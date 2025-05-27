Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет

ООО «ТЦИ» является частью доверенного технического сообщества, обладает спектром компетенций и технологий в области доменной индустрии, информационной безопасности, обработки данных и разработки программного обеспечения. В частности, ООО «ТЦИ» реализует функции технического центра для доменов верхнего уровня (ДВУ), а именно осуществляет комплексное обслуживание и сопровождение инфраструктур ДВУ .RU, .РФ, .SU, .TATAR и .ДЕТИ.