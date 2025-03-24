Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171448
ИКТ 13359
Организации 10476
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3405
Системы 25269
Персоны 73492
География 2778
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2595
Мероприятия 847

Sony Starvis


24.03.2025 Новинка Smartec для панорамной видеосъемки: IP-камера «рыбий глаз» STC-IPM12130A с 12 вариантами вывода изображения 1
17.05.2022 Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima 1
13.01.2022 Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM 1
16.11.2021 Navitel расширяет линейку видеорегистраторов 1
23.07.2018 Qtech расширил линейку оборудования для видеонаблюдения 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Sony Starvis и организации, системы, технологии, персоны:

Qtech - Кьютэк 173 1
AVerMedia Technologies 8 1
Enghouse - Vidyo - Layered Media 8 1
FUZE 5 1
Dell EMC 5037 1
Yealink Network Technology 68 1
Pexip 15 1
A4tech 98 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Microsoft Corporation 24723 1
Sony 6556 1
АРМО ГК - АРМО-Системы 297 1
Logitech 422 1
Smartec 144 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 257 1
АРМО ГК 150 1
STC 94 1
BlueJeans 10 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6084 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3516 2
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 876 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1035 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4092 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 451 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13906 2
Микрофон - Microphone 2533 2
Контрастность 2849 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6058 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10051 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 90 1
Night Vision - режим ночного видения 359 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1499 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 634 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14506 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8236 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8181 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2396 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2833 1
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 458 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3273 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12568 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9713 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7133 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1055 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 566 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1877 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 536 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16249 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3448 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1433 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5417 1
Qtech Dewarping 2 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 410 1
Apple macOS 2082 1
AverMedia Live Streamer CAM - AVerMedia Live Gamer Portable 2 1
Yealink UVC Desktop 9 1
Google Chrome - браузер 1573 1
Google Android 14127 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2093 1
Logitech Logi Tune 6 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2990 1
Linux OS 10089 1
Dell UltraSharp 48 1
Logitech Rightlight 6 1
LifeSize Cloud 4 1
Logitech VC Brio 2 1
Microsoft Teams - MS Teams 555 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 206 1
Microsoft Windows Hello 201 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
AverMedia CamEngine 1 1
Google Meet 45 1
Microsoft Windows 15786 1
МТС - Navitel R - серия видеорегистраторов 14 1
Dell ExpressSign-in 4 1
Logitech Brio 4 1
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT 72 1
Smartec Estima 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 1
Китай - Тайвань 4012 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 615 1
Ergonomics - Эргономика 1609 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5230 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1824 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1110 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1049 1
Слепые зоны 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще