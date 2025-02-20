МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ

«Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» заключила сервисное соглашение с Navitel – российской высокотехнологичной компанией-разработчиком навигационного ПО, картографии и интеллектуальных систем мониторинга, а также производителем широкого спектра автомобильных аксе

МТС купила «Навител» за 690 миллионов За сколько МТС купил «Навител» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности прио

МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах» МТС купила «Навител» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил об установлении

МТС инвестировала в группу компаний «Навител» для развития навигационных и картографических решений сервисов, и ООО «МТС авто», 100% дочерняя компания МТС, объявляют об инвестициях в группу компаний «Навител», российского провайдера навигационных и картографических решений. Об этом CNews сооб

Navitel обновила систему «Навител мониторинг» Navitel объявила о выпуске масштабного обновления «Навител мониторинг» — многофункциональной интеллектуальной системы мониторинга транспорта и д

Navitel расширяет линейку видеорегистраторов Компания Navitel расширяет линейку видеорегистраторов и представляет две новых модели: RS2 DUO и R450 NV. Обе модели обладают компактными корпусами, современной стеклянной оптикой, сенсорами Night Visio

Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021 ь на тщательном анализе сообщений и пожеланий пользователей программы «Навител Навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021. Карты релиза нового релиза содержат 23 262

Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге Компания Navitel, разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели Navitel R250 Dual – современного компактного видеорегистратора

Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана Navitel объявила о том, что для пользователей «Навител Навигатор» стали доступны карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2019. Карта Р

«Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux более быстрое построение маршрутов. Версия Навител Навигатор 9.11 доступна для следующих устройств: Navitel C500, DN505 Magnetic, E500, E500 Magnetic, E505 Magnetic, E700, G500, 550, S400, N500

Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана , А-137, Р-17; в Сибири и Дальнего Востока в Амурской, Иркутской и Сахалинской областях; в республиках Бурятия, Хакасия и Саха; в Хабаровском, Приморском и Забайкальских краях. Специалистами компании Navitel актуализирована база камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах в республиках Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, в Алтайском, Забайкальском и Камчатс

Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана По итогам работы департамента картографии и службы геодезии, а также благодаря тщательному анализу сообщений пользователей программы «Навител навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019. Карта России релиза Q1 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, в том числе 22 461 город и населенный пункт с адресным поиском и ули

Navitel расширила сеть сервисных центров Компания Navitel объявила о расширении географии сервисных пунктов обслуживания и ремонта, доступных для владельцев устройств Navitel. В рамках проекта задействовано более 250 сервисных центров,

Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad истемой Android могут загрузить обновление «Навител навигатор» 9.10 в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе «Скачать». Пользователи iPhone и iPad могут загрузить «Навител навигатор» 9

Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгорит

Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018» сть», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри отметило компании «Вертолеты России», «Мобильные ТелеСистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер». Экспертный совет продолжит рассматривать проекты до конца сентября 2018 г. Премия направлена на привлечение внимания широкой общественности к инновационной деяте

Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic Внешний вид Навигатор Navitel E500 представляет собой планшет с утопленным в корпус 5-дюймовым экраном с разрешением 800х480 точек и резистивным сенсором. Выбор такого экрана обусловлен операционной системой Windows

Navitel представила навигационную карту Аргентины Navitel объявила о выпуске в розничную продажу навигационной карты Аргентины для пользователей «Навител Навигатор». В карту Аргентины включена жилая и промышленная инфраструктура городов и

Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь висит от степени наполнения навигационно-значимой информацией», – отметил президент группы компаний Navitel Александр Владимирович Казаков. – «Благодаря "Национальному кадастровому агентству" м

Navitel выпустила обновление карт Европы Navitel объявила о выпуске обновления карт Европы релиза Q1 2018 для пользователей «Навител Навигатор». Обновление карт Европы Q1 2018 включает в себя 44 страны: Австрия, Албани

Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида Navitel объявила о начале продаж smart-зеркала Navitel MR250 c функцией видеорегистратора и дополнительной камерой заднего вида. Устройство имеет прочный металлический корпус и надежно крепится в автомобиль на штатное зеркало заднего вида.

«Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad «Навител» выпустила версию приложения «Навител Навигатор» 9.9 для iPhone и iPad. Обновленная программа быстрее строит маршрут и показывает номера съездов. В приложении улучшена маршрутиза

«Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств системой Android могут загрузить обновление «Навител Навигатор 9.9» в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе Скачать.Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение

Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена Navitel объявила о выходе устройства Navitel R1000. Новый регистратор получил надежное 3M-крепление, футуристический форм-фактор и качественную стеклянную оптику. Конструкция устройства позволяет вращать камеру на 360°. Navitel

Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета Компания Navitel объявила о начале продаж в России навигационного планшета Navitel T700 3G. Уст

Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России Navitel объявила о старте продаж автонавигатора Navitel С500 с подробной картой России. Навигатор комплектуется автомобильными аксессуарами и позволяет устанавливать дополнительные цифровые карты. Полностью автономное устройство работает иск

Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad Navitel объявила о выпуске новой версии приложения «Навител Навигатор» для iPhone и iPad. Как рассказали CNews в компании, обновленный «Навите

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин я карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316