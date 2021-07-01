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Onsec Wallarm WAF

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
20.07.2020 «Яндекс.Облако» обезопасит веб-сервисы пользователей с помощью инструментов защиты «Валарм» 1
21.11.2019 Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF» 1
19.09.2019 «Валарм» защищает Webinar.ru от кибератак 1
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud 1
16.05.2014 QratorLabs и Wallarm договорились о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Onsec и организации, системы, технологии, персоны:

Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2401 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 176 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 633 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Yandex - Яндекс 9197 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1648 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1904 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1240 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
OWASP - Open Web Application Security Project 145 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 692 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 4
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 789 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 2
Кибербезопасность - RCE - Remote Code Execution - RCE-эксплойты - Компьютерная уязвимость - Удаленное выполнение кода 152 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17995 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2481 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8636 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3238 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5769 1
DevOps - Development и Operations 1237 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2485 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14247 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 1
BYOL - Bring Your Own License - Использование уже имеющихся лицензий 19 1
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Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 97 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1074 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1712 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13107 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 744 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 1
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