Росатом - Росэнергоатом - Атомдата-интеграция

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АО «Атомдата-интеграция» - российский системный интегратор комплексных ИТ-продуктов и решений. Компания основана в июне 2022 года в форме совместного предприятия АО «Концерн Росэнергоатом» с частными инвесторами. Доля АО «Концерн Росэнергоатом» в компании составляет 51%.ч