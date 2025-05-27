Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком РТК-ЦОД ТЦИ Технический центр Интернет
ООО «ТЦИ» является частью доверенного технического сообщества, обладает спектром компетенций и технологий в области доменной индустрии, информационной безопасности, обработки данных и разработки программного обеспечения. В частности, ООО «ТЦИ» реализует функции технического центра для доменов верхнего уровня (ДВУ), а именно осуществляет комплексное обслуживание и сопровождение инфраструктур ДВУ .RU, .РФ, .SU, .TATAR и .ДЕТИ.
УПОМИНАНИЯ
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 172 15
|Колесников Андрей 88 12
|Платонов Алексей 22 11
|Никерова Марина 14 11
|Солдатов Алексей 99 8
|Панков Александр 78 7
|Соколов Алексей 134 6
|Якушев Михаил 50 6
|Гледенов Роберт 7 5
|Щеголев Игорь 698 4
|Никифоров Николай 1136 4
|Дворкович Аркадий 211 4
|Рогдев Алексей 6 4
|Медведев Дмитрий 1657 4
|Сачков Илья 124 4
|Массух Илья 234 4
|Медриш Михаил 15 4
|Путин Владимир 3240 3
|Рейман Леонид 1052 3
|Свердлов Денис 200 3
|Гребенников Сергей 34 3
|Твердынин Марк 19 3
|Воронина Елена 21 3
|Бурков Дмитрий 15 3
|Храмцов Павел 10 3
|Алексеев Матвей 12 3
|Стафеев Денис 6 3
|Гуриев Марат 17 3
|Духовницкий Олег 91 2
|Круковер Илья 2 2
|Левова Ирина 24 2
|Кулин Филипп 52 2
|Кузьмичев Андрей 16 2
|Савельев Андрей 9 2
|Серго Антон 41 2
|Лашкина Елена 34 2
|Бобин Максим 11 2
|Долматов Василий 5 2
|Плуготаренко Сергей 85 2
|Коган Александр 10 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.