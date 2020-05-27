В России появился проект для поддержки кириллических доменов
Поддержка кириллических доменов и мейлов
АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ» сообщила CNews о запуске программы поддержки кириллических доменов. Созданный для этих целей сайт «Поддерживаю.РФ» призван обеспечить прозрачную поддержку работы с кириллическими и другими доменными именами в программном обеспечении.
Ключевой целью проекта является оказание помощи разработчикам ПО в реализации полноценной поддержки нелатинских доменных имен (IDN, Internationalized Domain Names) и почтовых адресов (EAI, Email Address Internationalization) в кириллических продуктах, отмечается на сайте проекта. Системным администраторам будет оказана помощь в правильном выборе и настройке ПО с поддержкой таких возможностей.
Помимо обширного собрания русскоязычной документации по работе с интернационализированными доменными именами и почтовыми адресами, и их обработке в ПО, на сайте проекта представлен багтрекер, а также постоянно пополняемый каталог различных программ с отметкой о статусе поддержки протоколов IDN и EAI.
В апреле 2010 г CNews сообщил о том, что международный регулятор ICANN официально делегировал России домен «.РФ», при этом Россия стала первой в мире страной, которая получила право на собственный национальный кириллический домен верхнего уровня.
В апреле 2010 г. CNews рассказал о запуске первых четырех доменов в зоне .РФ – их запустили Кремль и Правительство России, координационный центр домена РФ и регистратор RU-Center.
Как сообщили координаторы «Поддерживаю.РФ», проект запущен в честь десятилетнего юбилея домена .РФ. Работа проекта продлится до конца 2020 г., в конце будет проведено награждение наиболее активных его участников.
Для участия в проекте его координаторы приглашают разработчиков ПО, админов почтовых серверов, сотрудников компаний и контрибуторов свободно распространяемого ПО, которые намерены обеспечить или улучшить поддержку кириллических и других доменов и почтовых адресов на национальных языках в своих продуктах.
Проблемы и способы их решения
Реализация поддержки IDN до сих пор представляет проблему для значительной части ПО, несмотря на существование таких доменов на протяжении десятилетия. Зачастую разработчики прибегают к непосредственной конвертации доменов в символы ASCII посредством преобразования Punycode. В итоге из нормально читаемых Unicode-символов, в том числе, кириллических, получаются длинные ACE-последовательности в виде полнейшей абракадабры, которая только пугает неподготовленных пользователей.
Дополнительной проблемой при использовании кириллических доменов также является поддержка интернационализированных почтовых адресов EAI. Распространение таких адресов почты практически заморожено, поскольку отсутствие соответствующей поддержки EAI любым промежуточным почтовым узлом чревато отказом в доставке почты.
«В национальных доменных зонах контента на национальных языках гораздо больше, чем в общих доменах верхнего уровня, – сказал Андрей Воробьев, директор координационного центра доменов .RU/.РФ. – IDN-домены, к которым относится .РФ, способствуют сохранению языкового многообразия в сети, поддерживают пользователей, которые владеют только родным языком, и помогают большему числу людей стать полноценными интернет-пользователями. Но для прозрачного и простого использования эти домены должны полностью поддерживаться существующим программным обеспечением, и проект Поддерживаю.РФ – шаг к решению этой задачи».
В каталоге, представленном на сайте проекта, есть ПО с отсутствием, полной или частичной поддержке IDN/EAI. Например, популярнейшие веб-серверы Apache и nginx до сих пор не поддерживают стандарты IDN/EAI, равно как и POP3/IMAP-сервер Dovecot.
Полной поддержкой IDN/EAI обладают почтовые серверы Exim версии 4.86 и выше и Postfix 3.0 и выше, библиотека ICU версии 46 и выше, Web-браузер Mozilla Firefox, а также веб-мейл сервер Roundcube версии 1.4.0 и выше. Частично поддерживают IDN/EAI CMS Joomla! и WordPress, а также десктопный e-mail клиент Mozilla Thunderbird.
По словам Марии Колесниковой, руководителя «Поддерживаю.РФ», исследование ЮНЕСКО показало, что 98% веб-страниц содержат контент на 12 национальных языках. Для сохранения позиции и развития присутствия русского языка онлайн нужно прилагать усилия не только в области контента, но и на уровне инфраструктуры интернета. Для этого требуется полноценная экосистема поддержки кириллических доменных имен и почтовых адресов, над которой нужно работать всему русскоязычному интернет-сообществу.
На сайте проекта также предоставлены материалы о правильном использовании доменов и почтовых адресов на национальных языках, описаны сложности, с которыми можно столкнуться при разработке ПО и способы их решения в соответствии с интернет-стандартами. Есть справочный раздел с разъяснением терминов, таких как IDN-домены, EAI, и других.
Для разработчиков коммерческого и свободного ПО и сервисов в рамках развития проекта выкладывается информация о современных стандартах поддержки интернационализированных доменов и почтовых адресов, представлена возможность получить совет или техническую консультацию от специалистов КЦ доменов .RU/.РФ и других разработчиков.
На сайте проекта представлен багтрекер, с помощью которого можно протестировать ПО без поддержки нелатинских доменных имен, описать соответствующие проблемы и предложить доработки. Участники сообщества Open Source могут при желании оказать поддержку или взять на себя внесение в код исправлений, необходимых для поддержки IDN-доменов и EAI почтовых адресов.
В ближайших планах проекта – запуск обучающих курсов по работе с IDN-доменами и EAI-адресами. По итогам есть возможность получения соответствующего сертификата.