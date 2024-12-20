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Росатом Росэнергоатом Атомдата Atomdata Атомдата-Центр интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом

Группа компаний «Атомдата» является центром компетенций Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») по развитию сети геораспределенных и катастрофоустойчивых ЦОД, предоставлению инфраструктурных и облачных сервисов, цифровых продуктов и системной интеграцииНа 2023 год действуют следующие дата-центры: «Калининский» в Тверской области, «Xelent» в Санкт-Петербурге и «StoreData» в Москве.

В группу компаний «Атомдата» входят:

  • АО "АТОМДАТА" - формирование, развитие и предоставления услуг по направлениям ЦОД, облаков, связи и сопутствующих цифровых продуктов.
  • АО «Атомдата-Центр» - развитие и эксплуатация геораспределенной сети дата-центров и инфраструктурных площадок «Росэнергоатома».
  • АО «Атомдата-Иннополис» – резидент особой экономической зоны «Иннополис», оператор инфраструктурных и облачных сервисов на базе собственного центра обработки и хранения данных уровня Tier III «Иннополис».
  • АО «Атомдата-Интеграция» - системный интегратор комплексных и импортонезависимых ИТ-продуктов и решений, разработчик информационных систем.

 


20.12.2024 Темпы ввода новых ЦОД выросли в 2 раза 2
20.12.2024 Благодаря девелоперам в России запустили рекордное количество стойко-мест 2
01.11.2024 Цены на услуги ЦОД в Москве выросли на 21% 2
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
12.07.2024 Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места 1
25.06.2024 ИТ-«дочка» «Росатома» купила замену Windows и MS Office для 33 тысяч ПК 2
Центры обработки данных 2022 2
22.02.2024 В России построен первый коммерческий дата-центр Tier IV 4
25.09.2023 Более четверти запусков ЦОД в 2024 году будут в регионах 2
17.08.2023 UserGate и «Инлайн телеком» обеспечили защиту ЦОДа «Иннополис» 1
15.08.2023 Провайдеры ЦОД «нагружают» стойки 2
15.08.2023 Операторы ЦОД пообещали запустить более 30 тыс. стоек за 2 года 2
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 4
05.07.2023 «Росэнергоатом» запустит дата-центр уровня Tier IV 2
14.06.2023 Окупаемость коммерческих мегаЦОДов в России оценивается в 14 лет 6
24.05.2023 «Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда 3
06.04.2023 «Росатом» отменил строительство огромного ЦОДа на тысячи серверных стоек 3
31.03.2023 Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом» 1
23.03.2023 «Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек 4
19.12.2022 Евгений Абакумов -

Евгений Абакумов, ИТ-директор «Росатома», в интервью CNews — о цифровой тени атомной отрасли

 1
09.12.2022 «Росатом» запускает мегаЦОД в Татарстане 1
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 3
07.11.2022 «Атомдата-Центр» представил на CNews FORUM 2022 проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 4
30.10.2022 Крупнейший оператор дата-центров в России представит проект построения геораспределенной сети ЦОДов для решения задач цифровой экономики 5
13.10.2022 Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022 1
31.08.2022 «Прайм груп» стала частью цифровой экосистемы Концерна «Росэнергоатом». 1
26.07.2022 Дата-центры выведут из «серой зоны» 2
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
15.07.2022 Обещанное удвоение российского рынка ЦОД откладывается на неопределенный срок 1
15.07.2022 Илья Рогов -

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России

 1
22.04.2022 Транспортную отрасль России на PostgreSQL переведет юная компания, у которой выручка за год выросла в 106 раз 8
24.03.2021 ВЭБ.РФ продал «Росатому» обанкротившийся ЦОД 1
10.03.2021 «Росатом» по загадочной схеме покупает ЦОД, обанкроченный ВЭБом 4
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1

Публикаций - 34, упоминаний - 81

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 14
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 12
3data - 3дата 82 10
Selectel - Селектел 385 8
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 7
IXcellerate - Икселерейт 125 7
DataPro - ДатаПро 93 7
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData - научный инновационный центр 22 5
Key Point - Кей Пойнт 27 5
Linx - Связь ВСД 158 4
Huawei 3933 3
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 19 3
Газинформсервис - ГИС 272 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Schneider Electric 575 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Прайм Груп - Prime Group 73 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 2
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 2
Nubes - Нубес 51 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 2
Elemy - Элеми - Уралэнерготел 7 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Lenovo Group 2292 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Google LLC 11775 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 24
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Транснефть 299 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 2
PNK Group - ПНК групп 6 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Абсолют Банк 230 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ингосстрах СПАО 421 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Ренессанс Страхование 160 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Газпром нефть 618 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Правительство Иркутской области 29 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 11
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 7
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1244 4
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 4
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 59 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1440 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 16
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 14
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 8
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 6
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 6
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 5
Linx Datacenter 49 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 5
Monarch - Монарх - электромобиль 29 4
НКТ - Р7-Офис 380 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 3
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
FreePik 980 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Linux OS 9937 2
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 2
IXcellerate ЦОД MOS4 4 2
Nubes Alto 17 2
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Microsoft Windows 15657 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Росатом - Гринатом - Атомкор 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
IBM Public Cloud 26 1
Немченков Сергей 11 10
Аксенов Андрей 38 4
Хала Илья 43 4
Абакумов Евгений 205 3
Солдатов Алексей 98 3
Вирцер Евгений 38 3
Рогов Илья 8 3
Чирков Тарас 11 3
Лысенко Сергей 8 3
Меденцев Константин 97 2
Сергеев Сергей 138 2
Чаркин Евгений 296 2
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1008 2
Сотин Денис 205 2
Петров Михаил 138 2
Мнев Игорь 17 2
Роженцов Вадим 8 2
Перегудов Денис 4 2
Еременко Алексей 8 2
Мигалин Сергей 10 2
Мишустин Михаил 676 2
Веселов Андрей 21 2
Панченко Иван 138 2
Урсу Юрий 5 2
Мирин Станислав 11 2
Труненков Сергей 35 2
Ноян Ольга 10 2
Венедиктов Роман 6 2
Мысов Михаил 5 2
Александров Александр 70 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Пономарев Андрей 22 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 21
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 17
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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