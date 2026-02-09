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09.02.2026 Представлена биспектральная IP-камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 с высокой тепловой чувствительностью

нсляцию цветного изображения с детализацией до 2688х1520 пикс. при минимальной освещенности 0,005 лк, и использует встроенный ИК-прожектор с дальностью подсветки до 100 м. Новая тепловизионная камера Smartec STX-IP5657AL rev.2 уже доступна для заказа Различные варианты исполнения объективов для тепловизионного/ видимого модулей позволяют максимально точно подобрать модификацию STX-IP5657AL

19.05.2025 «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении

ют 300 предустановок, восемь туров (до 48 предустановок в каждом), четыре обучаемых маршрута патрулирования, режим автосопровождения подвижных объектов и т.д. АРМО-Системы «АРМО-Системы» анонсировала PTZ-камеры Smartec STC-IPM4920A Estima в антивандальном уличном исполнении Поддержка фреймрейта до 60 к/с при всех доступных разрешениях, в том числе и 4 МП (2688x1520 пикселей), позволяет заде
05.11.2024 «АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

ован обогревателем смотрового окна, который не допускает образования на стекле наледи и конденсата. Все три обогревателя создают оптимальный для видеокамеры микроклимат внутри термокожуха. Термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С У STH-6231D-PSU2 есть штатный кронштейн крепления, конструкция которого предусматривает полную сквозную проводку

01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

вандалозащиты IK10. При этом компактные габариты данной модели позволяют устанавливать ее в локациях с дефицитом свободного пространства. АРМО-Системы «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima Круглосуточный видеомониторинг обеспечивается благодаря высокой чувствительности IP-видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которая составляет 0,008 лк в цветном режиме, и

11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

фоновой засветке и т.д., а фильтры 2D/3D DNR удаляют из видеосигнала шумовые составляющие. Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля 3-по
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

ся к полосе пропускания используемой IP-сети и обеспечивать оптимальную скорость и качество видео как для текущего просмотра, так и для записи в архив. «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 Упрощенный запуск в работу и обслуживание IP-видеокамеры STC-IPM3532A Estima обеспечиваются, в частности, за счет использов
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

авление (2D/3D DNR). Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы». Уличное исполнение модели STC-IPM5512A rev.3 Estima расширяет возможности ее использования. Эта IP-видеокамера рассчита
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

ниям, утвержденным постановлением Правительства России № 969 от 26 сентября 2016 г., позволяет задействовать эти уличные IP-видеокамеры на различных объектах транспортной инфраструктуры. АРМО-Системы Smartec STC-IPM3632A Estima Встроенный моторизованный объектив, с которым поставляются уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, позволяет изменять фокусное расстояние в пределах 3.6-10 мм и

15.04.2024 Анонсированы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima

рование и высокую детализацию изображения при наблюдении за удаленными объектами. Его фокусное расстояние варьируется в пределах от 4.7 до 141 мм, а углы обзора — от 58° до 3°. АРМО-Системы IP-камеры Smartec STC-IPM5921A rev.3 Estima Высокая светочувствительность (0.008/0 лк) и мощная адаптивная ИК-подсветка с эффективной дальностью до 200 м делают IP-камеры STC-IPM5921A rev.3 Estima инстру
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП

ономить место видеоархива. Для потоков, транслируемых на видеорегистраторы, серверы и другие устройства записи, отображения и воспроизведения скорость/качество изображения можно гибко оптимизировать. Smartec STC-IPM12644A OPTi Видеомониторинг в темное время суток в уличных условиях IP-видеокамера STC-IPM12644A OPTi обеспечивает за счет применения ИК-подсветки дальностью до 80 метров, котору
04.04.2023 Новая вандалозащищенная камера Smartec с моторизованным объективом и ИК-подсветкой

«АРМО-системы» представила 5-мегапиксельные IP-камеры STC-IPM5512A rev.2 Estima марки Smartec во всепогодном исполнении, которые рассчитаны на эксп
02.06.2022 Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A

«АРМО-системы» представила купольные IP-камеры Smartec STC-IPM8512A Estima c 8 МП сенсором, моторизованным 3,6-10 мм объективом и ИК-подсветкой до 50 м. За счет высокой светочувствительности купольная антивандальная камера обеспечит видеопе
26.04.2022 «АРМО-системы» представила 10-дюймовый монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL

от четырех источников поочередно: от двух вызывных панелей и двух дополнительных камер. А при использовании в системе двух мониторов, видео может выводиться на них одновременно. Монитор видеодомофона Smartec ST-MS510M-SL Сохранить отдельные кадры или целые видеозаписи из входной зоны новый монитор позволяет на карту памяти microSD до 32 ГБ, под которую в нем предусмотрен соответствующий сло
21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП

В портфеле продуктов Smartec появились уличные IP-видеокамеры STC-IPM8612A Estima с разрешением 4K UHD (8 МП). Новинка имеет погодо- и вандалозащищенное исполнение по классам IP67 и IK10 и интегрированную коммутационную коробку. Об этом CNews сообщили пре
28.12.2010 Smartec предлагает купольную поворотную IP-камеру серии STC-IPX3905A с пакетом видеоаналитики

На рынке оборудования для систем видеонаблюдения появились высокоскоростные купольные IP-камеры STC-IPX3905A торговой марки Smartec, которые оснащены пакетом видеоаналитики английской компа
23.11.2010 Smartec выпустила купольную камеру STC-IPX2050A с поддержкой видеоаналитики

