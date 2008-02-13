Нелегальные игровые салоны маскируются под интернет-кафе В Калужской области действует региональный закон, запрещающий игорный бизнес. Однако некоторые предприниматели маскируют игровые салоны под интернет-кафе – помимо ПК там устанавливаются игровые автоматы. Сотрудники милиции, получив сообщения о таких нарушениях, провели рейд. Заместитель начальника отдела информации и связей с общес

В бразильских интернет-кафе изъяли ПК с контрафактом Международная организация звукозаписывающей индустрии (IFPI) провела более ста рейдов в бразильские интернет-кафе. В ходе проверок представители IFPI, полиция и местная ассоциация по борьбе с пиратством в музыкальной и киноиндустрии изъяли 2339 компьютеров, на которых было обнаружено более ми

Голливуд судится с китайским сайтом загрузок и интернет-кафе Голливудские студии подали иск против китайского сайта загрузок Jeboo.com и интернет-кафе в Шанхае за пиратское предложение популярных фильмов, в частности, «Пиратов Карибского моря». Истцами выступили Columbia, Paramount, Twentieth Century Fox, Universal Studios и Wal

Индия: интернет-кафе могут оснастить кейлоггерами Фонд информационной безопасности и технологий Индии (FIST) в Мумбаи предложил устанавливать в интернет-кафе кейлоггеры (keylogger - клавиатурный шпион) для перехвата возможных коммуникаций террористов. Боевики различных незаконных организаций часто используют места общего доступа в Сеть

Хозяин интернет-кафе осужден за пиратство Руководитель интернет-кафе «Нэтсити» города Барнаула приговорен к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 15 тыс. рублей за незаконное использование объектов авторского права, сообщает Железнодорожный

Китай запретил открывать новые интернет-кафе в этом году Китайские власти запретили открывать в стране новые интернет-кафе в течение этого года. «В 2007 г. правительство не должно санкционировать открытие новых интернет-баров», — говорится в директиве, выпущенной совместно 14 правительственными департ

Первое интернет-кафе в США для людей с ограниченными возможностями Благотворительная организация Goodwill Industries в Сан-Антонио открыла интернет-кафе для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Такое кафе многим отличается от обычных компьютерных клубов. К примеру, здесь имеются специальные приспособления для людей с п

Китай ужесточает режим работы интернет-кафе Китайским школьникам придется проводить лето либо с домашним интернетом, либо без доступа к Сети. Накануне каникул, которые начнутся в Китае в середине июля, власти распорядились не пускать в интернет-кафе детей до 18 лет. Кафе, нарушившие новые правила, будут наказаны от 15-дневного до полного закрытия, цитирует газета China Daily представителя министерства культуры. Сейчас китайск

Интернет-кафе закрыли за азартные игры Два интернет-кафе в небольшом городке Теодор (6,5 тыс. жителей) графства Мобил, штат Алабама, США, были закрыты за предоставление доступа к азартным играм через интернет. В штате запрещен игорный б

Посетителей интернет-кафе будут фильтровать по возрасту Токийский разработчик веб-фильтров Digital Arts выпустил две программы i-Filtering for Netcafe, позволяющих ограничивать доступ к сайтам по возрасту пользователя. Администратор интернет-кафе вводит возраст посетителя, и программа определяет, какие материалы смотреть разрешено, а какие — нет. Программа устраняет необходимость создания в кафе возрастных зон и позво

Интернет-кафе Китаю больше не нужны Как сообщает АР, китайские власти закрыли более 12575 интернет-кафе с октября по декабрь прошлого года. Кроме того, в 2004 году было закрыто более 2,8 тыс. танцевальных клубов и 3,4 тыс. салонов видеоигр. Цель данной кампании – создание благоприят

"Техмаркет" открыл еще одно интернет-кафе в Домодедово Сеть салонов сотовой связи «Техмаркет» открыла еще одно интернет-кафе под собственным брэндом. Очередное интернет-кафе «Техмаркет» начало свою работу в зоне вылетов международных рейсов аэропорта «Домодедово» (в зоне Duty Free). Кафе работает

Власти Китая признаются в "зачистках" интернет-кафе В период с февраля по август текущего года власти КНР закрыли 1600 интернет-кафе и наложили штрафов на сумму $12,1 млн. за допуск несовершеннолетних к запрещенным для них играм, а также другие правонарушения. Эти данные были на днях обнародованы официальными в

