«МТС Авто» - дочерняя компания МТС, основным направлением деятельности которой является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта, телематики и программного обеспечения к ним. Также компания создает комплексные решения для цифровизации автотранспортной отрасли.

В марте 2023 года МТС приобрела 100% ООО «Ди Вай Технолоджис» - компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). На производстве МТС планирует выпускать автокомпоненты в рамках импортозамещения.

В рамках реализации задач по импортозамещению ключевых технологических решений ООО МТС АйКар занимается разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники, которые будут применяться на локальном заводе в ОЭЗ «Технополис Алабушево». Компания станет научно техническим центром МТС Авто, выполняя функции конструкторского бюро, лаборатории и опытного производства. Кроме того, подразделение займется поиском альтернативных дефицитных решений и технологий на российских и азиатских рынках.