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Navitel R250 Dual: двойной контроль на дороге

Техника

Компания Navitel, разработчик навигационного ПО и производитель автомобильной электроники, объявляет о выпуске на рынок новой модели Navitel R250 Dual – современного компактного видеорегистратора, оснащённого дополнительной камерой заднего вида.

Как и все видеорегистраторы Navitel, модель R250 Dual имеет высокое качество видеосъемки с обеих камер – в разрешении Full HD фронтальной камерой, в HD-разрешении дополнительной камерой. Благодаря сенсору GC2053 (Night Vision) и оснащению современной стеклянной оптикой видеорегистратор гарантирует передачу максимально насыщенных контрастных цветов и точную детализацию независимо от условий освещённости.

Широкий угол обзора основной камеры – 140 градусов – позволяет зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах. Дополнительная HD-камера фиксируется на заднем стекле автомобиля при помощи 3М скотча и имеет 100-градусный угол обзора, захватывая при съемке «слепые» зоны позади автомобиля. Поворотный механизм задней камеры позволяет, в случае необходимости, развернуть ее для съемки в салоне.

Устройство автоматически запускается при включении питания автомобиля. Но камеры работают и в режиме парковки, когда двигатель машины заглушен. Благодаря встроенному датчику движения, регистратор отслеживает и записывает все движущиеся объекты, попадающие в объектив камеры, и мгновенно начинает запись, если встроенный гироскоп (G-сенсор) распознает столкновение или какой-то удар по автомобилю. Также G-сенсор автоматически начинает запись и в случае резкого маневра, торможения или ускорения автомобиля. Запись, произведённая при подобных «экстренных» ситуациях, сохраняется на карте памяти в отдельной, защищенной от перезаписи директории.

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Navitel R250 Dual

Navitel R250 Dual оснащен 2-дюймовым дисплеем, который позволяет просматривать видео прямо с устройства. Запись видео производится в циклическом режиме в формате MOV. Записанные видеофайлы также можно просматривать напрямую с регистратора подключив его к компьютеру с помощью USB-кабеля и выбрав режим «Съемный диск» или через специальную программу Navitel DVR Player для ПК.

Использовать R250 Dual можно сразу же после покупки, «из коробки» – достаточно вставить в него карту памяти microSD желаемого объема. В комплект поставки входят: видеорегистратор, камера заднего вида, крепление на лобовое стекло автомобиля, автомобильное зарядное устройство, видеокабель для подключения камеры заднего вида, руководство пользователя, гарантийный талон и подарочный ваучер на программу Навител Навигатор.

Основные технические характеристики:

Фронтальная камера: Сенсор камеры GC2053 (night vision); Разрешение видео 1920х1080 Full HD (30 fps); Угол обзора 140 градусов.

Задняя камера: Разрешение видео 1280х720 (25 fps); Угол обзора 100 градусов; Поворот камеры 360 градусов;

Диагональ экрана 2 дюйма; Поддержка карт microSD до 64 ГБ; Цвет черный; Габариты устройства 64х48х33 мм; Габариты задней камеры 52х34,5х18 мм

Navitel R250 Dual уже поступил в продажу. Рекомендованная розничная цена – 4990 рублей.

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