Бизнесу интернет-кафе исполнилось 10 лет Польская студентка факультета психологии британского университета City Эва Паско (Eva Pascoe) открыла 1 сентября 1994 г. первое интернет-кафе, названное Cyberia. Оно открылось на Витфилд стрит в Лондоне. В настоящее время в мире насчитывается 20 тыс. интернет-кафе и они стали обычной и необходимой чертой современ

Китайские власти продолжают бороться с интернет-кафе и SMS-мошенниками Китайские власти не ослабляют борьбу с интернет-кафе, нарушающими многочисленные правила по размещению вдали от школ, допуска несовершеннолетних и наблюдения за пользователями. За последние три месяца было закрыто 16 тысяч интерн

Китай: работать в интернет-кафе опасно для жизни Сотрудники одного из интернет-кафе Китая уволились с работы после того, как группа из 16 подростков избила их мусорными баками и огнетушителями, предварительно разгромив заведение, сообщает The Register. Причиной а

Китай продолжает бороться с интернет-кафе Китайские власти снова развернули кампанию по закрытию интернет-кафе как рассадников "нездоровой информации" и "угрозы умственному здоровью тинейджеров," сообщает агентство Xinhuanet. На этот раз публичные точки доступа в Сеть выгонят из жилых райо

"Техмаркет" открыл интернет-кафе омпьютер администратора и принтер. Набор услуг классический: предоставление услуги беспроводного доступа в интернет (провайдер #8211; компания «Таском»), запись информации на компакт-диски и дискеты. Интернет-кафе «Техмаркет» работает круглосуточно без перерывов и выходных. Посетителей обслуживают три сотрудника. Предоставление доступа в интернет — не новый бизнес для компании «Техмар

"Зебра Телеком Санкт-Петербург" открыла интернет-кафе Сегодня компания «Зебра Телеком Санкт-Петербург (СПб)» объявила об открытии переговорного пункта и интернет-кафе «Зебра» в Санкт-Петербурге. Интернет-кафе расположено в здании Московского вокзала (Невский проспект, 85). От других похожих заведений его отличает наличие переговорного пу

В Госдуме откроется интернет-кафе их завершение планируется в 2004 г. На сегодня отремонтированы около 220 рабочих кабинетов, введен ряд новых объектов. В частности, по словам А.Лоторева, специально около зала заседаний будет открыто интернет-кафе, чтобы предоставить парламентариям возможность сэкономить время, необходимое для поиска нужной им информации. Источник: по материалам РБК.

В Тикрите открылось первое интернет-кафе родном городе Саддама Хусейна - Тикрите американские войска впервые предоставили местным жителям возможность свободно пользоваться интернетом, сообщает Reuters. На церемонии открытия первого в городе интернет-кафе, оборудованного за счет США, представитель американского командования Трой Рейдер заявил, что войска коалиции прилагают все усилия для налаживания жизни в стране. "Интернет-каф

В Китае открываются сети лицензионных интернет-кафе Как стало известно, в конце мая министерство культуры КНР дало официальное разрешение телекоммуникационной компании ChinaUnicom на открытие первой в стране сети интернет-кафе. В настоящее время на рассмотрении также находятся аналогичные заявки, поданные компаниями ChinaTelecom и ChinaNetcom. В текущем году ChinaUnicom планирует открыть около 700 завед

На Эвересте откроется интернет-кафе Непальский предприниматель Тзеринг Жиалзен (Tsering Gyalzen) планирует открыть интернет-кафе на высоте более 5400 метров. Кафе будет работать на территории лагеря альпинистов на склоне самой высокой горы мира. В лагере, где нет ни электричества, ни водопровода, планируетс

В Китае за полгода закрыто 3300 интернет-кафе Власти Китая закрыли более 3300 интернет-кафе с июня, когда двое подростков устроили в одном из подобных пекинских заведений пожар из-за конфликта с администрацией по поводу доступа в интернет. В огне погибло 25 посетителей и

В Китае принимаются меры по идентификации всех пользователей интернет-кафе Администрация центральной китайской провинции Цзянси требует от посетителей интернет-кафе покупать карточки доступа во всемирную компьютерную сеть, позволяющие идентифицировать пользователя. Тем самым администрация намерена облегчить работу полиции, осуществляющей конт

