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Vilnius University Вильнюсский университет



20.12.2024 МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 1
20.03.2008 В Philips назначен директор по маркетингу представительства в СНГ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Vilnius University и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2053 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Почта России ПАО 2112 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
Федеральное казначейство России 1772 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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