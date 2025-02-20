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МТС Navitel Навител Центр навигационных технологий, ЦНТ

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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20.02.2025 «Сеть компьютерных клиник» стала сервисным партнером Navitel

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» заключила сервисное соглашение с Navitel – российской высокотехнологичной компанией-разработчиком навигационного ПО, картографии и интеллектуальных систем мониторинга, а также производителем широкого спектра автомобильных аксе
25.04.2023 МТС купила «Навител» за 690 миллионов

За сколько МТС купил «Навител» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) раскрыл подробности прио
07.10.2022 МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»

МТС купила «Навител» Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил об установлении

07.10.2022 МТС инвестировала в группу компаний «Навител» для развития навигационных и картографических решений

сервисов, и ООО «МТС авто», 100% дочерняя компания МТС, объявляют об инвестициях в группу компаний «Навител», российского провайдера навигационных и картографических решений. Об этом CNews сооб
18.03.2022 Navitel обновила систему «Навител мониторинг»

Navitel объявила о выпуске масштабного обновления «Навител мониторинг» — многофункциональной интеллектуальной системы мониторинга транспорта и д
16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов

Компания Navitel расширяет линейку видеорегистраторов и представляет две новых модели: RS2 DUO и R450 NV. Обе модели обладают компактными корпусами, современной стеклянной оптикой, сенсорами Night Visio
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021

ь на тщательном анализе сообщений и пожеланий пользователей программы «Навител Навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021. Карты релиза нового релиза содержат 23 262

29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге

Компания Navitel, разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели Navitel R250 Dual – современного компактного видеорегистратора
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана

Navitel объявила о том, что для пользователей «Навител Навигатор» стали доступны карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2019. Карта Р
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux

более быстрое построение маршрутов. Версия Навител Навигатор 9.11 доступна для следующих устройств: Navitel C500, DN505 Magnetic, E500, E500 Magnetic, E505 Magnetic, E700, G500, 550, S400, N500
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана

, А-137, Р-17; в Сибири и Дальнего Востока в Амурской, Иркутской и Сахалинской областях; в республиках Бурятия, Хакасия и Саха; в Хабаровском, Приморском и Забайкальских краях. Специалистами компании Navitel актуализирована база камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах в республиках Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, в Алтайском, Забайкальском и Камчатс
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана

По итогам работы департамента картографии и службы геодезии, а также благодаря тщательному анализу сообщений пользователей программы «Навител навигатор», компания Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2019. Карта России релиза Q1 2019 содержит 169 957 городов и населенных пунктов, в том числе 22 461 город и населенный пункт с адресным поиском и ули
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров

Компания Navitel объявила о расширении географии сервисных пунктов обслуживания и ремонта, доступных для владельцев устройств Navitel. В рамках проекта задействовано более 250 сервисных центров,

26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана
04.10.2018 Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad

истемой Android могут загрузить обновление «Навител навигатор» 9.10 в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе «Скачать». Пользователи iPhone и iPad могут загрузить «Навител навигатор» 9
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE

Navitel объявила о релизе обновленной версии программы «Навител Навигатор» для автонавигаторов Navitel на базе ОС Windows CE. В версии «Навител Навигатор» 9.10.903 реализован новый алгорит
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»

сть», «Государство» («Новые технологии в медицине»), «Бизнес для покупателя» и «Бизнес для бизнеса». За самые инновационные проекты жюри отметило компании «Вертолеты России», «Мобильные ТелеСистемы», NAVITEL, «Атол» и «Роспартнер». Экспертный совет продолжит рассматривать проекты до конца сентября 2018 г. Премия направлена на привлечение внимания широкой общественности к инновационной деяте
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic

Внешний вид Навигатор Navitel E500 представляет собой планшет с утопленным в корпус 5-дюймовым экраном с разрешением 800х480 точек и резистивным сенсором. Выбор такого экрана обусловлен операционной системой Windows
13.04.2018 Navitel представила навигационную карту Аргентины

Navitel объявила о выпуске в розничную продажу навигационной карты Аргентины для пользователей «Навител Навигатор». В карту Аргентины включена жилая и промышленная инфраструктура городов и

