Видео в 4К и 360-градуснйы обзор с новыми уличными IP-камерами Smartec STC-IPM8920 Estima

Новые камеры Smartec STC-IPM8920 Estima предназначены для видеонаблюдения на больших открытых территориях, в том числе в уличных условиях. Они имеют надежный поворотный механизм, 20-кратный трансфокатор и задействуют адаптивную ИК-подсветку дальностью 180 м для эффективного ночного наблюдения. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-системы».

Новая поворотная IP-камера с ИК-подсветкой выделяется среди аналогов своим форм-фактором и достаточно компактными размерами. Благодаря использованию высокочувствительной 8 МП КМОП-матрицы Sony Starvis большого размера – 1/1,8 дюйма, поддержке WDR 120 дБ, быстрому автофокусу и другим функциям эта IP-камера подойдет для большинства систем видеонаблюдения.

Защищенное исполнение корпуса STC-IPM8920 Estima и широкий диапазон рабочих температур от -40 до +60 °С позволяют эксплуатировать эти поворотные IP-камеры в уличных условиях в различных регионах, а компактные габариты расширяют возможности их размещения на территории объекта. В базовой комплектации поворотная IP-камера с ИК-подсветкой предусматривает настенный монтаж, а с помощью адаптеров крепления Smartec STB-A01 и STB-A03 ее можно устанавливать на столбе или на внешнем углу здания соответственно. При этом питание на STC-IPM8920 Estima может подаваться от источника 12В постоянного тока или по технологии PoE+, а мощность потребления новинки с включенной ИК-подсветкой не превышает 24 Вт.

Smartec STC-IPM8920 Estima

Возможность горизонтального вращения на 360 градусов делает обзор поворотной IP-камеры STC-IPM8920 Estima всесторонним, что позволяет реализовать видеоконтроль за обширными территориями коммерческих/промышленных объектов, а также городской инфраструктуры. Детальное наблюдение за удаленными участками обеспечивает трансфокатор с 20-кратным оптическим зумом (6.4-128 мм) и углами обзора от 60° до 3°, а эффективный видеоконтроль даже в темное время суток – встроенная адаптивная ИК-подсветка дальностью до 180 метров. При этом для автоматизации процесса видеоконтроля поворотная IP-камера с ИК-подсветкой предусматривает программирование до 300 предустановок камерного блока и восьми туров, а также поддерживает четыре обучаемых тура.

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Благодаря высокой чувствительности (0,006 лк / F1.2) и поддержке стандарта 4К поворотная IP-камера STC-IPM8920 Estima позволяет получать высококачественное информативное изображение с разрешением до 3840х2160 пикс. и фреймрейтом 30 к/с даже в сложных световых условиях, минимизируя шумы и артефакты при низкой освещенности. Вместе с тем, поворотная IP-камера с ИК-подсветкой может формировать и транслировать по сети до трех индивидуально настроенных видеопотоков, применяя к ним технологии улучшения качества, в том числе аппаратный WDR до 120 дБ. Поскольку компрессия видеосигнала выполняется в форматах H.265+, H.265, H.264+, H.264 и/или MJPEG, это позволяет максимально эффективно подстраиваться под используемые каналы связи.

Новая поворотная IP-камера с ИК-подсветкой и 20-кратным оптическим зумом Smartec STC-IPM8920 Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».