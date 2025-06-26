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Росатом Росэнергоатом Атомдата-интеграция

Росатом - Росэнергоатом - Атомдата-интеграция

АО «Атомдата-интеграция» - российский системный интегратор комплексных ИТ-продуктов и решений. Компания основана в июне 2022 года в форме совместного предприятия АО «Концерн Росэнергоатом» с частными инвесторами. Доля АО «Концерн Росэнергоатом»  в компании составляет 51%.ч

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 «Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» 1
31.03.2023 Невезучую ГИС накрыла эпидемия провалов сервисных контрактов. Часть издержек перекинулась на «Росатом» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 660 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 37 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2056 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1024 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 409 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 219 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 573 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3342 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1141 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150193 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7120 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7655 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5135 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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