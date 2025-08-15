Разделы

Beijing University Peking University БэйДа Пекинский университет

Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет

УПОМИНАНИЯ


15.08.2025 Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии 1
22.04.2024 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
26.05.2022 Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора 1
19.06.2020 Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1
05.03.2020 «Касперский» закрыл офисы в Китае 1
28.01.2020 В Китае остановлены заводы Apple и Samsung. Производство новых iPhone под угрозой 1
19.04.2018 Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 1
25.05.2017 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
21.11.2016 Dell EMC расширил портфолио решений для HPC облачными сервисами, ПО и новыми системами 1
24.09.2015 В Москве появятся два китайских технопарка 1
21.05.2015 Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1
04.02.2015 Пента-графен удивляет своими свойствами 1
25.06.2014 Россияне победили на чемпионате мира по программированию 1
17.01.2013 Раскрываем секреты китайского ИТ-чуда 1
06.09.2012 Из чернил сделали суперконденсатор 1
18.04.2012 Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты 1
24.07.2011 «Любимый ИТ-поставщик» «Ростелекома» сменил гендиректора 1
08.10.2010 Прасад Рампалли назначен старшим вице-президентом EMC по глобальным решениям 1
17.05.2010 Генеральным директором «Энвижн Груп» стал топ-менеджер «Транстелекома» 1
16.04.2010 РОСНАНО привлекает к работе партнеров из Китая 1
18.09.2008 Племя динозавров стало жертвой классификаторов 1
05.12.2007 В китайских ботнетах зафиксировано 1,5 млн. ботов 2
13.11.2007 Подводятся итоги года русского языка 2
08.11.2007 Microsoft давит свободное ПО в школах России по-китайски 1
19.09.2007 Китай: студент судится с Microsoft за нарушение конфиденциальности 1
23.01.2007 Китайский профессор взломала SHA-1 1
06.10.2006 Список лучших вузов мира возглавляют США и Великобритания 1
10.05.2006 Китай запустил первый радарный спутник-шпион 1
27.05.2005 Пекин встретил участников конкурса "IT-лидер" 1
26.04.2005 SOHO нашел источник быстрого солнечного ветра 1
23.08.2004 Гроза не выносит владельцев мобильников 1
25.12.2003 Китайцы выпустили собственный процессор 1
31.10.2001 Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод 1
27.09.2001 Китайцев снова лишили доступа к новостям 1
27.11.2000 В Китае начато производство дешевых цифровых камер 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

