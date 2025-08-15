Получите все материалы CNews по ключевому слову
Beijing University Peking University БэйДа Пекинский университет
УПОМИНАНИЯ
Beijing University и организации, системы, технологии, персоны:
|IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 1
|ACM - Association for Computing Machinery 10 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 3
|IDC - International Data Corporation 4927 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.