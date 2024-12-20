Росатом Росэнергоатом Атомдата Atomdata Атомдата-Центр интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом
Группа компаний «Атомдата» является центром компетенций Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») по развитию сети геораспределенных и катастрофоустойчивых ЦОД, предоставлению инфраструктурных и облачных сервисов, цифровых продуктов и системной интеграции. На 2023 год действуют следующие дата-центры: «Калининский» в Тверской области, «Xelent» в Санкт-Петербурге и «StoreData» в Москве.
В группу компаний «Атомдата» входят:
- АО "АТОМДАТА" - формирование, развитие и предоставления услуг по направлениям ЦОД, облаков, связи и сопутствующих цифровых продуктов.
- АО «Атомдата-Центр» - развитие и эксплуатация геораспределенной сети дата-центров и инфраструктурных площадок «Росэнергоатома».
- АО «Атомдата-Иннополис» – резидент особой экономической зоны «Иннополис», оператор инфраструктурных и облачных сервисов на базе собственного центра обработки и хранения данных уровня Tier III «Иннополис».
- АО «Атомдата-Интеграция» - системный интегратор комплексных и импортонезависимых ИТ-продуктов и решений, разработчик информационных систем.
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Немченков Сергей 11 10
|Аксенов Андрей 38 4
|Хала Илья 43 4
|Абакумов Евгений 205 3
|Солдатов Алексей 98 3
|Вирцер Евгений 38 3
|Рогов Илья 8 3
|Чирков Тарас 11 3
|Лысенко Сергей 8 3
|Меденцев Константин 97 2
|Сергеев Сергей 138 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Сотин Денис 205 2
|Петров Михаил 138 2
|Мнев Игорь 17 2
|Роженцов Вадим 8 2
|Перегудов Денис 4 2
|Еременко Алексей 8 2
|Мигалин Сергей 10 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Веселов Андрей 21 2
|Панченко Иван 138 2
|Урсу Юрий 5 2
|Мирин Станислав 11 2
|Труненков Сергей 35 2
|Ноян Ольга 10 2
|Венедиктов Роман 6 2
|Мысов Михаил 5 2
|Александров Александр 70 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Пономарев Андрей 22 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 35 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 6
|Ведомости 996 3
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 7
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 4
|Рустелеком ТК 304 1
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