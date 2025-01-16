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МТС Авто МТС АйКар


«МТС Авто» - дочерняя компания МТС, основным направлением деятельности которой является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта, телематики и программного обеспечения к ним. Также компания создает комплексные решения для цифровизации автотранспортной отрасли

В марте 2023 года МТС приобрела 100% ООО «Ди Вай Технолоджис» - компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). На производстве МТС планирует выпускать автокомпоненты в рамках импортозамещения.

В рамках реализации задач по импортозамещению ключевых технологических решений ООО МТС АйКар занимается разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники, которые будут применяться на локальном заводе в ОЭЗ «Технополис Алабушево». Компания станет научно техническим центром МТС Авто, выполняя функции конструкторского бюро, лаборатории и опытного производства. Кроме того, подразделение займется поиском альтернативных дефицитных решений и технологий на российских и азиатских рынках.


16.01.2025 Российские ИТ-компании повально закрывают вакансии программистов. Это новый многолетний тренд 1
20.12.2024 МТС продолжает трансформацию корпоративной структуры 1
26.01.2024 «МТС Авто» открывает собственное R&D-подразделение для разработки высокотехнологичных решений для автопрома 1
01.11.2023 МТС потеряла почти 300 миллионов из-за падения авторынка 1
19.07.2023 Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать? 1
28.04.2023 МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков 1
25.04.2023 МТС купила «Навител» за 690 миллионов 2
24.03.2023 МТС купила завод автомобильной электроники у собственного топ-менеджера 1
23.03.2023 МТС планирует выпускать автокомпоненты в ОЭЗ «Технополис Москва» 1
17.11.2022 МТС и «Датапакс» обеспечат внедрение инноваций в транспортный комплекс России 1
07.10.2022 МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах» 1
07.10.2022 МТС инвестировала в группу компаний «Навител» для развития навигационных и картографических решений 2
09.09.2021 Разработчики умных авто обошлись МТС в 320 миллионов 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

МТС Авто и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 13
МТС Авто - DY Technologies - Ди Вай Технолоджис 5 5
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 4
Factorin - Факторин 7 1
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
АФК Система ПАО 1797 1
ГЛОНАСС АО 187 1
Датапакс 47 1
МегаФон 8803 1
Telegram Group 1983 1
Google LLC 11775 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Yandex - Яндекс 7339 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 126 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
СКАУТ 77 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Philips 2053 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 5
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
Почта России ПАО 2112 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Федеральное казначейство России 1772 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 8
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 4
МТС Умный дом 7 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
МТС Premium 50 1
Яндекс.Плюс 191 1
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Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
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