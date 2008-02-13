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Интернет-кафе

СОБЫТИЯ


13.02.2008 Нелегальные игровые салоны маскируются под интернет-кафе

В Калужской области действует региональный закон, запрещающий игорный бизнес. Однако некоторые предприниматели маскируют игровые салоны под интернет-кафе – помимо ПК там устанавливаются игровые автоматы. Сотрудники милиции, получив сообщения о таких нарушениях, провели рейд. Заместитель начальника отдела информации и связей с общес
30.01.2008 В бразильских интернет-кафе изъяли ПК с контрафактом

Международная организация звукозаписывающей индустрии (IFPI) провела более ста рейдов в бразильские интернет-кафе. В ходе проверок представители IFPI, полиция и местная ассоциация по борьбе с пиратством в музыкальной и киноиндустрии изъяли 2339 компьютеров, на которых было обнаружено более ми
26.11.2007 Голливуд судится с китайским сайтом загрузок и интернет-кафе

Голливудские студии подали иск против китайского сайта загрузок Jeboo.com и интернет-кафе в Шанхае за пиратское предложение популярных фильмов, в частности, «Пиратов Карибского моря». Истцами выступили Columbia, Paramount, Twentieth Century Fox, Universal Studios и Wal
14.09.2007 Индия: интернет-кафе могут оснастить кейлоггерами

Фонд информационной безопасности и технологий Индии (FIST) в Мумбаи предложил устанавливать в интернет-кафе кейлоггеры (keylogger - клавиатурный шпион) для перехвата возможных коммуникаций террористов. Боевики различных незаконных организаций часто используют места общего доступа в Сеть
18.06.2007 Хозяин интернет-кафе осужден за пиратство

Руководитель интернет-кафе «Нэтсити» города Барнаула приговорен к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 15 тыс. рублей за незаконное использование объектов авторского права, сообщает Железнодорожный

06.03.2007 Китай запретил открывать новые интернет-кафе в этом году

Китайские власти запретили открывать в стране новые интернет-кафе в течение этого года. «В 2007 г. правительство не должно санкционировать открытие новых интернет-баров», — говорится в директиве, выпущенной совместно 14 правительственными департ
21.12.2006 Первое интернет-кафе в США для людей с ограниченными возможностями

Благотворительная организация Goodwill Industries в Сан-Антонио открыла интернет-кафе для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Такое кафе многим отличается от обычных компьютерных клубов. К примеру, здесь имеются специальные приспособления для людей с п
04.07.2006 Китай ужесточает режим работы интернет-кафе

Китайским школьникам придется проводить лето либо с домашним интернетом, либо без доступа к Сети. Накануне каникул, которые начнутся в  Китае в середине июля, власти распорядились не пускать в интернет-кафе детей до 18 лет. Кафе, нарушившие новые правила, будут наказаны от 15-дневного до полного закрытия, цитирует газета China Daily представителя министерства культуры. Сейчас китайск
28.06.2006 Английское интернет-кафе предложит сверхскоростное соединение
28.11.2005 Интернет-кафе закрыли за азартные игры

Два интернет-кафе в небольшом городке Теодор (6,5 тыс. жителей) графства Мобил, штат Алабама, США, были закрыты за предоставление доступа к азартным играм через интернет. В штате запрещен игорный б
19.09.2005 Посетителей интернет-кафе будут фильтровать по возрасту

Токийский разработчик веб-фильтров Digital Arts выпустил две программы i-Filtering for Netcafe, позволяющих ограничивать доступ к сайтам по возрасту пользователя. Администратор интернет-кафе вводит возраст посетителя, и программа определяет, какие материалы смотреть разрешено, а какие — нет. Программа устраняет необходимость создания в кафе возрастных зон и позво
14.02.2005 Интернет-кафе Китаю больше не нужны

Как сообщает АР, китайские власти закрыли более 12575 интернет-кафе с октября по декабрь прошлого года. Кроме того, в 2004 году было закрыто более 2,8 тыс. танцевальных клубов и 3,4 тыс. салонов видеоигр. Цель данной кампании – создание благоприят
14.12.2004 "Техмаркет" открыл еще одно интернет-кафе в Домодедово

