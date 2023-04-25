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МТС Navitel Навител Центр навигационных технологий, ЦНТ

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ


25.04.2023 МТС купила «Навител» за 690 миллионов
07.10.2022 МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»
07.10.2022 МТС инвестировала в группу компаний «Навител» для развития навигационных и картографических решений
18.03.2022 Navitel обновила систему «Навител мониторинг»
16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов
26.03.2021 Navitel выпустила обновление карт релиза Q1 2021
29.10.2020 Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
09.09.2019 «Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана
17.04.2019 Navitel выпустила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
12.04.2019 Navitel выпустила обновление карт России, Беларуси и Казахстана
24.12.2018 Navitel расширила сеть сервисных центров
26.10.2018 Navitel выпустила обновление карт стран Латинской Америки и Филиппин
17.10.2018 Navitel обновил карты России, Беларуси, Казахстана
04.10.2018 Navitel выпустила новую версию «Навигатора» для Android, iPhone и iPad
09.07.2018 Navitel обновила «Навител Навигатор» для устройств на Windows CE
02.07.2018 Navitel выпустила обновление карт релиза Q2 2018
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии
09.06.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана
01.06.2018 Объявлены лауреаты премии CNews «Инновация года 2018»
28.04.2018 Обзор навигатора Navitel E500 Magnetic
13.04.2018 Navitel представила навигационную карту Аргентины
04.04.2018 Navitel выпустила масштабное обновление карты Республики Беларусь
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана
09.10.2017 Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида
29.09.2017 «Навител» обновила «Навигатор» для iPhone и iPad
26.09.2017 Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»
15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
08.09.2017 Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии
29.08.2017 «Навител» представила «Навигатор» 9.9 для Android-устройств
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена
03.08.2017 Navitel начала продажи в России 4-ядерного навигационного планшета
10.07.2017 Navitel начала продажи навигатора C500 с подробной картой России
18.04.2017 Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad
14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
11.04.2017 Navitel представила обновление карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии Q1 2017
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017
05.04.2017 «Навител Навигатор» научился прокладывать три альтернативных маршрута

Публикаций - 254, упоминаний - 334

МТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5833 16
РЖД - Российские железные дороги 1652 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2448 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 885 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2470 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4163 24
5G - пятое поколение мобильной связи 3491 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6239 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13417 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2514 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 653 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39800 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2622 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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