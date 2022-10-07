МТС инвестировала в группу компаний «Навител» для развития навигационных и картографических решений

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и ООО «МТС авто», 100% дочерняя компания МТС, объявляют об инвестициях в группу компаний «Навител», российского провайдера навигационных и картографических решений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам сделки МТС получит контроль в группе компаний «Навител», что позволит МТС сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта. Приоритетом станет использование навигации и пробочного сервиса в головных устройствах «МТС авто» для автомобилей, использование карт в мобильных приложениях МТС, а также картографических данных как источника Big Data для улучшения и создания продуктов всей группы МТС.

«“Навител” как независимый провайдер навигационных решений на российском рынке с собственными картами и лицензиями обладает командой разработчиков ПО и экспертов в создании устройств навигации и видеофиксации. Сделка позволит МТС обзавестись собственными решениями в геосервисной платформе и компетенциями в построении оптимальных маршрутов, что даст возможность не только укрепить направление “МТС авто”, но и эффективнее использовать геолокационные и картографические решения в более чем 60 сервисах и проектах МТС во многих сферах – от умных автомобилей, мониторинга транспорта и кикшеринга до мобильных приложений, гаджетов для розницы, а также в анализе больших данных при строительстве телеком-инфраструктуры и создании новых продуктов, в том числе рекламных и рекомендательных сервисов», - сказал генеральный директор «МТС авто» Денис Смирнов.

«В свою очередь “МТС авто” и “Навител” за счет синергии и инвестиций МТС получат ресурсы для совершенствования картографии, онлайн сервисов и ИТ-процессов, в том числе для реализации задач по использованию картографии для беспилотных автомобилей в будущем», - добавил Денис Смирнов.

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Основным направлением «МТС авто», 100% дочерней компании МТС, является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта и телематики, а также программного обеспечения к ним. Отдельным направлением деятельности является создание комплексных решений для цифровизации автотранспортной отрасли.

Основанная в 2006 г. группа компаний «Навител» является разработчиком и дистрибутором навигационного ПО, независимым в России провайдером геосервисов и услуг мониторинга. Команда «Навител» также разрабатывает навигационные устройства и видеорегистраторы. Картографические сервисы «Навитела» обеспечивают глобальное покрытие для более чем 40 млн пользователей по всему миру.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.