МТС Авто МТС АйКар
«МТС Авто» - дочерняя компания МТС, основным направлением деятельности которой является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта, телематики и программного обеспечения к ним. Также компания создает комплексные решения для цифровизации автотранспортной отрасли.
В марте 2023 года МТС приобрела 100% ООО «Ди Вай Технолоджис» - компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). На производстве МТС планирует выпускать автокомпоненты в рамках импортозамещения.
В рамках реализации задач по импортозамещению ключевых технологических решений ООО МТС АйКар занимается разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники, которые будут применяться на локальном заводе в ОЭЗ «Технополис Алабушево». Компания станет научно техническим центром МТС Авто, выполняя функции конструкторского бюро, лаборатории и опытного производства. Кроме того, подразделение займется поиском альтернативных дефицитных решений и технологий на российских и азиатских рынках.
МТС Авто и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Денис 24 9
|Потапов Олег 8 2
|Казаков Александр 52 2
|Казакова Александра 5 2
|Першин Денис 2 2
|Першин Алексей 2 2
|Галичский Константин 2 2
|Николаев Вячеслав 102 1
|Давыдова Полина 12 1
|Першина Алексей 1 1
|Коробов Илья 7 1
|Ермилова Татьяна 1 1
|Шитова Татьяна 7 1
|Чернобровина Анастасия 1 1
|Остренин Алексей 2 1
|Висневский Юрий 15 1
|Смирнов Николай 29 1
|Щебланов Даниил 1 1
|Галактионова Инесса 75 1
|Шадаев Максут 1008 1
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