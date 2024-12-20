Vilnius University Вильнюсский университет
|20.12.2024
|МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
|07.02.2019
|МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 1
|20.03.2008
|В Philips назначен директор по маркетингу представительства в СНГ 1
Vilnius University и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2112 2
|ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 1
|МТС Умный дом 7 1
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Галактионова Инесса 75 3
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Корня Алексей 78 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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