Индексная книга (каталог) CNews*
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Ефимов Вячеслав
СОБЫТИЯ
|10.06.2026
|«Свеза» запустила умные сканеры на производстве шпона 1
|13.12.2012
|Mail.ru и «Яндекс» подключились к регулированию доменов Рунета 1
|27.11.2012
|Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Ефимов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
|FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
|U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 541 1
|Алексеев Матвей 12 2
|Бобин Максим 12 2
|Никерова Марина 14 2
|Воробьев Андрей 197 2
|Сачков Илья 126 2
|Лашкина Елена 34 2
|Себрант Андрей 24 2
|Якушев Михаил 50 2
|Соколов Алексей 136 2
|Мамонтов Владимир 5 2
|Гледенов Роберт 10 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Медриш Михаил 15 1
|Твердынин Марк 19 1
|Храмцов Павел 10 1
|Гуриев Марат 17 1
|Зотов Андрей 37 1
|Табаровский Олег 7 1
|Стафеев Денис 6 1
|Гребенников Сергей 35 1
|Касенова Мадина 1 1
|Свердлов Денис 201 1
|Панков Александр 80 1
|Массух Илья 239 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163708 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47106 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.