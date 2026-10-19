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Новиков Иван

СОБЫТИЯ


19.10.2026 Цифровизация строительства, живые кейсы проектирования в российском ПО, передовые решения с ИИ: в Москве прошел инженерный форум «СИЛА ПЛАТФОРМЫ» 1
31.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения 1
30.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения 1
13.12.2016 Wallarm привлекла $2,3 млн инвестиций 1
28.01.2015 В Linux обнаружена новая серьезная «дыра». Большинство серверов уязвимы 1
28.01.2015 В серверах Linux обнаружена новая критическая уязвимость GHOST 1
08.12.2014 InfoWatch и Wallarm выводят на рынок совместный продукт для защиты веб-приложений 1
16.10.2014 Новая уязвимость Poodle используется для перехвата конфиденциальных данных пользователей 1
16.05.2014 QratorLabs и Wallarm договорились о технологическом партнерстве 1
10.12.2013 Российские хакеры стали лучшими на соревнованиях в США 1
07.11.2013 Runa Capital инвестировала в систему обеспечения безопасности веб-приложений Wallarm 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Новиков Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 8
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 187 5
Qualys 73 3
InfoWatch - Инфовотч 1204 2
Nginx - Энджайникс 215 2
Нормасофт - Normasoft 3 1
Инфарс - Инфарс-проект 10 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 19 1
Еврохим МХК - ПроТех Инжиниринг 6 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 157 1
Yandex - Яндекс 9418 1
Нанософт 153 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1458 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 725 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
Imperva 41 1
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 1
Runa Capital 158 2
Югра Банк 14 1
Y Combinator - венчурный фонд 58 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 739 1
СУЭК Кузбасс 6 1
Норникель - Институт Гипроникель 10 1
Зарубежнефть - Гипровостокнефть 5 1
Sminex - Смайнэкс 9 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1162 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9123 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Татнефть 247 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 207 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 643 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 160 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 34 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 212 1
Gagarin Capital Partners 6 1
РНФ - Российский научный фонд 220 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2384 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36125 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7800 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3900 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1773 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18440 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6739 3
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 574 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2380 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13849 3
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 721 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 3
Кибербезопасность - OpenSSL - Криптографическая библиотека с открытым исходным кодом 115 3
MTP - Moment Tensor Potentials- mMTP - magnetic MTP 3 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24167 2
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Литий - Lithium - химический элемент 673 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5899 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12067 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3173 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5873 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9166 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16405 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 337 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3430 1
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 34 2
Ars Technica 451 1
IDC - International Data Corporation 5001 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1265 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 472 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 173 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
Capture the Flag - CTF 60 1
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