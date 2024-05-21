Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск

«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург ача — предоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоват