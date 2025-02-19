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Salenames



19.02.2025 «Руцентр» сформировал витрину для подбора доменов 1
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 1
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU 1
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
22.04.2013 Разгорелся бунт против основ Рунета 1
22.04.2013 Регистратор Salenames подал жалобу в ФАС на Координационный центр национального домена сети интернет 1
14.03.2013 Скандал: деятельность крупного регистратора доменов заблокирована 1
13.12.2012 Mail.ru и «Яндекс» подключились к регулированию доменов Рунета 1
27.11.2012 Экс-помощница Щеголева планирует войти в число регуляторов Рунета 1
13.11.2010 Регистраторы схлестнулись за зону .РФ 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Salenames и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 6
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 5
Ростелеком 9742 3
VK - Mail.ru Group 3458 2
Yandex - Яндекс 7415 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 634 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 1
Oracle Corporation 6705 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
Google LLC 11823 1
Datahost 1 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 92 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 64 1
Элвис-Телеком 36 1
Демос 60 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Регистратор R01 - Центрохост - Centrohost 15 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 2
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 504 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 783 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2924 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3557 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 251 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 381 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
Clone - Клонирование 494 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 406 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3090 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1930 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3768 1
Data monetization - Монетизация данных 1636 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2913 1
Trigger - Триггер - триггерная система 278 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 1
Microsoft Windows 2000 8661 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 76 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
Воробьев Андрей 168 6
Гледенов Роберт 7 5
Савельев Андрей 9 3
Никерова Марина 14 3
Круковер Илья 2 2
Щеголев Игорь 698 2
Соколов Алексей 134 2
Сачков Илья 123 2
Колесников Андрей 86 2
Лашкина Елена 34 2
Медриш Михаил 15 2
Бобин Максим 11 2
Алексеев Матвей 11 2
Себрант Андрей 23 2
Якушев Михаил 50 2
Ефимов Вячеслав 2 2
Мамонтов Владимир 5 2
Королюк Алексей 86 1
Щербаков Александр 8 1
Рогдев Алексей 6 1
Кузьмичев Андрей 16 1
Арбузов Павел 1 1
Сладков Сергей 1 1
Калиничева Екатерина 1 1
Свердлов Денис 200 1
Панков Александр 78 1
Гребенников Сергей 34 1
Массух Илья 232 1
Твердынин Марк 19 1
Храмцов Павел 10 1
Стафеев Денис 6 1
Табаровский Олег 7 1
Смекаева Анна 5 1
Плуготаренко Сергей 81 1
Гуриев Марат 17 1
Зотов Андрей 33 1
Сладкова Сара-Джейн 1 1
Касенова Мадина 1 1
Поярков Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1299 2
Европа 21805 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 1
Белиз 70 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Германия - Федеративная Республика 12705 1
Москва - САО - Хорошёвский район 32 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6952 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6164 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 131 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 623 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 298 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1792 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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