Сеть салонов сотовой связи «Техмаркет» открыла еще одно интернет-кафе под собственным брэндом. Очередное интернет-кафе «Техмаркет» начало свою работу в зоне вылетов международных рейсов аэропорта «Домодедово» (в зоне Duty Free). Кафе работает
01.11.2004 Власти Китая признаются в "зачистках" интернет-кафе

В период с февраля по август текущего года власти КНР закрыли 1600 интернет-кафе и наложили штрафов на сумму $12,1 млн. за допуск несовершеннолетних к запрещенным для них играм, а также другие правонарушения. Эти данные были на днях обнародованы официальными в
01.09.2004 Бизнесу интернет-кафе исполнилось 10 лет

Польская студентка факультета психологии британского университета City Эва Паско (Eva Pascoe) открыла 1 сентября 1994 г. первое интернет-кафе, названное Cyberia. Оно открылось на Витфилд стрит в Лондоне. В настоящее время в мире насчитывается 20 тыс. интернет-кафе и они стали обычной и необходимой чертой современ
03.06.2004 Китайские власти продолжают бороться с интернет-кафе и SMS-мошенниками

Китайские власти не ослабляют борьбу с интернет-кафе, нарушающими многочисленные правила по размещению вдали от школ, допуска несовершеннолетних и наблюдения за пользователями. За последние три месяца было закрыто 16 тысяч интерн
13.05.2004 Китай: работать в интернет-кафе опасно для жизни

Сотрудники одного из интернет-кафе Китая уволились с работы после того, как группа из 16 подростков избила их мусорными баками и огнетушителями, предварительно разгромив заведение, сообщает The Register. Причиной а
26.03.2004 Китай продолжает бороться с интернет-кафе

Китайские власти снова развернули кампанию по закрытию интернет-кафе как рассадников "нездоровой информации" и "угрозы умственному здоровью тинейджеров," сообщает агентство Xinhuanet. На этот раз публичные точки доступа в Сеть выгонят из жилых райо
23.03.2004 "Техмаркет" открыл интернет-кафе

омпьютер администратора и принтер. Набор услуг классический: предоставление услуги беспроводного доступа в интернет (провайдер #8211; компания «Таском»), запись информации на компакт-диски и дискеты. Интернет-кафе «Техмаркет» работает круглосуточно без перерывов и  выходных. Посетителей обслуживают три сотрудника. Предоставление доступа в интернет — не новый бизнес для компании «Техмар
11.03.2004 "Зебра Телеком Санкт-Петербург" открыла интернет-кафе

Сегодня компания «Зебра Телеком Санкт-Петербург (СПб)» объявила об открытии переговорного пункта и интернет-кафе «Зебра» в Санкт-Петербурге. Интернет-кафе расположено в здании Московского вокзала (Невский проспект, 85). От других похожих заведений его отличает наличие переговорного пу
04.09.2003 В Госдуме откроется интернет-кафе

их завершение планируется в 2004 г. На сегодня отремонтированы около 220 рабочих кабинетов, введен ряд новых объектов. В частности, по словам А.Лоторева, специально около зала заседаний будет открыто интернет-кафе, чтобы предоставить парламентариям возможность сэкономить время, необходимое для поиска нужной им информации. Источник: по материалам РБК.
25.08.2003 В Тикрите открылось первое интернет-кафе

родном городе Саддама Хусейна - Тикрите американские войска впервые предоставили местным жителям возможность свободно пользоваться интернетом, сообщает Reuters. На церемонии открытия первого в городе интернет-кафе, оборудованного за счет США, представитель американского командования Трой Рейдер заявил, что войска коалиции прилагают все усилия для налаживания жизни в стране. "Интернет-каф
10.06.2003 В Китае открываются сети лицензионных интернет-кафе

Как стало известно, в конце мая министерство культуры КНР дало официальное разрешение телекоммуникационной компании ChinaUnicom на открытие первой в стране сети интернет-кафе. В настоящее время на рассмотрении также находятся аналогичные заявки, поданные компаниями ChinaTelecom и ChinaNetcom. В текущем году ChinaUnicom планирует открыть около 700 завед
13.03.2003 На Эвересте откроется интернет-кафе

