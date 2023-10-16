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«Ростелеком» построил оптические линии связи для крупной торговой сети Урала

Группа компаний «Лион» представлена сетью оптовых баз и розничных супермаркетов Прикамья. «Ростелеком» обеспечил специализированные магазины стабильным доступом к глобальной сети без снижения скорости в пиковые часы. Это позволило повысить качество работы специалистов и привело к непрерывности бизнес-процессов в офисах и торговых помещениях компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Ростелеком».

«Быстрый интернет позволяет нашим сотрудникам работать эффективнее и обрабатывать больше информации. Однако для нашего торгового предприятия главным критерием при выборе провайдера являлась не только высокая скорость интернета и гибкая ценовая политика, но и компетентность сотрудников. Нам важно было иметь техническую поддержку 24/7. Все это в рамках услуги “Интернет” нам предоставил “Ростелеком”», — сказал Александр Щербаков, начальник службы информационных технологий группы компаний «Лион»

«На сегодняшний день более 70% клиентов предпочитают делать покупки офлайн и, конечно, качественная связь напрямую влияет на уровень обслуживания и комфорт покупателей. Преимуществом компании “Ростелеком” является возможность комплексно подойти к подключению сервисов, обеспечивая интернетом помещения любой сложности и конфигурации. Качественное и безопасное подключение телеком-сервисов может стать новой возможностью для роста эффективности любого бизнеса», — сказала Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» обслуживает 48 млн абонентов. Совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ развивает видеосервис Wink.

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