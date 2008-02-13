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Интернет-кафе



13.02.2008 Нелегальные игровые салоны маскируются под интернет-кафе
30.01.2008 В бразильских интернет-кафе изъяли ПК с контрафактом
26.11.2007 Голливуд судится с китайским сайтом загрузок и интернет-кафе
14.09.2007 Индия: интернет-кафе могут оснастить кейлоггерами
18.06.2007 Хозяин интернет-кафе осужден за пиратство
06.03.2007 Китай запретил открывать новые интернет-кафе в этом году
21.12.2006 Первое интернет-кафе в США для людей с ограниченными возможностями
04.07.2006 Китай ужесточает режим работы интернет-кафе
28.06.2006 Английское интернет-кафе предложит сверхскоростное соединение
28.11.2005 Интернет-кафе закрыли за азартные игры
19.09.2005 Посетителей интернет-кафе будут фильтровать по возрасту
14.02.2005 Интернет-кафе Китаю больше не нужны
14.12.2004 "Техмаркет" открыл еще одно интернет-кафе в Домодедово
01.11.2004 Власти Китая признаются в "зачистках" интернет-кафе
01.09.2004 Бизнесу интернет-кафе исполнилось 10 лет
03.06.2004 Китайские власти продолжают бороться с интернет-кафе и SMS-мошенниками
13.05.2004 Китай: работать в интернет-кафе опасно для жизни
26.03.2004 Китай продолжает бороться с интернет-кафе
23.03.2004 "Техмаркет" открыл интернет-кафе
11.03.2004 "Зебра Телеком Санкт-Петербург" открыла интернет-кафе
04.09.2003 В Госдуме откроется интернет-кафе
25.08.2003 В Тикрите открылось первое интернет-кафе
10.06.2003 В Китае открываются сети лицензионных интернет-кафе
13.03.2003 На Эвересте откроется интернет-кафе
31.12.2002 В Китае за полгода закрыто 3300 интернет-кафе
05.11.2002 В Китае принимаются меры по идентификации всех пользователей интернет-кафе
15.10.2002 Китайские интернет-кафе: теперь только днем и только для посетителей старше 16 лет
05.09.2002 Греки больше не играют в электронные игры
29.08.2002 В Вашингтоне открылось бесплатное интернет-кафе для пользователей WLAN-сетей
16.08.2002 Во Вьетнаме намерены ввести штрафы за просмотр антиправительственных веб-сайтов в интернет-кафе
22.07.2002 В Пекине снова откроются интернет-кафе
15.07.2002 В Афганистане открылось первое интернет-кафе
08.07.2002 Запрет игровых автоматов способен нанести серьезный ущерб интернет-кафе Греции
01.07.2002 В Кабуле будут открыты первые интернет-кафе
01.07.2002 В Китае будут закрыты свыше 150 000 интернет-кафе
19.06.2002 Пожар, повлекший за собой закрытие всех интернет-кафе в Пекине, устроили подростки
17.06.2002 В Пекине будут закрыты все интернет-кафе
18.05.2002 Компьютерные классы Екатеринбурга будут использоваться в качестве интернет-кафе
14.05.2002 Китайские власти вновь закрывают сотни интернет-кафе
27.04.2002 В Елабуге откроются три интернет-кафе

Публикаций - 305, упоминаний - 305
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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