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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179530
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Рогдев Алексей


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета 1
30.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS 1
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ 1
29.05.2023 Разработчики ИБ просят власти внедрить в смартфоны российское шифрование 1
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
26.11.2015 «Ростелеком» повысил доступность игровых сервисов Wargaming 1
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Рогдев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 59 4
Ростелеком 10062 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 457 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 328 1
Salenames 12 1
VK - Mail.ru Group 3497 1
Meta Platforms - Facebook 4485 1
Apple Inc 12346 1
Крок - Croc 1788 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Wargaming 155 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Google LLC 12035 1
Brocade Communications Systems 242 1
Раском - Rascom 48 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5098 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 237 1
InfoWatch - Инфовотч 1054 1
Softline - Софтлайн 3065 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 83 1
Альфа-Банк 1809 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1249 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 153 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 304 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12302 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69767 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54358 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21530 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16625 2
Data monetization - Монетизация данных 1744 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29891 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 412 2
Clone - Клонирование 514 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 391 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16477 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8328 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13086 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 730 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3022 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11584 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21393 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22191 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5132 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10978 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14185 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1756 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17517 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 712 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4351 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11781 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11726 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4987 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24962 1
QA - Quality Assurance - QA Automation - Обеспечение качества 76 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4456 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2582 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14125 1
Peering - Пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком 52 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31029 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1001 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 431 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26391 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 182 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 45 1
Wargaming - World of Warplanes 37 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 40 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 315 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 150 1
Щербаков Александр 9 1
Круковер Илья 2 1
Самойленко Максим 66 1
Заединов Руслан 47 1
Чумаченко Константин 11 1
Воронина Елена 21 1
Гледенов Роберт 7 1
Платонов Алексей 22 1
Анисимов Константин 39 1
Габриелян Владимир 28 1
Соломатин Евгений 9 1
Ильин Александр 17 1
Настасюк Антон 3 1
Гришин Михаил 1 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Завьялов Павел 3 1
Журба Алексей 2 1
Кузьмичев Андрей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 151592 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44678 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4152 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1758 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1357 1
Европа 24466 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 926 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1010 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 696 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19616 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5112 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6466 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2128 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5787 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5923 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14448 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5091 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2540 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2013 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53421 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2036 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 908 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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