«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат № МВД РФ.03.001581) для работы на объектах транспортной инфраструктуры. Купольный вандалозащищенный корпус и всепогодное исполнение в соответствии с классами IK10/IP67 обеспечивают защиту STC-IPM5532A Estima от внешних воздействий и позволяют эксплуатировать ее в широком диапазоне температур – от -40 до +60 °С. Новая вандалозащищенная видеокамера имеет высокочувствительную КМОП-матрицу Sony, моторизованную оптику и адаптивную ИК-подсветку на 50 метров, и способна транслировать видео при 30 к/с с максимальным разрешением – 5 МП. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Всепогодное вандалозащищенное исполнение, прочный кожух и купол, предотвращающие случайное либо умышленное повреждение IP-видеокамеры, позволяют использовать STC-IPM5532A Estima на различных объектах транспортной инфраструктуры, в том числе и в местах с высоким риском вандализма. Новая вандалозащищенная видеокамера рассчитана на круглогодичную работу при внешних температурах от -40 до +60 °С, имеет степень климатической устойчивости IP67 и уровень вандалозащиты IK10. При этом компактные габариты данной модели позволяют устанавливать ее в локациях с дефицитом свободного пространства.

Круглосуточный видеомониторинг обеспечивается благодаря высокой чувствительности IP-видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которая составляет 0,008 лк в цветном режиме, и реализации «умной» ИК-подсветки для видеоконтроля в темное время суток. Эффективная дальность подсветки достигает 50 м, чего достаточно для решения большинства задач видеоконтроля даже в уличных условиях. Для качественного видеонаблюдения при контрастном освещении вандалозащищенные IP-видеокамеры поддерживают работу в режиме расширенного динамического диапазона (WDR 120 дБ), использование цифровых фильтров 2D/3D DNR позволяет свести к минимуму шумовые составляющие видеосигнала в условиях недостаточного освещения.

Поддержка трехпотоковой видеотрансляции с индивидуальными настройками разрешения и фреймрейта для каждого потока от IP-видеокамеры STC-IPM5532A Estima обеспечивает видеонаблюдение в режиме реального времени, запись в архив и последующую работу с сохраненными материалами. Видео с максимальной частотой обновления 30 кадров в секунду вандалозащищенная видеокамера способна транслировать при всех доступных разрешениях до 5 МП включительно (2560х1920 пикселей). Поддержка нескольких кодеков позволяет вандалозащищенной модели адаптироваться к полосе пропускания используемой IP-сети и обеспечивать разную скорость и качество текущего отображения и записи.

Использование моторизованного 2,7-13,5 мм объектива, который настраивается дистанционно, позволяет упростить запуск IP-видеокамеры STC-IPM5532A Estima и ее обслуживание. Это особенно актуально, когда вандалозащищенная IP-видеокамера размещается в труднодоступном месте или требуется регламентная коррекция ее фокусировки в процессе эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях. Глубина резкости и световой поток, попадающий на КМОП-матрицу, оптимизируется с помощью системы P-Iris, реагирующей на перемены освещенности и автоматически регулирующей раскрытие диафрагмы.

Новая 5 МП вандалозащищенная видеокамера Smartec STC-IPM5532A Estima с «транспортным сертификатом 969» уже доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».