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Колесникова Мария

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Реестр национальных доменов .RU и .РФ внедрил поддержку кириллических почтовых адресов 1
29.09.2021 Появилась возможность пожаловаться на отсутствие поддержки кириллических доменов 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 2
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 1
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 1
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 1
25.03.2021 В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Колесникова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 517 2
НАГ - NAG 20 2
X Corp - Twitter 2939 1
Yandex - Яндекс 9243 1
Apple Inc 13171 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
9605 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4979 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
Nginx - Энджайникс 209 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 224 1
Google LLC 12710 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 280 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13894 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5705 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5803 8
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 58 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 6
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 80 6
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 119 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 6
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 186 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 4
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2055 3
ASCII - American standard code for information interchange 63 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10023 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 3
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 13 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1694 2
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1125 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6327 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18350 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13262 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5226 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18060 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26312 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1396 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1095 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1342 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13657 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25862 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8286 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7839 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13070 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4479 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2744 1
Поддерживаю.РФ 11 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 318 3
WordPress Foundation - WordPress 255 3
Microsoft Outlook 1506 2
Mozilla Firefox - браузер 1954 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 2
Joomla CMS 89 2
Postfix - mail transfer agent 56 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
IDN Bug Bounty 1 1
Dovecot 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 926 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1673 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 775 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 1
Google - Gmail 1022 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 1
Лиенко Светлана 2 2
Воробьев Андрей 199 2
Малышев Александр 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 166481 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Индия - Bharat 5876 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3796 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11698 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 1
Латинский алфавит 198 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9017 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 150 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12324 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1004 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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