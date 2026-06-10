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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195999
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Ефимов Вячеслав

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «Свеза» запустила умные сканеры на производстве шпона 1
13.12.2012 Mail.ru и «Яндекс» подключились к регулированию доменов Рунета 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ефимов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3582 2
NVision Group - Энвижн Груп 698 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 501 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 2
Salenames 12 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 896 2
Yandex - Яндекс 9031 2
Ростелеком 10789 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 386 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 541 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5655 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15755 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 70 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3369 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2535 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3192 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14063 1
Алексеев Матвей 12 2
Бобин Максим 12 2
Никерова Марина 14 2
Воробьев Андрей 197 2
Сачков Илья 126 2
Лашкина Елена 34 2
Себрант Андрей 24 2
Якушев Михаил 50 2
Соколов Алексей 136 2
Мамонтов Владимир 5 2
Гледенов Роберт 10 2
Щеголев Игорь 699 2
Медриш Михаил 15 1
Твердынин Марк 19 1
Храмцов Павел 10 1
Гуриев Марат 17 1
Зотов Андрей 37 1
Табаровский Олег 7 1
Стафеев Денис 6 1
Гребенников Сергей 35 1
Касенова Мадина 1 1
Свердлов Денис 201 1
Панков Александр 80 1
Массух Илья 239 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3766 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5582 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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