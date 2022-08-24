Разделы

Чумаченко Константин


СОБЫТИЯ


24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 1
04.08.2021 Облачные провайдеры Dataline и Ngenix объявили о сотрудничестве 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
03.07.2019 Облачный провайдер Ngenix обновил технологическую платформу 1
25.02.2019 Облака становятся основой всеобщей цифровизации 1
10.10.2018 Российский облачный рынок готов к всеобщей цифровизации 2
26.02.2018 «Ростелеком» представил облачное решение для защиты веб-ресурсов 1
12.09.2016 Qrator Labs и Ngenix договорились о технологическом сотрудничестве 1
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData 1
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 1
08.04.2010 RuТube тестирует сеть доставки контента от NGENIX 1

Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 66 10
Ростелеком 10367 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 882 2
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 2
Авантаж 69 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 59 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 362 1
Brocade Communications Systems 244 1
Раском - Rascom 50 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Google LLC 12299 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 55 1
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Alibaba Group 452 1
Yandex - Яндекс 8534 1
Microsoft Corporation 25288 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 1
Apple Inc 12673 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
IBM - International Business Machines Corp 9561 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 1
Oracle Corporation 6888 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2089 1
Крок - Croc 1816 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
Selectel - Селектел 450 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 161 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Onsec - Wallarm - Валарм 38 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 184 1
Aldo Coppola 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Альфа-Банк 1879 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1127 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1345 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1669 1
CarPrice - Карпрайс 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2010 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 7
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3551 7
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 414 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 612 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2120 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4687 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 595 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4933 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1709 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5955 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1039 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix CDN - Ngenix Content Delivery Network - Ngenix Content Routing Engine 10 2
Microsoft Azure 1468 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 2
Siemens MindSphere 27 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 1
Oracle Management Cloud 17 1
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 49 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 1
Oracle Autonomous Integration - Oracle Autonomous Integration Cloud - Oracle Autonomous Cloud Platform 6 1
Siemens IoT MindSphere 4 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 79 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Arbor Networks Peakflow 8 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix Multidesk 2 1
SUSE OpenStack Cloud 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 1
Google Cloud Platform - GCP 347 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 23 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 300 1
Microsoft Office 365 984 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 1
Apple iPhone 6 4861 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 1
Onsec - Wallarm WAF 6 1
Каплунов Павел 46 2
Суслин Андрей 4 2
Воронина Елена 21 2
Седов Анатолий 6 1
Определенов Владимир 20 1
Лямин Александр 74 1
Воронков Михаил 10 1
Козлов Иван 23 1
Буйлов Юрий 13 1
Захарченко Антон 11 1
Калугин Сергей 168 1
Spoletini Fabio - Сполетини Фабио 1 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Габриелян Владимир 28 1
Николаев Александр 42 1
Рогдев Алексей 18 1
Пачикин Андрей 6 1
Анисимов Константин 42 1
Анохин Константин 3 1
Матосов Максим 2 1
Мельников Максим 37 1
Бараблин Михаил 5 1
Настасюк Антон 3 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Великожон Дмитрий 5 1
Соломатин Евгений 9 1
Белов Евгений 8 1
Рогов Илья 8 1
Ким Илья 2 1
Коровко Вадим 17 1
Платонов Алексей 22 1
Меджлумов Муслим 25 1
Кадыков Роман 15 1
Ильин Александр 17 1
Самойленко Максим 67 1
Заединов Руслан 47 1
Кукушкин Евгений 15 1
Завьялов Павел 3 1
Гришин Михаил 1 1
Самойлов Юрий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 157702 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 3
Европа 24656 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14521 2
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Франция - Французская Республика 7985 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1715 1
Украина 7802 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1580 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5321 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5887 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Права человека - Правозащитное движение - Human rights 361 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3712 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Финансовый сектор - Банковская тайна 16 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1062 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3180 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2322 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3615 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1280 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Oracle OpenWorld 65 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
