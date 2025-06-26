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Росатом Росэнергоатом Атомдата-интеграция
АО «Атомдата-интеграция» - российский системный интегратор комплексных ИТ-продуктов и решений. Компания основана в июне 2022 года в форме совместного предприятия АО «Концерн Росэнергоатом» с частными инвесторами. Доля АО «Концерн Росэнергоатом» в компании составляет 51%.ч
УПОМИНАНИЯ
|26.06.2025
|«Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» 1
|31.03.2023
|Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом» 1
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
|Рыжков Сергей 16 1
|Мишустин Михаил 699 1
|Удодов Александр 3 1
|Богдыль Александр 5 1
|Фараджев Давид 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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