Непальский предприниматель Тзеринг Жиалзен (Tsering Gyalzen) планирует открыть интернет-кафе на высоте более 5400 метров. Кафе будет работать на территории лагеря альпинистов на склоне самой высокой горы мира. В лагере, где нет ни электричества, ни водопровода, планируетс
31.12.2002 В Китае за полгода закрыто 3300 интернет-кафе

Власти Китая закрыли более 3300 интернет-кафе с июня, когда двое подростков устроили в одном из подобных пекинских заведений пожар из-за конфликта с администрацией по поводу доступа в интернет. В огне погибло 25 посетителей и
05.11.2002 В Китае принимаются меры по идентификации всех пользователей интернет-кафе

Администрация центральной китайской провинции Цзянси требует от посетителей интернет-кафе покупать карточки доступа во всемирную компьютерную сеть, позволяющие идентифицировать пользователя. Тем самым администрация намерена облегчить работу полиции, осуществляющей конт
15.10.2002 Китайские интернет-кафе: теперь только днем и только для посетителей старше 16 лет

Власти Китая начали очередную кампанию по приведению интернет-кафе в соответствие с планами партии. На этот раз владельцам кафе приготовили сразу несколько очень неприятных сюрпризов, которые вступят в силу с ноября. Детям до 16 лет вход в места

05.09.2002 Греки больше не играют в электронные игры

Вступление закона в силу вызвало в Греции бурю протестов владельцев интернет-кафе и геймеров. В Сети были размещены онлайновые петиции, где утверждается, что компьютерные игры - это средство для развлечения, которое в демократической стране никто не может запре
29.08.2002 В Вашингтоне открылось бесплатное интернет-кафе для пользователей WLAN-сетей

В столице США Вашингтоне открылось интернет-кафе CyberSTOP, которое предлагает бесплатный доступ в интернет через свою беспроводную локальную сеть на скорости до 11 Мбит/c. Прибыль от кафе планируется получать за счет аренды ком
16.08.2002 Во Вьетнаме намерены ввести штрафы за просмотр антиправительственных веб-сайтов в интернет-кафе

Вьетнамское правительство предлагает ввести серьезные штрафы для тех владельцев интернет-кафе, которые допускают просмотр антиправительственных или порнографических веб-сайтов. Кроме того, владельцы интернет-кафе должны теперь получить специальные лицензии, при выда
22.07.2002 В Пекине снова откроются интернет-кафе

В ближайшие дни в Пекине будут открыты 30 интернет-кафе. Все они прошли проверку на соответствие нормам безопасности, ставшую обязательной после того как 25 человек погибли в ходе пожара в одном из таких заведений. Напомним, тогда все

15.07.2002 В Афганистане открылось первое интернет-кафе

В Афганистане открыто первое в стране интернет-кафе. Инициатором его открытия стал американский дипломат Роберт Финн, сообщает РБК со ссылкой на AP. На посвященной этому событию церемонии, прошедшей в министерстве торговли Афганист
08.07.2002 Запрет игровых автоматов способен нанести серьезный ущерб интернет-кафе Греции

ет издание, "все сетевые и интернет-игры, а также любой вид игры, который обеспечивается электрическими, электронными или программными средствами" подлежат законодательному запрету. Если у посетителя интернет-кафе будет замечено на экране монитора нечто похожее на игру, менеджер данного заведения может быть наказан вплоть до заключения под стражу. По мнению обозревателя The Register, подобн
01.07.2002 В Кабуле будут открыты первые интернет-кафе

Уже в ближайшие две-три недели в афганской столице будут открыты первые в истории страны интернет-кафе, сообщает РБК. Об этом заявил Алекс Гринлинг (Alex Grinling), управляющий директор первого афганского интернет-провайдера Afghan Wireless Communication Company. "Мы полагаем, что

01.07.2002 В Китае будут закрыты свыше 150 000 интернет-кафе

Китайские власти намерены закрыть по всей стране примерно 150 000 интернет-кафе, не имеющих лицензий, сообщает РБК. Такое решение было принято после того, как во время пожара в одном из таких кафе в Пекине в этом месяце погибли 25 человек. Напомним также, что
19.06.2002 Пожар, повлекший за собой закрытие всех интернет-кафе в Пекине, устроили подростки

