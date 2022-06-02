Эффективный видеоконтроль при экстремально низкой освещенности с новыми камерами Smartec STC-IPM8512A

«АРМО-системы» представила купольные IP-камеры Smartec STC-IPM8512A Estima c 8 МП сенсором, моторизованным 3,6-10 мм объективом и ИК-подсветкой до 50 м. За счет высокой светочувствительности купольная антивандальная камера обеспечит видеопередачу в цвете при максимально низком уровне освещенности, а поддержка технологий WDR 120 дБ и 2D/3D DNR позволит адаптировать изображения к световым условиям на объекте. Кроме того, IP-камера имеет защищенный по классам IK10 и IP67 корпус с интегрированной коммутационной коробкой. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-системы».

Благодаря возможности трансляции 4К видео при 25 к/с купольная камера STC-IPM8512A Estima обеспечивает качественный видеоконтроль с высокой детализацией. Важно, что даже в условиях низкой освещенности на объекте вплоть до 0,009 лк (F1.4) купольная антивандальная камера способна формировать и передавать изображение в цвете, а черно-белое — в полной темноте за счет использования встроенной ИК-подсветки, максимальная дальность которой достигает 50 метров. Сетевые возможности антивандальной IP-камеры включают поддержку трех потоков с выбором кодека H.265, H.264 и/или M-JPEG, настройкой сжатия, битрейта, разрешения и фреймрейта.

Формирование видеопотока максимально высокого качества, независимо от условий освещенности и погоды, обеспечивается применением 8 МП сенсора IMX334 большого формата 1/1,8 дюйма. В дополнение к этому, купольная антивандальная камера снабжена рядом программных технологий, улучшающих качество видеосигнала. Среди них WDR (120 дБ) для устранения артефактов и выравнивания по свету разноосвещенных участков кадра, 2D/3D DNR для подавления шумовых составляющих видеосигнала в условиях пониженной освещенности, а также точечная настройка насыщенности, яркости, контрастности и резкости изображения.

К конструктивным преимуществам STC-IPM8512A Estima можно отнести надежную защиту купольной IP-камеры от атмосферных и механических воздействий, которые неизбежны в уличных условиях эксплуатации. Реализована эта защита в соответствии с классами IP67 и IK10. Стабильная работа антивандальной камеры гарантирована производителем в диапазоне температур от -40 до +60 °С, что оптимально для большинства российских регионов. При этом купольная антивандальная камера имеет мощность потребления всего 10 Вт с включенной ИК-подсветкой, а с выключенной – не более 8 Вт.

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В качестве триггера активации видеозаписи можно использовать встроенный детектор движения камеры. При этом детекция движения может выполняться не по всему кадру, а только в так называемых зонах интереса (ROI), которых в модели STC-IPM8512A Estima можно настроить до восьми. Во избежание попадания в объектив окон жилых домов купольная антивандальная камера позволяет задать до 28 участков в кадре, приватность которых будет соблюдена. В новой купольной IP-камере предусмотрен аудио вход/выход, а для исключения потери важных видеоматериалов – работа с картой памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ (приобретается отдельно), загрузка данных на FTP, отправка снимков на e-mail и уведомление по HTTP/SIP.

Новая антивандальная купольная IP-камера Smartec STC-IPM8512A Estima уже доступна для заказа в компании «АРМО-системы».