Beijing University и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12398 5
IBM - International Business Machines Corp 9502 4
Dell EMC 5058 4
Google LLC 12055 3
Cisco Systems 5177 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
Microsoft Corporation 25005 2
Samsung Electronics 10443 2
Apple Inc 12360 2
Nvidia Corp 3632 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 2
AT&T Inc 1688 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 417 2
Ростелеком 10074 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2064 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Галактика - Корпорация 1491 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Huawei 4083 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 1
Amazon Inc - Amazon.com 3079 1
LG Electronics 3649 1
China Mobile 413 1
ZTE Corporation 760 1
Sony 6590 1
MediaTek - Ralink 545 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 311 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Umidigi - UMI 14 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 131 1
HP 3Com 677 1
Meta Platforms - Facebook 4490 1
Tsinghua Unigroup - Tsinghua University Sci-Tech General Company 19 1
Yahoo! 3700 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 475 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 284 1
Deutsche Telekom 913 1
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 283 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 267 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
SoftBank Group 263 1
Volvo Cars 253 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
Valeo 9 1
BorgWarner 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7826 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
НИТОЛ - NITOL - NITOL SOLAR - УСС - Усолье-Сибирский Силикон - Усольехимпром 26 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 448 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1877 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 519 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2078 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2639 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1420 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1580 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6166 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 64 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9076 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21427 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28512 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14195 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12595 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14195 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8365 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13266 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8194 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25016 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2301 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3389 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3172 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4734 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2823 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9846 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14158 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6616 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17547 2
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1074 2
Контрастность 2908 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 915 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7102 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1672 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9946 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1166 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
Apple iPhone 9 19 2
Nvidia Tesla GPU 182 2
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 2
Microsoft Windows XP 2412 1
Microsoft Office 3869 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1641 1
Linux OS 10553 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3010 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7208 1
Apple iPhone 12 224 1
Apple iPad 3893 1
Microsoft Windows 16073 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Apple iPhone 6 4863 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 101 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 102 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 76 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 642 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 359 1
Microsoft WGA - Microsoft Windows Genuine Advantage 40 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1375 1
Intel Xeon Phi 38 1
Microsoft Azure 1438 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 182 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Nvidia DLSS - Nvidia Deep Learning Super Sampling 34 1
Dell EMC HPC - Dell EMC Ready Solutions for HPC 4 1
Dell EMC ScaleIO 19 1
Intel Xeon X 14 1
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 37 1
Microsoft Student Innovation Suite 8 1
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Pettis Michael - Петтис Майкл 2 2
Brende Borge - Бренде Берге 3 2
Ростокин Валерий 26 2
Акимов Максим 189 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 196 1
Hellstroem Kurt - Хеллстрем Курт 16 1
Чубайс Анатолий 215 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 88 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 6 1
Короткевич Геннадий 12 1
Wang Qian - Ванг Цянь 5 1
Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Алексеева Марина 24 1
Васильев Артем 24 1
Федоров Алексей 127 1
Станкевич Андрей 16 1
Минаев Борис 1 1
Белоногов Иван 1 1
Дерипаска Олег 37 1
Макеев Владислав 3 1
Шалманов Сергей 201 1
Ипатов Михаил 2 1
Songlin Sun - Сунлинь Сунь 1 1
Бочаров Олег 28 1
Андреева Елена 13 1
Збань Илья 3 1
Резников Григорий 5 1
Елизаров Роман 1 1
Нащекин Алексей 118 1
Котенко Дмитрий 7 1
Бобровников Борис 104 1
Македонский Сергей 47 1
Сушкевич Антон 67 1
Иванников Дмитрий 44 1
Закрепин Евгений 61 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 1
Тарасенко Алексей 16 1
Алтухов Леонид 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 19
Россия - РФ - Российская федерация 152036 18
Китай - Пекин - Beijing 1025 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 8
Япония 13413 8
Южная Корея - Республика 6769 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 5
Земля - планета Солнечной системы 10525 4
Китай - Тайвань 4078 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 4
Великобритания - Кембридж 261 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3099 3
Канада 4940 3
Польша - Республика 1994 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 3
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 50 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 597 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4161 2
Испания - Королевство 3744 2
Швеция - Королевство 3654 2
Франция - Французская Республика 7934 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1157 2
Китай - Хубэй - Ухань 61 2
Дания - Королевство 1312 2
Китай - Тяньцзинь 46 2
Украина 7714 2
Египет - Арабская Республика 1035 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1022 2
Новая Зеландия 723 1
Солнечная система - Solar system 2536 1
Россия - СФО - Новосибирск 4521 1
Австрия - Австрийская Республика 1323 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1654 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1552 1
Ирландия - Республика 1019 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2511 1
США - Вашингтон - Редмонд 233 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 14
Образование в России 2446 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16982 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1422 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5110 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1879 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6733 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6138 3
Металлы - Серебро - Silver 784 3
Металлы - Золото - Gold 1175 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1976 2
Китай - Великая Китайская стена 28 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3732 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4148 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10378 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6638 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4624 2
Экономический эффект 1148 2
Quality of Life - Качество жизни 34 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 913 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 857 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 168 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 432 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1307 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8807 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 423 2
Экватор - Equator 205 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1704 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5339 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11244 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2392 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11448 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2856 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 843 4
The Times 73 2
Times 631 2
Independent 111 2
heise online - heise security 122 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1042 1
The Verge - Издание 583 1
Ars Technica 432 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 86 1
The Washington Post 341 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
Nature 816 1
San Francisco Chronicle 29 1
AppleInsider 398 1
Los Angeles Times - Лос-Анджелес Таймс 70 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 3
IDC - International Data Corporation 4927 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 52 10
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 236 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1595 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 964 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 489 5
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 154 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 581 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1043 3
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 20 3
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 3
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 176 2
SNU - Seoul National University - Национальный университет Сеула - Сеульский национальный университет 31 2
CATR - BUPT - Beijing University of Posts and Telecommunications - Пекинский университет почты и телекоммуникаций 5 2
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 8 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1199 2
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 30 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
NTU - National Taiwan University - Национальный университет Тайваня 21 2
University of Zagreb - Загребский университет 7 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 119 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 289 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 66 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
University of Bristol - Бристольский университет 84 1
KTH Royal Institute of Technology in Stockholm - Королевский технологический институт Швеции 8 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 49 1
CAICT - China Academy of Information and Communications Technology - Китайская академия информационных и коммуникационных технологий 3 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 1
CUTe - China University of Technology 1 1
SCUT - South China University of Technology - Южно-китайский технологический университет - Южный университет Китая 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Мытищинский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана - Московский государственный университет леса, МГУЛ 4 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 463 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 162 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1243 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 177 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
День молодёжи - 27 июня 960 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