Пожар в пекинском интернет-кафе 16 июня текущего года, повлекший за собой закрытие всех интернет-кафе в Пекине, как удалось выяснить, был организован двумя подростками 13-ти и 14-ти лет, сообщает РБК. Как
17.06.2002 В Пекине будут закрыты все интернет-кафе

Распоряжением мэра Пекина в городе закрыты все интернет-кафе. Данная мера предпринята в связи с пожаром в одном из таких заведений, в результате которого погибли 24 человека и 13 получили ранения. Также приостановлена выдача разрешений на о
18.05.2002 Компьютерные классы Екатеринбурга будут использоваться в качестве интернет-кафе

Перспектива развития в Екатеринбурге сети компьютерных клубов и интернет-кафе обсуждалась сегодня на заседании коллегии администрации города, сообщает ИА "Regions.ru". Как было отмечено на коллегии, сфера электронных услуг в уральской столице развивается ди
14.05.2002 Китайские власти вновь закрывают сотни интернет-кафе

По сообщению информационного портала BBC, китайские власти инициировали новую волну борьбы с "вредным" контентом в Сети. В связи с этим было закрыто множество "неблагонадежных" интернет-кафе. В частности в одном только Шанхае закрытию подверглись около 200 подобных заведений, не имеющих специальной лицензии. Для осуществления эффективного контроля за информацией, кото
27.04.2002 В Елабуге откроются три интернет-кафе

В Елабуге (Республика Татарстан) будут открыты три интернет-кафе. Они разместятся в здании управлении образования Елабуги, одной из городских школ и лицея, сообщает портал Regions.Ru со ссылкой на ИА TatNews.Ru, услуги в интернет-кафе бу

Публикаций - 311, упоминаний - 311

Интернет-кафе и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25881 36
Yahoo! 3729 17
Google LLC 12810 16
IBM - International Business Machines Corp 9719 12
Intel Corporation 12876 11
HP Inc. 5908 10
Cisco Systems 5383 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 6
Meta Platforms - Facebook 4635 6
AOL Inc - America Online 1883 5
МегаФон 10957 4
Yandex - Яндекс 9387 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9578 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
AWCC - Afghan Wireless - Afghan Wireless Communication Company 8 3
МегаФон - NetByNet - ORC 13 3
Dell EMC 5204 3
Sony 6756 3
Компьюлинк ГК - Compulink 455 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 521 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 3
Türkmentelekom EAK - Туркментелеком 17 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 3
Forcepoint - Websense 140 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Opticom 6 2
Elo Touch Systems - Elo Touch Solutions 12 2
Tsuji Wellness 2 2
Ростелеком 11053 2
Dr.Web - Доктор Веб 1297 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 2
Amazon Inc - Amazon.com 3306 2
X Corp - Twitter 2942 2
Huawei 4721 2
Apple Inc 13292 2
LG Electronics 3747 2
InfoWatch - Инфовотч 1202 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 7
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
eBay Inc 1642 3
Почта России ПАО 2395 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 3
Резонанс НПП 407 3
Amnesty International 21 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 2
X5 Group - Перекрёсток 644 2
McDonald’s - Макдоналдс 221 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 136 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 62 2
Познавательная книга плюс ИД 4 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Интернет Логистик Сервис 1 1
Бинек МЦДИ - Бинек Московский Центр деловой информации 2 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Лебедянский ЭКЗ - Экспериментально-консервный завод 2 1
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 1
Сова Центр - Сова Исследовательский центр - Сова Информационно-аналитический центр 6 1
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 1
Бизнес-Волна 3 1
Газпром ПАО 1498 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1916 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13910 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 6
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1200 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1428 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4036 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 560 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2905 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6702 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 596 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 315 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 2
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 294 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 53 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 6
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 6
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 229 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
IFF - Internet Freedom Foundation 5 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
Центр защиты прав СМИ - Центр правовой помощи СМИ 1 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
MuseDoma - MDMA - Museum Domain Management Association - Ассоциация по Управлению Музейными Доменами 4 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 413 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 262 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 123 1
W3C - WWWC - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 162 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 134 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9858 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35923 46
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18299 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17118 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18516 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26584 37
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