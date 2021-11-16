Navitel расширяет линейку видеорегистраторов

Компания Navitel расширяет линейку видеорегистраторов и представляет две новых модели: RS2 DUO и R450 NV.

Обе модели обладают компактными корпусами, современной стеклянной оптикой, сенсорами Night Vision и разрешением съемки 1920х1080. Обе новинки соответствуют основному принципу бренда — качественная техника за разумные деньги.

Двухканальный автомобильный видеорегистратор Navitel RS2 DUO

Новинка отличается наличием сразу двух камер — фронтальной и салонной с ИК-подсветкой. Среди достоинств модели: яркий и контрастный IPS-дисплей диагональю 2.0 дюйма, эргономичный дизайн, стеклянная оптика, матрицы Sony Starvis с разрешением 2 Мп для фронтальной и салонной камер, угол обзора в 136 и 143 градусов, съемка видео в формате Full HD.

В видеорегистраторе есть поддержка карт памяти MicroSD до 256 ГБ, G-сенсор, режим парковки и др.

Видеорегистраторы Navitel

Маленький Navitel R450 NV

Компактный и легкий видеорегистратор с сенсором GC2053 (Night Vision) и современной стеклянной оптикой с углом обзора 130° Navitel R450 NV снимает качественное видео даже в условиях плохой освещенности, сохраняя все записи на microSD-карту объемом до 128 ГБ.

Встроенный датчик удара (G-сенсор), защищает от перезаписи видео, сделанное в любой нештатной ситуациях, например при резком маневре или ударе по автомобилю, записывая видеофрагмент события в специальную папку на карте памяти.

Navitel R450 NV оснащен не обычным литиевым аккумулятором, а суперконденсатором, позволяющим без проблем использовать устройство в любую погоду и при любых перепадах температур.

Новые видеорегистраторы уже поступили в продажу.

Рекомендованная цена RS2 DUO — 7 990 руб., R450 NV — 4 490 руб.