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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203797
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Мякишев Андрей

СОБЫТИЯ


02.11.2026 NOTA Satellite (спутниковое подразделение NOTA Group) объединило лесозаготовительные участки АО «Белый Ручей» в единую сеть 1
11.06.2010 «ТТК-Южный Урал» инвестировал в проект «Бизнес-центры» более 1,5 млн руб. 1
04.06.2010 «ТТК-Южный Урал» ввел новые тарифы на интернет для бизнеса 1
01.07.2009 В «ТТК-Южный Урал» новый коммерческий директор 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Мякишев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2159 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1854 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26707 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9882 2
Электротехника - Электромеханика - Электрооборудование - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 370 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27262 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8781 1
Microsoft Windows 2000 8675 2
Киричук Гуля 1 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3400 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 320 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 300 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 135 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 74 1
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 23 1
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 53 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 342 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1818 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 75 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7128 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6120 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12496 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58787 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27816 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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