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Dovecot

Dovecot

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.08.2026 Калужский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова перешел на отечественный почтовый сервер RuPost 1
26.06.2025 «Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» 1
15.03.2022 Счетная палата построит систему управления данными аудита на российской платформе 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 2
09.10.2015 «НТЦ ИТ Роса» обновил серверную ОС Rosa Enterprise Linux Server до версии 6.7 1
27.03.2015 Rikor протестировал EcoServer на совместимость с ПО на базе Linux отечественных разработчиков 1
08.04.2010 Вышел Mandriva Enterprise Server 5.1 с техподдержкой на русском языке 1
25.03.2008 Вышел стабильный релиз системы контроля версий Mercurial 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Dovecot и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3085 2
Nginx - Энджайникс 209 2
Broadcom - VMware 2611 1
Microsoft Corporation 25781 1
Oracle Corporation 7078 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 18 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 51 1
Рикор Холдинг - Rikor 173 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 1
Bacula Systems 14 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата-интеграция 6 1
Почта России ПАО 2372 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5703 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 806 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3202 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33525 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5798 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28303 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7218 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8660 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10019 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25838 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24446 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4476 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3375 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2045 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6219 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12221 2
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 79 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1035 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1877 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1658 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35062 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 442 1
Оцифровка - Digitization 5194 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3790 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10373 1
ASCII - American standard code for information interchange 63 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13972 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 795 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1094 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 1
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 58 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2223 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13649 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3378 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 179 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Linux OS 11547 4
Postfix - mail transfer agent 56 4
Microsoft Windows 16899 3
Mozilla Firefox - браузер 1954 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1290 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 2
Apache SpamAssassin - средство для фильтрации спама 12 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 106 1
Apple macOS 2424 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1013 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 674 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5739 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 1
WordPress Foundation - WordPress 255 1
Oracle Java Development Kit - JDK 207 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 1
Ruby - Язык программирования 162 1
Поддерживаю.РФ 10 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Joomla CMS 89 1
Воробьев Андрей 199 1
Иванов Борис 64 1
Колесникова Мария 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47637 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57746 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3794 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11725 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6781 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5474 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16088 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18175 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8996 1
Аудит - аудиторский услуги 1266 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11333 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 610 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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