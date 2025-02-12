Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168408
ИКТ 13096
Организации 10271
Ведомства 1445
Ассоциации 970
Технологии 3387
Системы 25077
Персоны 71864
География 2738
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2567
Мероприятия 843

Россия УФО Курганская область Шадринский район Шадринск

Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск


12.02.2025 «Ростелеком» в Зауралье заменил более 1600 опор связи 1
20.12.2024 К Новому году МТС увеличила скорость LTE интернета в Шадринске в 1,5 раза 3
11.12.2024 Связь «МегаФона» стала доступна жителям 23 малых сел Зауралья 1
15.11.2024 «Мотив» расширяет сеть в Курганской области. Сотовый оператор увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия в Зауралье 1
31.10.2024 МТС расширила сеть для жителей малых сел и деревень Зауралья 1
12.08.2024 Безопасность на дорогах: «Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья 1
19.06.2024 «Ростелеком» в Курганской области расширил систему видеонаблюдения за природными пожарами 1
15.05.2024 «Ростелеком» в Зауралье проанализировал трафик базовых станций в деревнях и селах 2
22.03.2024 МТС запустила цифровой путеводитель по зауральским здравницам и купеческим особнякам 1
31.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году открыла 62 компактных магазина 1
24.01.2024 «Ростелеком» в Зауралье подвел итоги оптической стройки в 2023 году 2
19.12.2023 Цифровой контроль: «Ростелеком» в Зауралье установил еще два новых пункта весогабаритного контроля 1
14.12.2023 «Ростелеком» подвел итоги реализации федерального проекта в 2023 г. в Зауралье 1
25.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо» планирует до конца года открыть до 60 магазинов компактного формата 1
19.07.2023 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще девять малых населенных пунктов Курганской области   1
11.08.2021 «Ростелеком» подключил к облачному видеонаблюдению более 300 магазинов сети «Юничел» 1
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 1
28.04.2017 После обращения с жалобой в Google заблокирован российский сервис такси 1
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза 1
06.11.2014 «Мотив» завершил тестирование сети 4G 1
19.09.2014 «Мотив» запустил «народное тестирование» 4G в Кургане 1
12.07.2013 Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в банке «Курган» 1
22.11.2012 В Зауралье не хватает денег на перевод госуслуг в электронную форму 1
17.10.2012 «М2М телематика» расширяет свое присутствие в Уральском федеральном округе 2
16.10.2012 Библиотеки Зауралья подключили к интернету 1
15.10.2012 «Мотив» выходит на рынок сотовой связи ЯНАО 1
16.08.2012 Чистая прибыль «ТТК-Южный Урал» в первом полугодии 2012 г. выросла на 60% 1
30.01.2012 «Ханты-Мансийский банк» открыл новый универсальный офис в Шадринске 2
11.06.2010 «ТТК-Южный Урал» инвестировал в проект «Бизнес-центры» более 1,5 млн руб. 1
09.06.2010 Доходы «ТТК-Южный Урал» в первом квартале 2010 г. составили 103 млн руб. 1
19.03.2010 «ТТК-Южный Урал» начал предоставлять услугу доступа в интернет по технологии ADSL2+ в Челябинской области 1
21.12.2009 ЧелГУ приобрёл оборудование ВКС Tandberg 2
29.04.2008 «Сеть компьютерных клиник» открыла 12 новых филиалов в России 1
11.01.2008 «Единый кошелек» подключается к «Мультисети» 1
20.03.2007 «Юнимилк» запустила «1С:Предприятие 8» на 20 заводах 1
20.04.2004 Сеть "Би Лайн" стартовала в Кургане 1
16.04.2004 В Курганской области ликвидировали последнюю декадно-шаговую АТС 1
25.02.2004 "МегаФон" запустил сеть в Кургане 1
19.03.2003 В Курганской области внутризоновые системы передач переводят на "цифру" 5

Публикаций - 39, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9732 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2043 4
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком 47 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2907 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 2
МегаФон 8915 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 2
Apple Inc 12132 2
Google LLC 11816 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 832 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
8256 1
Cisco Systems - Tandberg 162 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
D-Link - Д-Линк Трейд 364 1
Merlion - Сеть компьютерных клиник 38 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 1
Softline - Novacom - Новаком Групп 14 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
ФТО 14 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 56 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Yandex - Яндекс 7398 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1264 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 2
Связной ГК 1372 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
Орловский Молочный комбинат 2 1
Новосибирский молочный комбинат 1 1
Курган АКИБ - банк 2 1
Молочный комбинат Волгоградский - Молочный завод №3 Волгоградский 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Gett 81 1
Uber 331 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 8 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Администрация Кургана - Курганская городская Дума - органы государственной власти 6 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 195 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1380 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8236 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24539 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27923 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7735 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10797 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4680 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1466 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13837 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4040 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3444 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8490 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1785 2
Видеокамера - Camcorder 2266 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13214 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2519 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4787 1
USB modem - USB модем 303 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1759 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5225 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 4
Google Play - Google Store - Android Market 3300 2
Apple - App Store 2897 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2761 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 21 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2282 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 7 1
Wallet One - Единый кошелек 58 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 1
Apple iPad 3865 1
Google Android 14041 1
Apple iOS 7832 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 675 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 586 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
Барвинский Владимир 27 6
Кудрявцев Сергей 23 3
Хворостова Екатерина 5 2
Фахрутдинова Гульжан 5 2
Огарков Борис 6 2
Важенина Татьяна 7 2
Сергеев Михаил 108 1
Ефименко Алексей 1 1
Егоров Вячеслав 1 1
Киричук Гуля 1 1
Дерягин Виктор 4 1
Ярушина Алена 5 1
Мякишев Андрей 3 1
Адельшин Алексей 1 1
Галактионов Вячеслав 9 1
Железнякова Екатерина 1 1
Саблукова Ирина 2 1
Хецко Владимир 1 1
Паламарчук Александр 1 1
Кущ Иван 4 1
Каменских Александр 4 1
Галеев Рушан 1 1
Спицин Валентин 1 1
Носилов Константин 1 1
Россия - УФО - Курганская область 504 28
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 21
Россия - РФ - Российская федерация 145017 16
Россия - УФО - Тюменская область 1157 9
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1551 8
Россия - Уральские горы - Зауралье 50 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 7
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 289 6
Россия - УФО - Курганская область - Катайский округ - Катайск 10 6
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 241 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 4
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 52 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 322 4
Россия - УФО - Курганская область - Каргапольский район - Каргаполье 5 4
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 101 4
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 61 4
Россия - УФО - Курганская область - Петуховский район - Петухово 9 4
Грузия 1243 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52184 3
Украина 7621 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 3
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 156 3
Россия - УФО - Свердловская область 1504 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 450 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 851 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1200 3
Россия - УФО - Челябинская область - Кыштымский округ - Кыштым 22 3
Россия - УФО - Курганская область - Куртамышский район - Куртамыш 4 3
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 530 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1118 2
Россия - СФО - Новосибирск 4318 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1456 2
Россия - УФО - Челябинская область - Южноуральск 25 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Белозерск 13 2
Россия - УФО - Челябинская область 1218 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2676 2
Россия - УФО - Курганская область - Шатровский район - Шатрово 3 2
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18606 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6267 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6414 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5546 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2399 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6720 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5859 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2132 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2396 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 860 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1291 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6970 1
Энергетика - Energy - Energetically 5103 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 732 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1635 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1240 1
ЕПС - Единый план счетов 149 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3430 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3961 1
Российская газета 271 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Roem.ru - Роем.ру 48 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340262, в очереди разбора - 769410.
Создано именных указателей - 168408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще