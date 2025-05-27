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Ростелеком РТК-ЦОД ТЦИ Технический центр Интернет

Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет

ООО «ТЦИ» является частью доверенного технического сообщества, обладает  спектром компетенций и технологий в области доменной индустрии, информационной безопасности, обработки данных и разработки программного обеспечения. В частности, ООО «ТЦИ» реализует функции технического центра для доменов верхнего уровня (ДВУ), а именно осуществляет комплексное обслуживание и сопровождение инфраструктур ДВУ .RU, .РФ, .SU, .TATAR и .ДЕТИ.

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Selectel запустил новый сервис по регистрации доменов в зоне RU 1
23.04.2024 RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ 1
31.01.2024 Рунет пережил мощный сбой. Зона .Ru отвалилась на несколько часов. Что это было? 1
29.05.2023 Разработчики ИБ просят власти внедрить в смартфоны российское шифрование 1
27.08.2021 Неторопливый государственный робот зайдет на каждый сайт Рунета в поисках нелегальных персональных данных 1
14.01.2020 Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов 1
30.07.2019 «Сердце Рунета» потратит на облачную платформу больше трех миллиардов из-за «стремительного роста» 2
14.05.2019 «Сердце Рунета» закупает зарубежное «железо» и ПО на 8 миллиардов 2
09.01.2019 Как власти пытались отрегулировать критическую инфраструктуру интернета 1
14.12.2018 В Госдуму внесен закон о полностью автономном Рунете 1
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
24.01.2018 Функции технического центра интернета передаются дочке «Ростелекома» 2
30.11.2017 Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома» 2
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
26.07.2017 Регулятор зон .RU и .РФ профинансирует «ИТ-детище Путина» на десятки миллионов 1
30.06.2017 Минкомсвязи хочет заполучить часть доходов от регистрации доменных имен 1
01.03.2017 Домены в зонах .Ru и .РФ резко подорожали. Рынок в недоумении 1
09.12.2015 Умер основатель европейского интернет-регулятора и друг Рунета 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 1
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
22.09.2015 Домену .SU исполнилось 25 лет 2
23.03.2015 ICANN резко снизила ожидания в отношении новых доменов верхнего уровня 1
05.03.2015 Минкомсвязи пересмотрит расходы на реестр перенесенных номеров 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
01.12.2014 Стартовала общедоступная регистрация в доменах .MOSCOW и .МОСКВА 1
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 1
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001 1
27.08.2014 В новых доменах зарегистрировано более 2 млн имен 1
08.08.2014 Google будет продвигать в результатах поиска безопасные ресурсы 1
29.07.2014 Минкомсвязь, ФСБ и Минобороны провели учения по защите российского сегмента интернета 1
23.07.2014 ICANN решила судьбу последней заявки на новый домен 1
30.05.2014 Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону 1
25.03.2014 Сформирована программа Пятого российского форума по управлению интернетом 1
16.12.2013 На чем держится российский интернет – техническая база 1
10.10.2013 Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров 1
04.10.2013 Рост домена .РФ сдерживает отсутствие почты 1
30.09.2013 Веб-ресурс «Нетоскоп» обрел вторую жизнь 1

