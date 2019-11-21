Клиентам «Техносерв Cloud» стало доступно упрощенное подключение к решению «Валарм WAF»

Российский провайдер облачных услуг «Техносерв Cloud», входящий в группу «Техносерв», заключил соглашение о партнерстве с компанией «Онсек» – разработчиком комплексного решения для защиты веб-приложений и API «Валарм». Клиентам провайдера будет доступен межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF). Новая услуга построена на основе инфраструктуры «Техносерв Cloud» и платформы «Валарм».

«Онсек» – ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО и оказании консалтинговых услуг в области информационной безопасности. Платформа «Валарм» – ее флагманский продукт, разработанный с использованием возможностей машинного обучения и состоящий из нескольких модулей. Вместе они обеспечивают бесперебойную работу веб-приложений и API на всех этапах, от разработки до эксплуатации.

Благодаря партнерству, заключенному между «Онсек» и облачным провайдером «Техносерв Cloud», клиенты последнего получают доступ к отказоустойчивой инсталляции «Валарм WAF» – одному из модулей платформы «Валарм», предназначенной для защиты веб-приложений и API от различных угроз, включая OWASP Top-10 и уязвимости нулевого дня. Решение анализирует трафик, проходящий через его фильтрующие узлы, и при обнаружении угроз, моментально блокирует их с минимальным количеством ложных срабатываний.

Преимуществами новой услуги «Техносерв Cloud» является то, что для использования WAF клиентам не нужно вносить изменения в исходный код и архитектуру защищаемого приложения. Кроме того, провайдер не запрашивает доступ к серверам проекта, благодаря чему обеспечивается высокий уровень изоляции периметра заказчика, находящегося под защитой, а также упрощается процесс интеграции WAF, при этом разделение зон ответственности остается простым и понятным.

Так как развертывание «Валарм WAF» происходит в облаке «Техносерв Cloud», подключение к нему не требует от компаний затрат на дополнительные вычислительные мощности. Также возможности инфраструктуры провайдера позволяют интегрировать разработку «Валарм» с защитой от DDoS-атак – очищенный трафик будет передаваться по изолированным каналам.

«Современный бизнес стремительно осваивает интернет-технологии, переходя в онлайн, и мы не можем допустить, чтобы наши клиенты стали легкой добычей для преступников в сети. В этой связи обеспечению высокого уровня информационной безопасности уделяется особое внимание. WAF — это одно из основных звеньев комплексной защиты проектов, которое легко интегрируется с информационными системами клиента и другими нашими сервисами, например, защитой от DDoS-атак или Межсетевым экраном следующего поколения», − отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

«Сотрудничество с "Техносерв Cloud" позволит нам вывести нашу разработку на новый уровень. Объединение отказоустойчивой инфраструктуры в связке с платформой "Валарм", позволит нам предложить клиентам современное и удобное комплексное решение, которое будет максимально защищать их приложения и блокировать атаки еще на этапе поиска хакером слабого места в коде», – отметил Дмитрий Огородников, коммерческий директор ИТ-компании «Онсек».