Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет

Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии 1

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1

Ученые из России запатентовали новую архитектуру квантового процессора 1

Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики 1

Россияне выиграли чемпионат мира по программированию в седьмой раз подряд 1

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1

В Москве появятся два китайских технопарка 1

Российские студенты победили на чемпионате мира по программированию с 2 абсолютными рекордами 1

Россияне победили на чемпионате мира по программированию 1

Из чернил сделали суперконденсатор 1

РОСНАНО привлекает к работе партнеров из Китая 1

Племя динозавров стало жертвой классификаторов 1

Подводятся итоги года русского языка 2

Список лучших вузов мира возглавляют США и Великобритания 1

Список лучших вузов мира возглавляют США и Великобритания 1

SOHO нашел источник быстрого солнечного ветра 1

Гроза не выносит владельцев мобильников 1

Гроза не выносит владельцев мобильников 1

Китайцы выпустили собственный процессор 1

Китайцы выпустили собственный процессор 1

Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод 1

Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод 1

Китайцев снова лишили доступа к новостям 1