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Unix Exim Агент пересылки сообщений


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 «Дочка» «Росатома» покупает российские Linux и другое ПО под «Байкал-М» и «Эльбрус» 1
02.04.2024 Как «Магнит» перенес в облако почтовый сервис и сколько это стоило 1
17.10.2023 Команде Exim больше года не было дела до критических уязвимостей 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
25.03.2021 Поддерживаю.РФ и REG.RU начали тестирование полностью кириллической почты 1
25.03.2021 В России началось тестирование «суверенной» электронной почты с кириллицей вместо латиницы в адресах 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.11.2019 Взлом доверия: история расследования атаки на компанию через филиал 1
05.08.2019 Из-за неправильных настроек сверхпопулярного сервиса Jira в сеть утекли данные Google, НАСА и ООН 1
12.03.2018 Половину почтовых серверов в мире можно взломать без логина и пароля 1
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов 1
30.11.2017 Половина почтовых серверов мира будет уязвима еще несколько «дней или недель» 1
03.02.2016 Минобороны России закупает антивирусы для Windows, Linux и Mac 1
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 1
29.10.2013 Freehost запустил облачный VPS-хостинг 1
05.07.2013 Родился русский ITIL 1
29.03.2013 Комплексные таргетированные угрозы: обеспечение защиты 1
07.12.2011 ЦУМ защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1
07.04.2011 ЦИК Украины защитилась от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1
19.04.2010 «Акибанк» выбрал решения «Лаборатории Касперского» 1
04.03.2010 «Лаборатория Касперского» защитила от вирусов и спама «Эй-И-Эс Ривнээнерго» 1
14.12.2009 «Лаборатория Касперского» защитила от спама «Газэнергопромбанк» 1
22.10.2009 «Лаборатория Касперского» защитила «Белорусскую железную дорогу» от вирусов и спама 1
16.09.2009 Страховая группа МСК выбрала защиту «Лаборатории Касперского» 1
22.06.2009 ДонНТУ защитился от угроз с помощью «Лаборатории Касперского» 1
10.04.2009 «Азовмаш» под защитой Kaspersky Security 1
10.11.2008 ISG запустил новую услугу в московском дата-центре SafeData 1
22.07.2008 Решения «Лаборатории Касперского» защищают интегратора «ДатаКрат» от спама 1
10.06.2008 «ЛК» защитила почтовые серверы «Волжского подшипникового завода» 1
18.12.2007 «Лаборатория Касперского» защитила администрацию Волгограда 1
14.11.2007 «Антивирус Касперского 5.6» для Linux Mail Server открыт для бета-тестирования 1
08.09.2004 Apache и Debian отказались поддерживать Microsoft Sender ID 1
30.12.2002 Спамеры вымогают деньги шантажом 1
03.04.2002 "Лаборатория Касперского" презентовала новые версии корпоративных антивирусов 1
20.07.2001 Новинки от "Лаборатории Касперского" 1
11.07.2001 Вышли новинки от "Лаборатории Касперского" 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Unix Exim и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5063 18
Microsoft Corporation 24902 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1507 3
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 250 3
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 323 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 456 2
Google LLC 11988 2
Lenovo Group 2311 1
Oracle Corporation 6765 1
Nginx - Энджайникс 180 1
Yahoo! 3699 1
Atlassian 124 1
Zendesk 37 1
Yandex - Яндекс 7840 1
Apple Inc 12301 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Dr.Web - Доктор Веб 1263 1
Intel Corporation 12336 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2133 1
Red Hat 1326 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 147 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
Qualys 68 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Softkey - Софткей 210 1
АМИ 75 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 77 1
Freehost 1 1
Softline Belarus - Софтлайн Беларусь - СофтлайнБел 7 1
Cisco IronPort Systems 53 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4200 1
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
X Corp - Twitter 2886 1
Meta Platforms - Facebook 4476 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7729 2
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 2
Руссобанк 7 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Lockheed Martin 759 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Акибанк - Акционерный коммерческий ипотечный банк 8 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
Беларуская чыгунка - БЖД, БелЖД - Белорусская железная дорога 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 904 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1181 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5001 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 265 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6110 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
Конституционный суд РФ 109 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5085 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 2
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 21 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минфин РБ - Министерство финансов республики Беларусь - ИВЦ Министерства финансов Белоруссии - Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Белоруссии 8 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3039 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 110 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2056 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 3
ASF - Apache Software Foundation 212 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 118 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30755 31
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13090 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 16
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4085 15
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2755 15
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1889 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13043 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7566 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6478 8
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3169 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6603 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5070 7
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3039 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26172 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3006 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7784 4
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 453 4
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 165 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1262 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2087 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9463 4
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2620 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12980 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25011 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22004 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24819 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 4
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 52 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2621 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16335 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 3
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 700 3
Оцифровка - Digitization 4737 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 3
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 68 3
ASCII - American standard code for information interchange 51 2
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 2
Punycode - кодировка - Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов 11 2
Postfix - mail transfer agent 50 21
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1735 15
Kaspersky Internet Security 463 14
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 14
Linux OS 10307 10
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 6
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 6
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 5
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 451 5
Поддерживаю.РФ 10 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 4
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 587 3
Mozilla Firefox - браузер 1901 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 303 3
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 56 3
Linux - Debian GNU 493 3
Microsoft Windows 15980 3
Kaspersky Security Center - KCS 66 2
WordPress Foundation - WordPress 229 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 203 2
Joomla CMS 87 2
Microsoft Outlook 1417 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 899 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 2
Google Gmail 961 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 2
Bash-скрипт 64 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 190 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 146 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1400 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 115 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 143 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 276 1
Google Dorks - GD 1 1
Колесникова Мария 8 4
Лиенко Светлана 2 2
Воробьев Андрей 177 1
Гинятуллин Роман 61 1
Jain Avinash - Джайн Авинаш 1 1
Jain Sanyam - Джаин Саньям 2 1
Новиков Иван 10 1
Лямин Александр 74 1
Земков Сергей 159 1
Глухов Владимир 3 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Тюхменев Валерий 9 1
Горбенко Роман 7 1
Слободяник Андрей 6 1
Пономарев Константин 2 1
Кучер Анатолий 1 1
Поберий Юрий 4 1
Волошина Ольга 1 1
Резник Леонид 1 1
Стельмах Александр 2 1
Черникалова Наталья 1 1
Крутов Сергей 4 1
Косовцев Павел 1 1
Вдовенко Сергей 2 1
Бурым Андрей 3 1
Быстров Генрих 1 1
Пешков Дмитрий 10 1
Поднебенный Дмитрий 2 1
Мякота Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17563 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52692 2
Беларусь - Белоруссия 5860 2
Украина 7683 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2925 2
Китай - Тайвань 4058 2
Бразилия - Федеративная Республика 2403 1
Италия - Рим 206 1
Ближний Восток 2990 1
Молдавия - Республика Молдова 715 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1064 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3553 1
Нидерланды 3564 1
Индия - Bharat 5561 1
Европа 24419 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3028 1
Китай - Цзянсу 69 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3577 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 4
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 960 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5983 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11324 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2827 2
Латинский алфавит 191 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3250 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5135 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3028 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6497 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2405 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4263 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4797 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1834 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4541 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 140 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8019 1
Айсберг - Eisberg 184 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1277 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 974 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1314 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1674 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 781 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24949 1
Всероссийская перепись населения 179 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2491 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2522 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1651 1
Ars Technica 428 1
Vnunet 224 1
Fortune Global 500 286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 35 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 1
ДонНТУ - Донецкий национальный технический университет - Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 12 1
SAIT - Samsung Advanced Institute of Technology 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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