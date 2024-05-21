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Россия ПФО Оренбургская область Орск
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2024
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«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург
ача — предоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоват
|13.04.2023
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МТС на треть ускорила мобильный интернет в Орске
МТС усилила покрытие 4G в Орске Оренбургской области. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G,
|15.05.2015
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«Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для городской больницы №1 в Орске
организации виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN) для городской больницы №1 в г. Орске Оренбургской области. Виртуальные защищенные каналы объединят локальные сети восьми под
|11.11.2013
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Администрация Орска внедрила новую защитную платформу Kaspersky Security для бизнеса
Сотрудничество компании «Лаборатории Касперского» и региональных властей Орска продолжается уже около 10 лет. С выходом новой защитной платформы Kaspersky Security для бизнеса администрация Орска получила не только более эффективные защитные инструменты, но и
|11.11.2013
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Технологии «Лаборатории Касперского» помогают управлять целым городом
Защитные решения «Лаборатории Касперского» на постоянной основе внедрены в информационную сеть администрации города Орска – одного из значимых промышленных центров России и второго по численности населения города Оренбургской области. Сотрудничество компании и региональных властей Орска продолжается у
|05.11.2013
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Администрация Орска под защитой решений «Лаборатории Касперского»
Защитные решения «Лаборатории Касперского» на постоянной основе внедрены в информационную сеть Администрации города Орска. Сотрудничество компании и региональных властей Орска продолжается уже около 10 лет. С выходом новой защитной платформы Kaspersky Security для бизнеса Администрация Орска по
|01.11.2012
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«Золотая Корона» и «Евросеть» развивают сеть обслуживания транспортных карт в Оренбурге
«Карта школьника», «Студенческая карта») можно в 45 салонах «Евросети», расположенных в Оренбурге и Орске, сообщили CNews в «Евросети». Как отмечается, Оренбургская область стала третьим по сче
|31.07.2000
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Оренбургский сотовый оператор "Оренсот" построит сети АМРS/DAMPS в Орске и Бузулуке
этого года обслуживало более 5600 абонентов. Сотовой связью ОАО "Оренсот" покрыты города Оренбург, Орск, Новотроицк, а также пригороды и населенные пункты в радиусе около 100 км. В 1999 г. доп
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Байгушев Владимир 17 4
|Кудрявцев Сергей 23 3
|Баштовой Алексей 13 3
|Воловельский Валерий 3 3
|Рязанов Павел 7 2
|Засинец Игорь 8 2
|Голиков Денис 3 2
|Пикульников Никита 25 2
|Саттаров Самат 2 2
|Земков Сергей 159 2
|Ледяев Максим 14 1
|Питиримов Александр 1 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Федотова Екатерина 4 1
|Старков Сергей 2 1
|Блинова Елена 5 1
|Никифоров Дмитрий 15 1
|Брагин Виктор 2 1
|Капренин Андрей 3 1
|Шибанов Дмитрий 1 1
|Селиванов Александр 5 1
|Мякишев Андрей 3 1
|Пегасов Юрий 1 1
|Балыбин Сергей 1 1
|Зуев Валерий 1 1
|Дубинин Александр 19 1
|Медведев Владимир 2 1
|Федорова Олеся 63 1
|Патока Андрей 109 1
|Провоторов Александр 157 1
|Голиков Александр 16 1
|Бельянинов Андрей 18 1
|Коробейников Игорь 3 1
|Иванов Дмитрий 95 1
|Колесов Константин 13 1
|Фисюк Егор 6 1
|Безбородова Наталья 1 1
|Киричук Гуля 1 1
|Железнякова Екатерина 1 1
|Исмакаева Ирина 1 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
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