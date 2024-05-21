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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Оренбургская область Орск

Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск

УПОМИНАНИЯ


21.05.2024 «МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург

ача — предоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников. Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоват
13.04.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Орске

МТС усилила покрытие 4G в Орске Оренбургской области. За счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G,

15.05.2015 «Ростелеком» создаст виртуальную частную сеть для городской больницы №1 в Орске

организации виртуальной частной сети (Virtual Private Network, VPN) для городской больницы №1 в г. Орске Оренбургской области. Виртуальные защищенные каналы объединят локальные сети восьми под
11.11.2013 Администрация Орска внедрила новую защитную платформу Kaspersky Security для бизнеса

Сотрудничество компании «Лаборатории Касперского» и региональных властей Орска продолжается уже около 10 лет. С выходом новой защитной платформы Kaspersky Security для бизнеса администрация Орска получила не только более эффективные защитные инструменты, но и
11.11.2013 Технологии «Лаборатории Касперского» помогают управлять целым городом

Защитные решения «Лаборатории Касперского» на постоянной основе внедрены в информационную сеть администрации города Орска – одного из значимых промышленных центров России и второго по численности населения города Оренбургской области. Сотрудничество компании и региональных властей Орска продолжается у
05.11.2013 Администрация Орска под защитой решений «Лаборатории Касперского»

Защитные решения «Лаборатории Касперского» на постоянной основе внедрены в информационную сеть Администрации города Орска. Сотрудничество компании и региональных властей Орска продолжается уже около 10 лет. С выходом новой защитной платформы Kaspersky Security для бизнеса Администрация Орска по
01.11.2012 «Золотая Корона» и «Евросеть» развивают сеть обслуживания транспортных карт в Оренбурге

«Карта школьника», «Студенческая карта») можно в 45 салонах «Евросети», расположенных в Оренбурге и Орске, сообщили CNews в «Евросети». Как отмечается, Оренбургская область стала третьим по сче
31.07.2000 Оренбургский сотовый оператор "Оренсот" построит сети АМРS/DAMPS в Орске и Бузулуке

этого года обслуживало более 5600 абонентов. Сотовой связью ОАО "Оренсот" покрыты города Оренбург, Орск, Новотроицк, а также пригороды и населенные пункты в радиусе около 100 км. В 1999 г. доп

Публикаций - 66, упоминаний - 75

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13391 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 8
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 7
Ростелеком 10004 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 5
МегаФон 9391 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5070 4
Softline - Софтлайн 3027 4
8548 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2988 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3016 2
ЦФТ Золотая Корона 360 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
Microsoft Corporation 24917 1
Yandex - Яндекс 7870 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 852 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 186 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 1
Stripe 29 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Huawei 4048 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 184 1
ZTE Corporation 754 1
Cisco Systems 5168 1
SAP SE 5349 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 1
ТЕНТО Инжиниринг 1 1
Электросвязь 268 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 436 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Beltel - Белтел 145 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 410 1
Альфа-Банк 1804 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 2
Сургутнефтегаз - СНГ 273 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7743 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
РэйлТрансХолдинг УК - Уралмаш-Горное Оборудование - ОРМЕТО-ЮУМЗ МК - ОРМЕТО-ЮУМЗ Машиностроительный концерн - Южуралмаш - Южно-уральский машиностроительный завод 5 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1889 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Visa International 1955 1
Евросеть 1412 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Dixis - Диксис 359 1
Банк Оренбург - Русь - Оренбургский ипотечный коммерческий банк 5 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
Газпром ПАО 1375 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Ак Барс Банк 274 1
Т Плюс - Орская СЭС - Орская солнечная электростанция имени А.А. Влазнева 1 1
Нидан - Нидан Соки - Нидан-Фудс - Нидан-Гросс - торговые марки Моя семья, Чемпион, Caprice, Да! 7 1
Углеметбанк 4 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
СОГАЗ Мед Страховая компания 14 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Русагро Группа Компаний 302 1
Татнефть 230 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 117 1
Русский стандарт Банк 455 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 231 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 20 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 4
Федеральное казначейство России 1825 3
Администрация города Орск 3 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5015 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1000 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 78 1
Мосгортранс ГУП 125 1
Петербургский метрополитен ГУП 141 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 718 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 226 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 102 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 46 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 76 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 55 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 112 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 119 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 20 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 122 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 219 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 90 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52715 3
Россия - СФО - Новосибирск 4470 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2768 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3160 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 871 3
Россия - УФО - Курганская область 540 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24994 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10257 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7659 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6409 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11350 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6589 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5906 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6644 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1759 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 667 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1104 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8018 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 664 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10272 2
Английский язык 6772 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3671 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5776 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1501 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8285 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6321 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4272 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2712 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 2
Образование в России 2399 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1768 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3020 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5294 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 570 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 107 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 22 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 254 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
СПГУ - СЗТУ - Северо-Западный государственный заочный технический университет - СЗПИ - Северо-Западный заочный политехнический институт 23 1
ОГУ - Оренбургский государственный университет 29 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 128 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ОГПУ - Оренбургский государственный педагогический университет 2 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 73 1
День знаний - 1 сентября 35 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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