Публикаций - 57, упоминаний - 63

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9913 22
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 443 18
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 209 14
VK - Mail.ru Group 3483 9
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 318 7
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 6
Salenames 12 6
Yandex - Яндекс 7713 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5032 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8889 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 4
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 44 4
Cisco Systems 5154 3
Крок - Croc 1785 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 3
Microsoft Corporation 24847 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 3
AMT Group - АМТ-Груп 360 3
Relcom Data - Релком Дата 49 3
RU-CERT - Центр реагирования на компьютерные инциденты 10 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2952 2
X Corp - Twitter 2881 2
Восход ФГБУ НИИ 657 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 2
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 112 2
HP - Hewlett-Packard 3628 2
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 12 2
IBM - International Business Machines Corp 9472 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 2
Meta Platforms - Facebook 4466 2
Цифра ГК 2472 2
Google LLC 11948 2
Intel Corporation 12310 1
SAS Institute 994 1
Red Hat 1325 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 938 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7583 1
Почта России ПАО 2159 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2879 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 1
Альфа-Банк 1799 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Инвитро - Invitro 70 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 282 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
Миракс Групп - Mirax Group 17 1
Винзавод - Центр современного искусства 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1132 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12031 25
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 263 24
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3420 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5062 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2818 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4622 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3217 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3331 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4386 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 512 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1267 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 323 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 259 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 251 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6073 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 351 1
Конституционный суд РФ 109 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4962 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1018 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1404 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3119 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 14
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 6
СОИ - Союз операторов интернета 31 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1452 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
Единая Россия - Политическая партия 300 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5032 50
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30529 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4182 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28974 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20622 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 6
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 94 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13007 5
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 22 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 4
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 256 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25993 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2044 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1513 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9461 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6417 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14091 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7001 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1528 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12980 2
Data monetization - Монетизация данных 1701 2
Таксофон - Таксофонная сеть - телефон общего пользования 238 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8862 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 391 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1174 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 991 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3294 4
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 17 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 40 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 51 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5441 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1362 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 273 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 286 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 131 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 78 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1127 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 103 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 186 1
Microsoft Windows BitLocker 937 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 59 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
Docker - Платформа распределённых приложений 360 1
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 299 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
HPE ProLiant 399 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 406 1
РосНИИРОС - RBNet - Russian Backbone Network - Межведомственная российская опорная сеть 17 1
Воробьев Андрей 172 15
Колесников Андрей 88 12
Платонов Алексей 22 11
Никерова Марина 14 11
Солдатов Алексей 99 8
Панков Александр 78 7
Соколов Алексей 134 6
Якушев Михаил 50 6
Гледенов Роберт 7 5
Щеголев Игорь 698 4
Никифоров Николай 1136 4
Дворкович Аркадий 211 4
Рогдев Алексей 6 4
Медведев Дмитрий 1657 4
Сачков Илья 124 4
Массух Илья 234 4
Медриш Михаил 15 4
Путин Владимир 3240 3
Рейман Леонид 1052 3
Свердлов Денис 200 3
Гребенников Сергей 34 3
Твердынин Марк 19 3
Воронина Елена 21 3
Бурков Дмитрий 15 3
Храмцов Павел 10 3
Алексеев Матвей 12 3
Стафеев Денис 6 3
Гуриев Марат 17 3
Духовницкий Олег 91 2
Круковер Илья 2 2
Левова Ирина 24 2
Кулин Филипп 52 2
Кузьмичев Андрей 16 2
Савельев Андрей 9 2
Серго Антон 41 2
Лашкина Елена 34 2
Бобин Максим 11 2
Долматов Василий 5 2
Плуготаренко Сергей 85 2
Коган Александр 10 2
Россия - РФ - Российская федерация 148874 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44188 16
Европа 24384 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52582 7
Латвия - Латвийская Республика 821 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17838 3
Германия - Федеративная Республика 12784 3
Азия - Азиатский регион 5614 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 3
Украина 7668 3
Швеция - Королевство 3642 3
Беларусь - Белоруссия 5831 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1362 2
Грузия 1255 2
Бразилия - Федеративная Республика 2393 2
Европа Восточная 3109 2
США - Нью-Йорк 3105 2
Нидерланды 3560 2
Сингапур - Республика 1870 2
Армения - Республика 2320 2
Нидерланды - Амстердам 609 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1339 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7724 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14249 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3011 1
Латвия - Юрмала 13 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3012 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3085 1
Россия - ЮФО - Севастополь 547 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 929 1
Бразилия - Сан-Паулу 162 1
Казахстан - Республика 5640 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1508 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1300 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Чехия - Чешская Республика 1317 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 399 1
Чехия - Прага 198 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 3
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 357 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7639 2
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Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 666 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 10 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 226 1
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 45 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1015 1
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 74 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 273 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 239 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 881 1
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