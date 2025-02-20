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МТС Navitel Навител Центр навигационных технологий, ЦНТ
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СОБЫТИЯ
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|20.02.2025
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«Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel
Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» заключила сервисное соглашение с Navitel – российской высокотехнологичной компанией-разработчиком навигационного ПО, картографии и интеллектуальных систем мониторинга, а также производителем широкого спектра автомобильных аксе
|25.04.2023
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МТС купила «Навител» за 690 миллионов
За сколько МТС купил «Навител» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности прио
|07.10.2022
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МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»
МТС купила «Навител» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил об установлении
|07.10.2022
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МТС инвестировала в группу компаний «Навител» для развития навигационных и картографических решений
сервисов, и ООО «МТС авто», 100% дочерняя компания МТС, объявляют об инвестициях в группу компаний «Навител», российского провайдера навигационных и картографических решений. Об этом CNews сооб
|18.03.2022
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Navitel обновила систему «Навител мониторинг»
Navitel объявила о выпуске масштабного обновления «Навител мониторинг» — многофункциональной интеллектуальной системы мониторинга транспорта и д
|16.11.2021
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Navitel расширяет линейку видеорегистраторов
Компания Navitel расширяет линейку видеорегистраторов и представляет две новых модели: RS2 DUO и R450 NV. Обе модели обладают компактными корпусами, современной стеклянной оптикой, сенсорами Night Visio
|26.03.2021
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Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021
ь на тщательном анализе сообщений и пожеланий пользователей программы «Навител Навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021. Карты релиза нового релиза содержат 23 262
|29.10.2020
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Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге
Компания Navitel, разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели Navitel R250 Dual – современного компактного видеорегистратора
|13.11.2019
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Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
Navitel объявила о том, что для пользователей «Навител Навигатор» стали доступны карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2019. Карта Р
|09.09.2019
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«Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux
более быстрое построение маршрутов. Версия Навител Навигатор 9.11 доступна для следующих устройств: Navitel C500, DN505 Magnetic, E500, E500 Magnetic, E505 Magnetic, E700, G500, 550, S400, N500
|14.08.2019
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Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана
, А-137, Р-17; в Сибири и Дальнего Востока в Амурской, Иркутской и Сахалинской областях; в республиках Бурятия, Хакасия и Саха; в Хабаровском, Приморском и Забайкальских краях. Специалистами компании Navitel актуализирована база камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах в республиках Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, в Алтайском, Забайкальском и Камчатс
|17.04.2019
|Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
|12.04.2019
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Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана
По итогам работы департамента картографии и службы геодезии, а также благодаря тщательному анализу сообщений пользователей программы «Навител навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019. Карта России релиза Q1 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, в том числе 22 461 город и населенный пункт с адресным поиском и ули
|24.12.2018
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Navitel расширила сеть сервисных центров
Компания Navitel объявила о расширении географии сервисных пунктов обслуживания и ремонта, доступных для владельцев устройств Navitel. В рамках проекта задействовано более 250 сервисных центров,
|26.10.2018
|Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин
|17.10.2018
|Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана
|04.10.2018
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Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad
истемой Android могут загрузить обновление «Навител навигатор» 9.10 в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе «Скачать». Пользователи iPhone и iPad могут загрузить «Навител навигатор» 9
|09.07.2018
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Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE
Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгорит
|02.07.2018
|Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018
|15.06.2018
|Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
|09.06.2018
|Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
|01.06.2018
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Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»
сть», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри отметило компании «Вертолеты России», «Мобильные ТелеСистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер». Экспертный совет продолжит рассматривать проекты до конца сентября 2018 г. Премия направлена на привлечение внимания широкой общественности к инновационной деяте
|28.04.2018
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Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic
Внешний вид Навигатор Navitel E500 представляет собой планшет с утопленным в корпус 5-дюймовым экраном с разрешением 800х480 точек и резистивным сенсором. Выбор такого экрана обусловлен операционной системой Windows
|13.04.2018
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Navitel представила навигационную карту Аргентины
Navitel объявила о выпуске в розничную продажу навигационной карты Аргентины для пользователей «Навител Навигатор». В карту Аргентины включена жилая и промышленная инфраструктура городов и
|04.04.2018
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Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь
висит от степени наполнения навигационно-значимой информацией», – отметил президент группы компаний Navitel Александр Владимирович Казаков. – «Благодаря "Национальному кадастровому агентству" м
|07.03.2018
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Navitel выпустила обновление карт Европы
Navitel объявила о выпуске обновления карт Европы релиза Q1 2018 для пользователей «Навител Навигатор». Обновление карт Европы Q1 2018 включает в себя 44 страны: Австрия, Албани
|01.03.2018
|Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана
|09.10.2017
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Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида
Navitel объявила о начале продаж smart-зеркала Navitel MR250 c функцией видеорегистратора и дополнительной камерой заднего вида. Устройство имеет прочный металлический корпус и надежно крепится в автомобиль на штатное зеркало заднего вида.
