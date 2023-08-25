«М.Видео-Эльдорадо» планирует до конца года открыть до 60 магазинов компактного формата

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, расширяет региональное присутствие благодаря развитию формата магазинов «М.Видео» с торговой площадью 500-600 кв. метров и системой вертикального хранения товаров. В 2023 г. в новой концепции уже открыты 17 компактных розничных объектов бренда, до конца 2023 г. планируется масштабирование до 60 магазинов более чем в 45 населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Небольшие магазины позволяют ритейлеру гибко и с меньшими инвестициями подходить к развитию розничной инфраструктуры, а также расширению аудитории онлайн-покупателей. На данный момент уже действуют 17 торговых объектов «М.Видео» нового формата по всей стране: от «миллионников» до населенных пунктов с менее чем 100 тыс. жителей. Розничные точки в Воткинске, Ишимбайе, Копейске, Шадринске стали первыми для компании в этих населенных пунктах. М.Видео также усилил свое присутствие в Москве, Казани, Мурманске, Зеленодольске, Сургуте и ряде других городов.

До конца 2023 г. «М.Видео-Эльдорадо» планирует открыть до 60 магазинов нового формата. Примерно 30% новых торговых объектов будут находиться на Урале, 20% в Поволжье, по 15% в Центральной части России и в Сибири, более 10% на Юге страны, остальные – на Севере и на Дальнем Востоке.

Директор по развитию сети и эксплуатации группы «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков: «Розничная сеть из порядка 1200 магазинов в 370 городах остается для нас ключевой площадкой для контакта с покупателями, выступает логистическим хабом и важной частью онлайн-инфраструктуры. Поэтому нашей стратегической задачей становится точечное развитие сети и расширение географии для «приближения» к нашим клиентам. Для этого мы развиваем компактный формат и продолжаем использовать полномасштабные объекты, которые предполагают ряд дополнительных возможностей для клиентов и интеграции производителей. Магазины малого формата предполагают более плотную загрузку товарами меньшей площади, включая крупногабаритную технику, что позволяет нам соответствовать ожиданиям по ассортименту и сервису, при этом сократить операционные затраты и инвестиции в открытие до трех раз. Концепция также открывает для нас больше вариантов локаций, чем раньше, поэтому мы готовы рассматривать доступные варианты от стрит-ритейла до более крупных площадей в развивающихся районах. Уже по итогам первых месяцев мы можем говорить об эффективности таких точек, которые становятся удобным местом покупки и активно привлекают трафик. Продажи первых 17 компактных магазинов в среднем на 15% превышают плановые».

Новый формат магазинов «М.Видео» отличает площадь 500-600 кв. метров, что в среднем вдвое меньше стандартных розничных объектов. При этом посетители получают привычный ассортимент – около 4500 наименований востребованной бытовой техники и электроники. Пространство используется максимально эффективно за счет торгового оборудования, предполагающего вертикальную выкладку на нескольких ярусах. Компактные магазины предлагают также привычный комфорт при выборе и высокий уровень сервиса. В торговом зале посетители могут лично оценить интересующие товары, получить экспертную консультацию и оперативно получить онлайн-заказ.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.