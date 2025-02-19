«Руцентр» сформировал витрину для подбора доменов

Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» расширила витрину доменов, объединяющую предложение по первичной регистрации незанятых доменных имен в 750+ различных зонах и каталог лотов вторичного рынка из почти 15 млн имен. Об этом CNews сообщили представители компании «Руцентр».

Зачастую покупка доменов на вторичном рынке сопряжена для компаний с рисками изменения цены — текущие владельцы самостоятельно устанавливают цены и могут менять их в зависимости от платежеспособности и интереса потенциального покупателя. Для снижения таких рисков компании прибегают к услугам доменных брокеров, которые проводят предварительные переговоры по покупке сохраняя анонимность заказчика. Однако для компаний, часто расширяющих свой портфель в силу специфики бизнеса, такой подход может быть медленным и не очень удобным, так как даже для недорогих доменов требуется сопровождение сделки.

Для снижения подобных издержек «Руцентр» ведет работу по переводу на единую витрину максимума предложений поставщиков вторичного рынка с заранее обозначенной ценой и возможностью онлайн-покупки без посредников с безопасным переводом домена к новому администратору. По итогам заключения соглашений с российскими и иностранными регистраторами и доменными инвесторами к 19 февраля 2025 г. на витрину добавлено свыше 14 млн имен в тематических и нероссийских географических зонах и свыше 757 тыс. российских имен. Последним дополнением витрины стало добавление 285 тыс. имен, находящихся на обслуживании в компании SaleNames, специализирующейся на услугах по управлению крупными портфелями доменных имен.

«Мы тщательно проверяем поставщиков вторичного рынка для обеспечения прозрачной и удобной покупки, с четкой фиксацией финансовых операций и защиты покупателя и продавца. Добавление имен от Salenames сформировало на витрине «Руцентра» наиболее широкое предложение на российском рынке», — сказала Марина Брик, директор по продукту доменного бизнеса «Руцентра».

«Динамика развития вторичного рынка доменов в России такова, что для владельцев крупных портфелей сокращение времени на отдельные небольшие сделки приобретает все большее значение. Добавление доменов среднего и премиального ценового сегмента на витрину «Руцентра» сделает процесс покупки более удобным и прозрачным, позволяя клиентам быстро находить нужные домены, сравнивать их и совершать сделки в несколько кликов. Это не только сэкономит время, но и повысит доверие к добросовестным игрокам вторичного рынка, а также укрепит нашу репутацию как экспертов в области доменного бизнеса», — отметил Роберт Гледенов, директор по развитию Salenames.

Для большинства имен на витрине цена фиксированная, для ряда обозначена стартовая, но она позволяет заранее определить порядок вероятных затрат на имя до обращения к брокеру и первичных переговоров с продавцом. Российские компании заинтересованы в доменных именах с высокой степенью гарантии безопасности, и с каждым годом количество крупных доменных сделок только растет. Чаще всего цена на домен на вторичном рынке не превышает 35 тыс. рублей, однако за короткие имена или общеупотребимые понятия доходит до нескольких десятков миллионов. Стоимость топ-3 самых крупных сделок в зоне .ru за последний год составила 18,5, 22,7 и 42,9 млн руб. за имя.