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Ильин Александр
Ильин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Слизень Виталий 242 4
|Путин Владимир 3202 3
|Ананьев Алексей 110 2
|Климарев Михаил 48 1
|Хала Илья 43 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Макаров Валентин 224 1
|Лашин Ренат 71 1
|Массух Илья 232 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Самойленко Максим 66 1
|Заединов Руслан 46 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Чумаченко Константин 11 1
|Воронина Елена 21 1
|Зиганшин Равиль 8 1
|Щербинин Владимир 15 1
|Грызлов Борис 32 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Платонов Алексей 22 1
|Анисимов Константин 36 1
|Рогдев Алексей 6 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Соломатин Евгений 9 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Губин Александр 3 1
|Владимиров Юрий 4 1
|Настасюк Антон 3 1
|Красилич Александр 1 1
|Попов Денис 12 1
|Гришин Михаил 1 1
|Хохряков Павел 3 1
|Завьялов Павел 3 1
|Колесников Геннадий 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1906 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
|За Телеком - telegram-канал 42 1
|КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
|Discovery Research Group 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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