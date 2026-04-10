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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar Space Solar WAF Solar WAF Lite

СОБЫТИЯ

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10.04.2026 ГК «Солар» защищает веб-ресурсы Faberlic: более 550 млн атак заблокировано за год 1
08.04.2026 «Солар» увеличил выручку на 15,3% до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года 1
05.03.2026 ГК «Солар»: с началом весны хакеры нацелились на онлайн-ритейлеров косметики и парфюмерии 1
03.02.2026 ГК «Солар»: число веб-атак в 2025 году на веб-порталы ведущих российских компаний выросло на 89% 1
01.10.2025 Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса 1
05.08.2025 «Солар» увеличил выручку на 40% до 8,5 млрд рублей по итогам первого полугодия 2025 года 1
24.06.2025 Хакеры стали активнее нападать на онлайн-магазины 1
23.05.2025 «Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями 2
05.05.2025 Эксперты «Солара» предупреждают о росте веб-атак на сайты энергетических компаний в РФ 1
28.04.2025 ГК «Солар»: число веб-атак на сайты российских компаний за год выросло в два раза 2
05.03.2025 «Солар»: веб-ресурсы компаний в России стали атаковать в четыре раза чаще 1
05.02.2025 «Солар» разработал комплексный продукт для защиты онлайн-ресурсов крупного бизнеса 1
13.01.2025 ГК «Солар» запустила функцию переноса сайтов СМБ с Cloudflare на Solar Space 1
16.10.2024 «Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса 1
09.09.2024 «Солар» выходит на защиту СМБ: запущена облачная платформа Solar Space для защиты веб-ресурсов среднего и малого бизнеса 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1223 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3338 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 1
Cloudflare 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5672 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 16
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2776 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4470 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1712 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13695 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14247 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9427 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7026 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 692 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8264 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5769 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1432 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 276 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4335 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13904 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22917 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3008 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1276 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17995 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1087 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3146 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1559 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 448 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1898 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space - Solar Web AntiDDoS+ Web AntiBot 5 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Space 22 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 2
Избаенков Артем 21 4
Россия - РФ - Российская федерация 165938 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11668 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12298 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7026 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 2
НКО - Некоммерческая организация 636 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8951 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6572 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53394 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5758 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21606 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 621 1
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