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«Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом».

«Атомдата-интеграция» – рыночный интегратор комплексных ИТ-продуктов и инфраструктурных решений, входящая в контур управления концерна «Росэнергоатом», объявила о покупке 49% акций компании ООО «Прайм груп». Сделка по приобретению акций «Прайм груп» завершилась в августе 2022 г. Ее условия предполагают долгосрочные опционные соглашения по более тесной интеграции «Прайм груп» в структуру электроэнергетического дивизиона «Росатома». Об этом CNews сообщили представители «Прайм груп».

«Прайм груп» – системный интегратор, разработчик специализированных ИТ-решений различного масштаба и уровня сложности для госучреждений, ТЭК, финансового и промышленного секторов. Компания предоставляет полный спектр ИТ-услуг по созданию и развитию ИТ-инфраструктуры, разработке и сопровождению информационно-управляющих систем и собственного ПО, а также по поставке оборудования и программного обеспечения.

«Прайм груп» станет первой компанией технологического ядра компании «Атомдата-интеграция», которая будет специализироваться на продуктах и решениях в сфере ГИС (Государственные информационные системы), импортонезависимых АРМ, геоинформационных систем, цифрового шаблона эксплуатации сложных индустриальных объектов и т.д.

«Уверен, что многолетний опыт и глубокие технические компетенции “Прайм групп” в реализации сложных интеграционных проектов внесут существенный вклад в развитие и продвижение цифровых продуктов и услуг “Росэнергоатома” как на внутреннем, так и на международном рынках», - отметил генеральный директор «Прайм груп» Максим Лукичев.

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«Технологические, инфраструктурные и финансовые возможности нового партнерства создают уникальную комплексную компетенцию и перспективы для разработки и внедрения рыночных ИТ-решений, прежде всего для госсектора и компаний, чьими приоритетами являются технологическая независимость, надежность и безопасность данных», – сказал Николай Мухин, генеральный директор «Атомдата-интеграция».

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