04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь

висит от степени наполнения навигационно-значимой информацией», – отметил президент группы компаний Navitel Александр Владимирович Казаков. – «Благодаря "Национальному кадастровому агентству" м
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы

Navitel объявила о выпуске обновления карт Европы релиза Q1 2018 для пользователей «Навител Навигатор». Обновление карт Европы Q1 2018 включает в себя 44 страны: Австрия, Албани
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана
09.10.2017 Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида

Navitel объявила о начале продаж smart-зеркала Navitel MR250 c функцией видеорегистратора и дополнительной камерой заднего вида. Устройство имеет прочный металлический корпус и надежно крепится в автомобиль на штатное зеркало заднего вида.

29.09.2017 «Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad

«Навител» выпустила версию приложения «Навител Навигатор» 9.9 для iPhone и iPad. Обновленная программа быстрее строит маршрут и показывает номера съездов. В приложении улучшена маршрутиза
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
29.08.2017 «Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств

системой Android могут загрузить обновление «Навител Навигатор 9.9» в Google Play, а также на сайте Navitel в разделе Скачать.Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна в течение

18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена

Navitel объявила о выходе устройства Navitel R1000. Новый регистратор получил надежное 3M-крепление, футуристический форм-фактор и качественную стеклянную оптику. Конструкция устройства позволяет вращать камеру на 360°. Navitel
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета

Компания Navitel объявила о начале продаж в России навигационного планшета Navitel T700 3G. Уст
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России

Navitel объявила о старте продаж автонавигатора Navitel С500 с подробной картой России. Навигатор комплектуется автомобильными аксессуарами и позволяет устанавливать дополнительные цифровые карты. Полностью автономное устройство работает иск
18.04.2017 Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad

Navitel объявила о выпуске новой версии приложения «Навител Навигатор» для iPhone и iPad. Как рассказали CNews в компании, обновленный «Навите
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

я карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017

Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 года для «Навител Навигатор», которое включает в себя 44 страны: Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Бо

Публикаций - 266, упоминаний - 348

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 173
Fly - Explay - Эксплей 243 28
Google LLC 12688 23
Microsoft Corporation 25775 19
Yandex - Яндекс 9215 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Treelogic 41 12
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 11
Apple Inc 13154 11
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
HTC Corporation 1512 9
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 8
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 14 8
Garmin - Гармин 233 7
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 7
Samsung Electronics 11064 6
Prology 72 6
Rover - RoverComputers 423 6
MiTAC - Mio Technology 89 6
TomTom - Tele Atlas 46 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
MediaTek - Ralink 595 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
МТС Авто - МТС АйКар 14 5
X Corp - Twitter 2938 4
Huawei 4675 4
Qualcomm Technologies 1974 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Philips 2099 4
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 4
Sygic 12 3
Ростелеком 10948 3
Dr.Web - Доктор Веб 1294 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Ростех - Вертолеты России 180 8
Россети Ленэнерго 1699 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 4
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 10 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Технология здоровья 8 3
Почта России ПАО 2370 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Hyundai Motor Company 436 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 164 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
101Hotels.com 456 2
Клаустрофобия - Международная сеть интерактивных развлечений 6 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Mega Image 1 1
Минск-Арена - Многопрофильный культурно-спортивный комплекс 5 1
Люксор дистрибьюшен 9 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 1
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
Идея Банк - Idea Bank - СОМБелБанк - ЮнионБанк 4 1
Олма медиа групп - Олма-пресс - Нева 4 1
Шайба - ледовая арена 3 1
Toby Carvery 1 1
ProCredit Holding - ProCredit Bank - ПроКредит Банк 4 1
Alex Fitness - Алекс Фитнес 7 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 13
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство Челябинской области 78 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 78
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 76
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 70
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 63
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 56
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 56
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 55
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 55
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 51
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 48
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 48
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 43
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 38
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 37
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 37
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 32
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 30
Наушники - Headphones 4478 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 29
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 28
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 28
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 27
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 27
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 27
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 27
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 27
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 22
AVI - Audio Video Interleave 460 21
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 21
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 21
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1167 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 92
Google Android 15243 76
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 63
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 39
Microsoft Windows 16882 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 25
Apple iOS 8583 21
Apple iPad 4011 18
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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