Китайские интернет-кафе: теперь только днем и только для посетителей старше 16 лет Власти Китая начали очередную кампанию по приведению интернет-кафе в соответствие с планами партии. На этот раз владельцам кафе приготовили сразу несколько очень неприятных сюрпризов, которые вступят в силу с ноября. Детям до 16 лет вход в места

Греки больше не играют в электронные игры Вступление закона в силу вызвало в Греции бурю протестов владельцев интернет-кафе и геймеров. В Сети были размещены онлайновые петиции, где утверждается, что компьютерные игры - это средство для развлечения, которое в демократической стране никто не может запре

В Вашингтоне открылось бесплатное интернет-кафе для пользователей WLAN-сетей В столице США Вашингтоне открылось интернет-кафе CyberSTOP, которое предлагает бесплатный доступ в интернет через свою беспроводную локальную сеть на скорости до 11 Мбит/c. Прибыль от кафе планируется получать за счет аренды ком

Во Вьетнаме намерены ввести штрафы за просмотр антиправительственных веб-сайтов в интернет-кафе Вьетнамское правительство предлагает ввести серьезные штрафы для тех владельцев интернет-кафе, которые допускают просмотр антиправительственных или порнографических веб-сайтов. Кроме того, владельцы интернет-кафе должны теперь получить специальные лицензии, при выда

В Пекине снова откроются интернет-кафе В ближайшие дни в Пекине будут открыты 30 интернет-кафе. Все они прошли проверку на соответствие нормам безопасности, ставшую обязательной после того как 25 человек погибли в ходе пожара в одном из таких заведений. Напомним, тогда все

В Афганистане открылось первое интернет-кафе В Афганистане открыто первое в стране интернет-кафе. Инициатором его открытия стал американский дипломат Роберт Финн, сообщает РБК со ссылкой на AP. На посвященной этому событию церемонии, прошедшей в министерстве торговли Афганист

Запрет игровых автоматов способен нанести серьезный ущерб интернет-кафе Греции ет издание, "все сетевые и интернет-игры, а также любой вид игры, который обеспечивается электрическими, электронными или программными средствами" подлежат законодательному запрету. Если у посетителя интернет-кафе будет замечено на экране монитора нечто похожее на игру, менеджер данного заведения может быть наказан вплоть до заключения под стражу. По мнению обозревателя The Register, подобн

В Кабуле будут открыты первые интернет-кафе Уже в ближайшие две-три недели в афганской столице будут открыты первые в истории страны интернет-кафе, сообщает РБК. Об этом заявил Алекс Гринлинг (Alex Grinling), управляющий директор первого афганского интернет-провайдера Afghan Wireless Communication Company. "Мы полагаем, что

В Китае будут закрыты свыше 150 000 интернет-кафе Китайские власти намерены закрыть по всей стране примерно 150 000 интернет-кафе, не имеющих лицензий, сообщает РБК. Такое решение было принято после того, как во время пожара в одном из таких кафе в Пекине в этом месяце погибли 25 человек. Напомним также, что

Пожар, повлекший за собой закрытие всех интернет-кафе в Пекине, устроили подростки Пожар в пекинском интернет-кафе 16 июня текущего года, повлекший за собой закрытие всех интернет-кафе в Пекине, как удалось выяснить, был организован двумя подростками 13-ти и 14-ти лет, сообщает РБК. Как

В Пекине будут закрыты все интернет-кафе Распоряжением мэра Пекина в городе закрыты все интернет-кафе. Данная мера предпринята в связи с пожаром в одном из таких заведений, в результате которого погибли 24 человека и 13 получили ранения. Также приостановлена выдача разрешений на о

Компьютерные классы Екатеринбурга будут использоваться в качестве интернет-кафе Перспектива развития в Екатеринбурге сети компьютерных клубов и интернет-кафе обсуждалась сегодня на заседании коллегии администрации города, сообщает ИА "Regions.ru". Как было отмечено на коллегии, сфера электронных услуг в уральской столице развивается ди

Китайские власти вновь закрывают сотни интернет-кафе По сообщению информационного портала BBC, китайские власти инициировали новую волну борьбы с "вредным" контентом в Сети. В связи с этим было закрыто множество "неблагонадежных" интернет-кафе. В частности в одном только Шанхае закрытию подверглись около 200 подобных заведений, не имеющих специальной лицензии. Для осуществления эффективного контроля за информацией, кото