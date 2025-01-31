Твердынин Марк
Твердынин Марк и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 80 8
|Якушев Михаил 50 5
|Лесников Алексей 25 5
|Щеголев Игорь 698 4
|Панков Александр 78 4
|Колесников Андрей 86 4
|Солдатов Алексей 98 4
|Рыжиков Сергей 111 4
|Ярных Андрей 16 4
|Бурков Дмитрий 15 4
|Наумов Виктор 126 3
|Давыдов Денис 43 3
|Воробьев Андрей 168 3
|Массух Илья 232 3
|Миронов Сергей 61 3
|Стафеев Денис 6 3
|Парфентьев Урван 7 3
|Серго Антон 41 3
|Беспалов Евгений 6 3
|Сачков Илья 122 2
|Фролов Павел 84 2
|Соколова Екатерина 14 2
|Жуков Александр 42 2
|Костров Дмитрий 30 2
|Солдатова Галина 13 2
|Цыварева Татьяна 3 2
|Платонов Алексей 22 2
|Гуриев Марат 17 2
|Никерова Марина 14 2
|Храмцов Павел 10 2
|Алексеев Матвей 11 2
|Афанасьев Георгий 11 2
|Табаровский Олег 7 2
|Серегина Елена 6 2
|Россинский Евгений 9 2
|Горбунова Лариса 2 2
|Кисловская Галина 2 2
|Гуляева Наталья 2 2
|Нащекин Алексей 116 2
|Захаров Дмитрий 46 2
|Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
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