Интернет Хостинг и домены
Цифровой минимализм: Доля «легких» веб-ресурсов в зоне .RU достигла 30% и стала индикатором роста МСБ

Предприниматели активно осваивают быстрые и легкие форматы цифрового присутствия. По данным «Технического центра Интернет» (ТЦИ), за два года (с октября 2023 г. по октябрь 2025 г.) доля доменов в зоне .RU, задействованных под одностраничные сайты (лендинги) и небольшие веб-приложения, выросла на 20% и достигла 30% от общего числа активных ресурсов. Этот рост отражает не просто технологический выбор, а изменения в подходе малого и среднего бизнеса к выходу в онлайн. Об этом CNews сообщили представители ТЦИ.

Одним из ключевых драйверов роста минималистичных ресурсов стало снижение цифрового барьера. Современные конструкторы сайтов и no-code/low-code фреймворки позволяют малому бизнесу, фрилансерам и самозанятым запускать полноценные рабочие страницы (от портфолио до мини-магазинов) за считанные часы, исключая необходимость больших инвестиций в разработку.

«Ожидается, что к 2027 г. доля доменов, используемых под одностраничники и веб-приложения в зоне .RU, может достичь 35%. Ключевые факторы роста: дальнейшее развитие инструментов быстрой разработки, рост доверия конечного пользователя к транзакциям через онлайн-каналы и усиление конкуренции, требующее от бизнеса максимальной скорости запуска», — сказал генеральный директор «Технического центра Интернет» Алексей Рогдев.

По данным «Технического центра Интернет», на одностраничники и легкие веб-приложения сегодня приходится порядка 1,4 млн ресурсов. При увеличении на 20% с октября 2023 г. это означает уверенный прирост около 230 тыс. новых проектов минимального формата за последние два года.

Рост популярности одностраничников — это прямой индикатор активизации предпринимательской деятельности в России, особенно в сегменте МСБ. Фрилансеры, консультанты и мастера все чаще используют собственные домены для легализации и монетизации своих услуг. Магазины, кафе и сервисные центры используют простые сайты не для ухода в e-commerce, а для оптимизации работы с локальным трафиком и привлечения клиентов в офлайн. Малый и средний бизнес использует легкие ресурсы для недорогого «прощупывания» онлайн-каналов.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

Новые проекты, особенно в сфере услуг и локального ритейла, часто стартуют как «тест-идея». Лендинг с минимальным функционалом выступает в роли первого цифрового лица, обеспечивая быструю проверку спроса при минимальных операционных затратах.

Простые ресурсы также влияют и на пользовательский опыт: они быстрее загружаются и здесь проще найти необходимую информацию. Одностраничные сайты стали оптимальным инструментом для проведения маркетинговых акций, тестирования гипотез и быстрой генерации лидов, поскольку они обеспечивают узкий фокус и высокий процент целевых действий.

