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Твердынин Марк



31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по статье о производстве и сбыте наркотиков 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде 1
20.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
15.09.2011 30 сентября пройдет круглый стол «Безопасный интернет: правила игры» 1
08.02.2011 В России создается центр контроля над интернетом 1
21.12.2010 Рунету выбрали новых регуляторов 1
14.12.2010 Желающих регулировать Рунет больше, чем нужно: среди претендентов - МТС, IBM и ВГТРК 1
09.04.2009 Домен .RU отпраздновал пятнадцатый день рождения 1
23.03.2009 РОЦИТ вступил в «МедиаСоюз» 1
13.02.2009 i-Safety 2009: итоги конференции 1
22.05.2008 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1
25.03.2008 3 апреля откроется РИФ–2008 1
01.11.2007 Подведены итоги фестиваля «Новая Реальность'2007» 1
23.05.2007 Интернет-общественность против четвертой части ГК 1
12.04.2007 11-й Российский интернет-форум подвел итоги 1
23.05.2006 Всероссийский интернет-Марафон: первые итоги 1
10.04.2006 В Роспечати состоялся брифинг, приуроченный к 12-летию Рунета 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Твердынин Марк и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 9
Ростелеком 9713 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 5
1С-Битрикс - Bitrix 580 5
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 3
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Тырнет 10 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 624 2
Microsoft Corporation 24640 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2041 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
Masterhost - Мастерхост 54 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Google LLC 11788 1
Yandex - Яндекс 7367 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Salenames 11 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
Softkey - Софткей 210 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 1
Qsoft - Кьюсофт 22 1
TRINET 9 1
MIG Telecom - МИГ Телеком 16 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Криптоком 9 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
ЦИМ - Центр имени Мейерхольда - Театрально-Культурный центр имени Вс. Мейерхольда 4 1
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1086 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 257 3
Евросоюз - Совет Европы 86 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 2
Федеральное собрание Российской Федерации 303 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 992 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 16
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 258 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ФНКАТ - Федеральная национально-культурная автономия татар 1 1
Союз вебмастеров России 6 1
Татарский Интернет 4 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4871 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27512 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10523 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15921 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12640 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1763 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3758 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7395 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2921 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 967 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29742 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1910 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2903 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1097 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 328 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8203 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3924 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3058 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 645 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1749 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2221 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 982 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4757 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20650 1
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 179 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5039 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 147 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7104 1
Linux OS 9968 1
Webmoney Transfer 154 1
UMI.CMS 65 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 1
Avito - Internest - ADRiver 25 1
Плуготаренко Сергей 80 8
Якушев Михаил 50 5
Лесников Алексей 25 5
Щеголев Игорь 698 4
Панков Александр 78 4
Колесников Андрей 86 4
Солдатов Алексей 98 4
Рыжиков Сергей 111 4
Ярных Андрей 16 4
Бурков Дмитрий 15 4
Наумов Виктор 126 3
Давыдов Денис 43 3
Воробьев Андрей 168 3
Массух Илья 232 3
Миронов Сергей 61 3
Стафеев Денис 6 3
Парфентьев Урван 7 3
Серго Антон 41 3
Беспалов Евгений 6 3
Сачков Илья 122 2
Фролов Павел 84 2
Соколова Екатерина 14 2
Жуков Александр 42 2
Костров Дмитрий 30 2
Солдатова Галина 13 2
Цыварева Татьяна 3 2
Платонов Алексей 22 2
Гуриев Марат 17 2
Никерова Марина 14 2
Храмцов Павел 10 2
Алексеев Матвей 11 2
Афанасьев Георгий 11 2
Табаровский Олег 7 2
Серегина Елена 6 2
Россинский Евгений 9 2
Горбунова Лариса 2 2
Кисловская Галина 2 2
Гуляева Наталья 2 2
Нащекин Алексей 116 2
Захаров Дмитрий 46 2
Россия - РФ - Российская федерация 144607 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3950 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2746 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1115 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1154 3
Латвия - Латвийская Республика 815 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
Европа 21779 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 2
Россия - СФО - Новосибирск 4303 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1958 2
Нидерланды 3520 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1472 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3098 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 2
Швеция - Королевство 3620 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2904 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2251 1
Армения - Республика 2281 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7443 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2965 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Германия - Федеративная Республика 12689 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1659 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1576 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2671 1
Эстония - Эстонская Республика 748 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 706 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1197 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 6
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8051 3
Образование в России 2204 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1310 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4824 2
Энергетика - Energy - Energetically 5090 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5011 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 689 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6923 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 1
Физика - Physics - область естествознания 2648 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6174 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1547 1
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Цензура - Свобода слово 495 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2383 1
НКО - Некоммерческая организация 503 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
Информатика - computer science - informatique 1055 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 966 2
АиФ - Аргументы и факты 47 2
РИА Новости 918 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 2
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 1
University of Latvia - Latvijas Universitāte - Латвийский университет 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
РАН - Российская академия наук 1875 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
РИФ - Российский Интернет Форум 71 5
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 4
День молодёжи - 27 июня 898 3
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 1
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 15 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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