В модельном ряду оборудования для систем охранного видеонаблюдения торговой марки Smartec появились IP-камеры купольного типа STC-IPX2050A серии NEYRO с 1/4-дюймовым CMOS-сенсором и 3,6 мм объективом. Новинка предназначена для работы в помещениях в составе сетевых систем охранного наблюдения, поддерживает 3 видеокодек
16.01.2009 Smartec выпустил новый 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880

Компания «Армо-Системы» представила новинку от Smartec – 8-канальный IP-видеокодер STS-IPT880, передающий изображение с аналоговых камер в цифровом формате с разрешением до Ful
15.07.2008 Smartec представил высокоточные IP-камеры «день-ночь»

ный ряд профессиональных камер видеонаблюдения марки Smartec пополнился новой поворотной IP-камерой STC-IP3975A с 18х трансфокатором, отсекающим ИК-фильтром и высокоскоростным поворотным устрой
26.06.2008 Smartec представил новую поворотную IP-камеру «день-ночь»

В линейке сетевых камер Smartec появилась новая модель STC-IP3975A, предназначенная для охранного IP-видеонаблюдения в помещениях с переменной освещ
21.02.2008 Smartec: видеосервер STS-IPT480 эффективно распределяет сетевой траффик

Компания «АРМО-Системы», российский дистрибьютор оборудования для систем безопасности, представила новые 4-канальные сетевые видеосерверы STS-IPT480 марки Smartec, на базе которых можно создавать системы видеонаблюдения небольших объектов. В STS-IPT480 используется эксклюзивный процессор Arm9, который осуществляет сжатие в
27.12.2007 IP-видеосервер Smartec STS-IPT180 защищает запись «водяными знаками»

Новый одноканальный IP-видеосервер STS-IPT180 семейства Smartec представляет собой многофункциональное устройство, которое преобразует аналоговый сигнал с камеры наблюдения в цифровой формат и передает его вместе с аудиосигналом
07.12.2007 Smartec выпустил новый двухканальный видеосервер

В линейке сетевого оборудования марки Smartec появился новый двухканальный видеосервер STS-IPT280, который может передавать цифровые видеопотоки с двух камер наблюдения по высоко-

14.11.2007 Smartec представил новый одноканальный видеосервер

Компания «Армо-Системы» представила новый одноканальный видеосервер STS-IPT180 торговой марки Smartec, который осуществляет оцифровку видеосигнала с аналоговой к
04.10.2007 Smartec выпустил сетевую камеру с микрофоном и детектором движения

Компания «АРМО-Системы» представила новые сетевые камеры «день-ночь» STC-IP3070A торговой марки Smartec. Новинка предназначена для круглосуточного сетевого видеон
14.09.2007 Smartec выпустил бюджетный одноканальный видеосервер

Компания «Армо-Системы» представила новый одноканальный видео сервер STS-IPT160 компании Smartec, который преобразует аналоговый видеосигнал с камеры в цифровой и
31.08.2007 Smartec выпустил морозоустойчивую камеру наблюдения

Линейка оборудования Smartec пополнилась новой уличной камерой STC-IP3570A, которая позволяет осуществлять IP-видеонаблюдение на объектах с низкой освещенно
27.07.2007 Smartec выпустил новый видеосервер для систем IP-видеонаблюдения

В линейке оборудования Smartec для IP-видеонаблюдения появился видеосервер на 4 видеоканала STS-IPT460. Новинка осуществляет сжатие и передачу по LAN/WAN-сетям цифрового видео от 4-х ан
14.06.2007 Smartec выпустил на рынок двухканальный видеосервер STS-IPT260

Компания «АРМО-Системы» расширила ассортимент оборудования для IP-видеонаблюдения новым двухканальным сетевым видеосервером STS-IPT260 торговой марки Smartec. Новинка преобразует аналоговый видеосигнал с камер в цифровой и передает видео по сети в формате MPEG4 с частотой 25 кадров/сек при максимальном разрешении 72
22.02.2007 Smartec STC-3902: самая "тихая" купольная камера

амерой «день-ночь» STC-3902 с отключаемым ИК-фильтром. Новинка оснащена малошумящим поворотным механизмом на базе шагового двигателя, который обеспечивает точность позиционирования до 0,024 градусов. Smartec STC-3902 Эти купольные камеры предназначены для круглосуточного видеонаблюдения в помещениях и на улице, имеют чувствительность 0,7 лк в цветном и 0,05 лк в черно-белом режиме при посто
31.01.2007 Smartec STC-1500: новые антивандальные видеокамеры

мы» анонсировала высокочувствительные антивандальные видеокамеры STC-1500 торговой марки Smartec для построения бюджетных систем видеонаблюдения на объектах с высокой вероятностью случаев вандализма. Smartec STC-1500 Новинка оснащена черно-белой 1/3-дюймовой CCD-матрицей Sony SuperHAD, имеет чувствительность 0,08 лк и формирует видеоизображение с разрешением 570 ТВЛ. Все видеокамеры этой се
16.08.2006 Антивандальные камеры Smartec появились в России

АРМО-Системы пополнила линейку оборудования Smartec для видеонаблюдения новой уличной видеокамерой STC-2500, которая будет работать в составе систем наружного наблюдения в любых климатических


Публикаций - 89, упоминаний - 119

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Ergonomics - Эргономика 1760 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1724 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3049 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 397 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2843 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1255 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2730 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 495 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11412 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1918 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5772 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 960 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3144 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4009 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27481 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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