|29.09.2017
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«Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad
«Навител» выпустила версию приложения «Навител Навигатор» 9.9 для iPhone и iPad. Обновленная программа быстрее строит маршрут и показывает номера съездов. В приложении улучшена маршрутиза
|26.09.2017
|Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»
|15.09.2017
|Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
|08.09.2017
|Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
|29.08.2017
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«Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств
системой Android могут загрузить обновление «Навител Навигатор 9.9» в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе Скачать.Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение
|18.08.2017
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Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена
Navitel объявила о выходе устройства Navitel R1000. Новый регистратор получил надежное 3M-крепление, футуристический форм-фактор и качественную стеклянную оптику. Конструкция устройства позволяет вращать камеру на 360°. Navitel
|03.08.2017
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Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета
Компания Navitel объявила о начале продаж в России навигационного планшета Navitel T700 3G. Уст
|10.07.2017
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Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России
Navitel объявила о старте продаж автонавигатора Navitel С500 с подробной картой России. Навигатор комплектуется автомобильными аксессуарами и позволяет устанавливать дополнительные цифровые карты. Полностью автономное устройство работает иск
|18.04.2017
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Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad
Navitel объявила о выпуске новой версии приложения «Навител Навигатор» для iPhone и iPad. Как рассказали CNews в компании, обновленный «Навите
|14.04.2017
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Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
я карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316
|11.04.2017
|Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017
|07.04.2017
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Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017
Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 года для «Навител Навигатор», которое включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Бо
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Казаков Александр 72 10
|Кузнецова Марина 6 3
|Смирнов Денис 25 3
|Казакова Александра 5 3
|Фадеев Михаил 57 3
|Галичский Константин 2 2
|Кисляков Кирилл 7 2
|Катамадзе Анна 133 2
|Казак Максим 162 2
|Емельченков Сергей 141 2
|Филиппов Василий 18 2
|Федченко Александр 5 2
|Демидов Михаил 134 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Филиппов Сергей 36 2
|Войнов Андрей 8 2
|Ерзамаев Дмитрий 6 2
|Денисов Лев 3 2
|Першин Денис 2 2
|Першин Алексей 2 2
|Кибе Виталий 2 2
|Хрулев Василий 3 1
|Арутюнова Татьяна 2 1
|Першина Алексей 1 1
|Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 1
|Вдовченко Александр 2 1
|Ревин Константин 4 1
|Кузменко Алексей 2 1
|Любжин Владимир 4 1
|Хвостиченко Борис 1 1
|Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 12 1
|Техномод Никита 1 1
|Висневская Мария 1 1
|Баратынский Иван 6 1
|Chang Steve - Ченг Стив 3 1
|Мещанинов Александр 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|Орловский Виктор 408 1
|Носков Константин 241 1
|Шадаев Максут 1210 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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