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Щербаков Александр



21.04.2025 Ученые МГУ предложили новый метод оптимизации 3D-графики с использованием облаков точек 1
16.10.2023 «Ростелеком» построил оптические линии связи для крупной торговой сети Урала 1
09.06.2022 Сеть пиццерий «Папа Джонс» перевела техподдержку партнеров на платформу ITSM 365 1
31.10.2018 «Перехват» доменов в Рунете сделают платным, дабы «убить» «фейковых» регистраторов 1
10.01.2017 Пополнить «Visa Qiwi Кошелек» можно в интернет-банке и банкоматах «Почта Банка» 1
27.06.2016 «Ренессанс Кредит» и Qiwi обновили платежный контент интернет-банка и мобильного приложения 1
18.02.2014 Технологическая инфраструктура доменов .MOSCOW и .МОСКВА успешно прошла процедуру тестирования ICANN 1
30.04.2009 Промо-ролик "Сталин против марсиан" 1
19.03.2008 Пятая часть взрослого населения Земли в онлайне 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Щербаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9864 2
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 315 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 439 1
Salenames 12 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 56 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Yahoo! 3699 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Google LLC 11910 1
Naumen - Наумен 639 1
8393 1
NanduQ - Qiwi 997 2
ВТБ - Почта Банк 470 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Visa International 1953 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 112 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 63 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 261 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17293 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16033 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28162 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4990 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4247 2
Clone - Клонирование 501 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11407 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 760 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2214 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6982 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21633 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2943 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9443 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10726 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7475 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5132 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Data monetization - Монетизация данных 1682 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10319 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10886 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2957 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 549 1
Google YouTube - Видеохостинг 2795 2
Baidu 285 1
Myspace - социальная сеть 636 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Naumen ITSM365 41 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 602 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 140 1
Рогдев Алексей 6 1
Круковер Илья 2 1
Рейман Леонид 1052 1
Масленникова Анастасия 35 1
Бурков Дмитрий 15 1
Гледенов Роберт 7 1
Грибков Алексей 8 1
Фитисов Андрей 8 1
Яворский Олег 4 1
Исхизова Александра 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43883 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17332 1
Земля - планета Солнечной системы 10441 1
Южная Корея - Республика 6709 1
Африка - Африканский регион 3510 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1784 1
Америка Латинская 1833 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52454 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14262 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1326 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2993 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1504 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24560 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 652 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11075 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6291 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7101 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5122 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2116 1
Интернет-кафе 309 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1191 1
comScore 379 1
eMarketer 206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173232.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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