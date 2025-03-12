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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ильин Александр


12.03.2025 МТУСИ и «Контроль ИТ» объединяют усилия по подготовке будущих специалистов отрасли связи 1
22.08.2024 В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
19.04.2021 НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский 1
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 1
23.11.2017 В Москве запустили ЦОД на магнитных лентах для хранения архивов 1
02.02.2017 Inoventica объявила финансовые результаты деятельности за 2016 год 1
06.02.2012 Все экипажи ДПС Москвы оборудованы системами видеонаблюдения 1
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 1
18.05.2011 Строители из Татарстана запустили "первого ИТ-оператора России" 1
10.08.2007 Питер: вневедомственная охрана вооружилась ГЛОНАСС 1
29.01.2007 В совет директоров «Синтерра» избран Виталий Слизень 1
09.01.2007 Synterra WiMAX на службе ГИБДД 1
22.12.2006 Генеральным директором "Синтерры" избран Виталий Слизень 1
14.12.2006 Synterra завершила строительство своей первой региональной сети WiMAX 1
04.12.2006 Избран совет директоров "Синтерры" 1
01.08.2006 Александр Ильин назначен техническим директором "Синтерры" 2

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Ильин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 801 7
Ростелеком 9787 4
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 145 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
Восход ФГБУ НИИ 651 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 33 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
3data - 3дата 84 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 1
SAP SE 5295 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 134 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 1
Accenture plc 682 1
8306 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 308 1
DataPro - ДатаПро 93 1
NetApp - Network Appliance 639 1
Microsoft Corporation 24706 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 138 1
Открытые технологии 702 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Apple Inc 12174 1
Крок - Croc 1778 1
Lenovo Motorola 3503 1
Google LLC 11856 1
Brocade Communications Systems 242 1
Раском - Rascom 48 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
Telegram Group 2054 1
SAS Institute 978 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Motorola Inc 1148 1
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
РЖД - Российские железные дороги 1918 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Альфа-Банк 1782 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ПСБ - Промсвязьбанк 858 1
ПромСвязьКапитал 83 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Лента - Сеть розничной торговли 2098 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Нортгаз 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 319 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1223 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 133 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 159 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
МВД РФ - ГИБДД Москвы - Госавтоинспекция Москвы 31 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 677 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
WiMAX Forum 68 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20819 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16097 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4692 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3255 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9409 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10838 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 575 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 524 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3150 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1019 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 363 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 382 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7863 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8652 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1395 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3871 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7458 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6722 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1332 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 721 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2939 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 942 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2529 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9400 1
МегаФон WiMAX-сеть - Синтерра WiMAX 17 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 536 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 275 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
Inoventica invGUARD 26 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3255 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 20 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1626 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 224 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
Ростелеком - ГЦУМС - Главный центр управления магистральных связей - ЦУМС-Запад - ЦУМС-Восток 4 1
DataPro - Moscow I ЦОД 9 1
Слизень Виталий 242 4
Путин Владимир 3202 3
Ананьев Алексей 110 2
Климарев Михаил 48 1
Хала Илья 43 1
Дорофеев Игорь 20 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Макаров Валентин 224 1
Лашин Ренат 71 1
Массух Илья 232 1
Солдатов Алексей 98 1
Вихарев Сергей 12 1
Самойленко Максим 66 1
Заединов Руслан 46 1
Рейман Леонид 1051 1
Чумаченко Константин 11 1
Воронина Елена 21 1
Зиганшин Равиль 8 1
Щербинин Владимир 15 1
Грызлов Борис 32 1
Соловьев Юрий 31 1
Платонов Алексей 22 1
Анисимов Константин 36 1
Рогдев Алексей 6 1
Габриелян Владимир 28 1
Соломатин Евгений 9 1
Цейтлин Александр 13 1
Губин Александр 3 1
Владимиров Юрий 4 1
Настасюк Антон 3 1
Красилич Александр 1 1
Попов Денис 12 1
Гришин Михаил 1 1
Хохряков Павел 3 1
Завьялов Павел 3 1
Колесников Геннадий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17543 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3007 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 301 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 295 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7540 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2447 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1161 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 370 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 1
Европа 21832 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 1
Россия - ЦФО - Курская область 657 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2893 1
Москва - ВАО - Щелковское шоссе 12 1
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 49 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4889 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2145 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8673 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3510 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2955 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 1
Аренда 2446 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4501 1
Аудит - аудиторский услуги 2710 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2511 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 24 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2924 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4060 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 145 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6018 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 891 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5575 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 704 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3239 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 105 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 387 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4705 1
Образование в России 2227 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1091 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1906 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
За Телеком - telegram-канал 42 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
Discovery Research Group 22 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 210 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 290 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 858 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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