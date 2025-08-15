Московские абитуриенты стали чаще интересоваться обучением в вузах Южной Кореи и Японии

Московские абитуриенты и их родители все чаще рассматривают для учебы университеты Азии. Согласно анализу обезличенного трафика «МегаФона», в 2025 г. посещаемость сайтов азиатских вузов увеличилась в среднем на 150% по сравнению с 2024 г. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Японии и Малайзии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В целом по посещениям в этом году лидируют Университет Путра Малайзия (доля — 10%), Корейский передовой институт науки и технологий (8,4%), сингапурский Технологический университет Наньян (7,7%), Киотский университет (7,7%) и Пекинский университет (7,5%). При этом в 2024 г. топ-5 был полностью китайским, а лидировал Цинхуа с долей в 16%.

Несмотря на то, что Китай остается крупнейшим направлением по доле посещений — 32% от всего трафика на сайты азиатских вузов, — за год его доля снизилась более чем вдвое: в 2024 г. она составляла 67%. При этом интерес к китайским вузам сосредоточен на инженерно-техническом образовании: в топ‑позициях остаются один из самых престижных и старейших вузов Китая — Фуданьский университет (рост почти в два раза), Пекинский университет (в 1,5 раза) и Шанхайский транспортный университет (на четверть). Однако Цинхуа, один из самых узнаваемых вузов КНР, регулярно занимающий первое место в нацрейтинге университетов страны, показал отрицательную динамику — посещаемость его сайта снизилась на 14% по сравнению с прошлым годом.

На фоне снижения интереса к Китаю, трафик на сайты японских и корейских университетов резко вырос. За год количество посещений сайтов японских вузов увеличилось более чем в пять раз, корейских — почти в шесть раз. Среди самых популярных и старейших университетов Японии — Киотский университет (рост почти в девять раз), за ним следует Университет Тохоку (в 11 раз) и Осакский университет (в восемь раз). В Южной Корее самый заметный прирост показали Пхоханский университет науки и технологии (в 21 раз) и Университет Корё (почти в девять раз). Корейский передовой институт науки и технологий (KAIST) также вошел в число лидеров, став вторым по популярности вузом региона по итогам года.

Между тем у москвичей кратно вырос интерес к вузам Малайзии. Если в 2024 г. их доля составляла всего 2%, то в 2025 г. она выросла до 13%. Наибольший вклад внес Университет Путра Малайзия, специализирующийся на сельскохозяйственных науках, — за год увеличил посещаемость в более чем 50 раз и стал самым популярным вузом региона среди москвичей — 10% от всего трафика. Такой скачок вывел его на первую строчку среди всех азиатских университетов по интересу со стороны столичных абитуриентов и их родителей.

Большая часть посещений приходится на мужчин — они составляют 86% всех пользователей, заходивших на сайты азиатских вузов. По возрасту наиболее активной оказалась аудитория 35–44 лет (44%), за ней следуют пользователи 25–34 лет (26%). При этом в меньшей степени интерес проявляют сами потенциальные абитуриенты 18–24 лет — их доля составила лишь 7% от общего трафика.