проблемы с обслуживанием и развитием Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.

Один из тематических контрактов с исполнителем Рослесхозу удалось заключить лишь с третьей попытки. Три других, уже заключенных, ему пришлось разорвать в одностороннем порядке, а теперь выступать ответчиком по двум искам в суде.

В частности, на тендеры Рослесхоза, последовательно объявленные в сентябре и октябре 2021 г. с начальной максимальной ценой контрактов в 80 млн руб., никто не пришел. На новый аукцион, запущенный в конце октября того же года, заявку подала компания «Борлас», с которой и было подписано соглашение без снижения стартовой цены лота.

Как видно по сайту госзакупок, «Борлас» со своими задачами справился. А вот его преемник, с точки зрения госзаказчика, исполнение нового контракта провалил. Предшествовавший соглашению тендер на модернизацию системы в 2022 г. был объявлен в марте указанного года с начальной ценой контракта 50 млн руб. Победителем аукциона стала компания «Прайм груп» с предложением в 45,7 млн руб.

Фронт работ был рассчитан до 31 декабря 2022 г., однако уже 25 августа Рослесхоз принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Его расторжение произошло 5 сентября. Официально отмечалось, что заказчик руководствовался выводами привлеченного к экспертизе НИИ «Восход», специалисты которого установили неполное соответствие промежуточных результатов работ требованиям контракта. Из карточки контракта на госзакупках следует, что исполнитель не получил за свои работы ничего.

Эстафету на данном направлении приняла компания «Дата солюшн», подписавшая в октябре 2022 г. контракт на 49,5 млн руб. со сроком исполнения до 31 марта 2023 г.

Что же касается техподдержки ЕГАИС учета древесины, то и здесь отличилась компания «Прайм груп». В конце марта 2022 г. она как единственный участник 80-миллионного тендера получила контракт на эти работы за 79,9 млн руб. Фронт работ был рассчитан до 23 декабря 2022 г., но 7 сентября Рослесхоз принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и осуществил свое намерение 19 сентября.

Официальная причина — ненадлежащее и несвоевременное исполнение обязательств и представления ненадлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей выполнение работ по контракту. Впрочем, как следует из карточки контракта на госзакупках, исполнитель все же успел получить от заказчика 28,5 млн руб.

На этом направлении эстафету приняла екатеринбургская компания «66 бит», но и с ней контракт также был расторгнут. Выполнить работы она взялась за 51,8 млн руб., победив в ноябре 2022 г. на аукционе со стартовой ценой лота в 106,4 млн руб. Фронт работ был рассчитан до конца 2023 г., но заказчик 23 декабря 2022 г. решил порвать с подрядчиком, а 9 января 2023 г. разорвал соглашение, не заплатив «66 бит» ничего.

По данным сайта госзакупок, перезапуска тендера на техподдержку ЕГАИС древесины пока не было.

Непростые учредители «Прайм груп» и его поход в суд

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Прайм груп» было зарегистрировано в подмосковном Красногорске 25 февраля 1999 г. По сведениям «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. организация продемонстрировала выручку в 4,8 млрд руьб. с приростом этого показателя на 51% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 400,9 млн руб.

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Состав учредителей компании несколько раз менялся. В данном аспекте примечательной страницей истории для организации можно считать период с 19 февраля по 17 августа 2021 г., когда долей в компании в 12,5% владел Александр Удодов — бывший зять главы Правительства России Михаила Мишустина.

На данный момент у компании имеется тоже весьма авторитетный совладелец — АО «Атомдата-интеграция» (через «Росэнергоатом» входит в «Росатом»). Появившись на свет 15 июня 2022 г., она 25 августа того же года (сопоставьте с датами разрыва контрактов) стала владельцем в ООО «Прайм груп» 49% долей.

Оставшиеся доли поровну перераспределены (пакетами по 17%) между Давидом Фараджевым, Александром Богдылем и Сергеем Рыжковым.

Анализ картотеки арбитражных судов, показывает, что действующие совладельцы «Прайм груп» не смирились с разрывами госконтрактов. В частности 9 сентября 2022 г. она подала в Арбитражный суд Москвы иск к Рослесхозу о признании недействительным разрыва контракта на модернизацию, а 17 февраля 2023 г. — о взыскании задолженности по контракту на техподдержку в размере 22,6 млн руб.

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Оба иска сейчас находятся в процессе рассмотрения.

Редакция CNews ожидает от сторон комментариев относительно сложившейся ситуации.

Для чего нужна ЕГАИС древесины

Как ранее отмечал CNews, невезучая информсистема представляет собой сервис, через который контролируется оборот древесины в России. Все индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица, занимающиеся связанной с древесиной деятельности, обязаны работать через эту систему.

Они должны сдавать в систему отчеты о вырубке, изменении размеров лесных участков, продаже, покупках и переработке сырья, а также декларацию о транспортировке. Информация из системы предоставляется органам государственной власти, юрлицам, гражданам, в том числе ИП.