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Россия ПФО Башкортостан Ишимбай

Россия - ПФО - Башкортостан - Ишимбай

УПОМИНАНИЯ


21.05.2025 В самом интернет-активном городе Башкирии усилили покрытие 4G 1
15.08.2024 «МегаФон» ускорил связь для посетителей Ишеевских пещер 1
31.01.2024 «М.Видео-Эльдорадо» в 2023 году открыла 62 компактных магазина 1
20.09.2023 В городах и селах Башкирии ускорили мобильный интернет 1
25.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо» планирует до конца года открыть до 60 магазинов компактного формата 1
04.04.2023 «М.Видео» возобновляет экспансию и тестирует компактный формат магазинов 1
20.09.2022 «Мегафон» ускорил интернет в селах и деревнях Башкирии 1
12.03.2019 МТС в Башкирии включила LTE на частотах 3G 1
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
08.06.2016 МТС в Башкирии расширила и ускорила сеть LTE-1800 1
28.01.2016 МТС с начала 2015 г. увеличила количество базовых станций LTE в Башкортостане более чем в 2,5 раза 1
25.12.2015 Абоненты МТС в Башкирии смогут прокатиться на горнолыжных курортах со скоростью 4G 1
02.09.2015 МТС улучшила качество связи в 135 населенных пунктах Башкирии 1
15.07.2015 МТС поможет проконтролировать доставку периодической печати в Башкортостане 1
26.01.2012 Администрация Ишимбайского муниципального района Республики Башкортостан расширяет использование СЭД «Дело» 4
25.03.2010 Количество абонентов сети 3,5G «МегаФона» в Республике Башкортостан превысило 100 тыс. 1
27.08.2009 «Белтел» построил контакт-центр для «Уфанет» 1
18.07.2007 «МИР» выходит в Стерлитамак 1
14.03.2005 СМАРТС расширила сеть в Башкортостане 1
17.08.2004 Полугодовая выручка "Башинформсвязи" увеличилась на 29,2% 1
11.04.2003 "МегаФон" в Башкирии: 100 тыс.абонентов 1
03.10.2002 Башкортостан стал тридцатым регионом единой сети "Би Лайн GSM" 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9252 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 6
СМАРТС Уфа-GSM 10 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3008 1
Huawei 4016 1
Samsung Electronics 10367 1
Apple Inc 12259 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
Sony 6571 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8884 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 284 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5699 1
Профотек 17 1
LG Electronics 3637 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Biocad - Биокад 82 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
ZTE Corporation 754 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Т8 НТЦ 95 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 120 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Ростех - Азимут 73 1
СуперОкс 4 1
Beltel - Белтел 144 1
ОВС - Оптиковолоконные системы АО 16 1
Тион Умный микроклимат - Tion 6 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1306 1
Аргус-Спектр 14 1
ТермоЛазер - Центр оптических и лазерных технологий 2 1
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 4 1
Лазерные системы НПП - Лазерные системы НПО 5 1
РМ Нанотех - RM Nanotech 2 1
Rubius - Рубиус групп - Рубиус Тех 6 1
Числовая механика 10 1
Медиалюкс 32 1
Tonk - Тонк ГК 50 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2504 3
РВК - Российская венчурная компания 551 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 394 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Полюс НПЦ - Научно-производственный центр 1 1
Георезонанс 2 1
Прима НПП - Научно-производственное предприятие 1 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Биоамид - Bioamid 1 1
Завод Премиксов №1 1 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 418 1
Татнефть Пресскомпозит 1 1
ГЕЛАР НПО 1 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6300 3
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67827 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8594 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8085 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16348 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52634 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21091 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8337 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1026 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6858 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24895 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13723 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12370 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3640 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3807 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5872 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2238 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28243 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4096 2
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Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1525 2
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 2
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LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 376 1
РРЛС - Радиорелейные линии связи - Радиорелейная связь - Radio relay systems 92 1
ВОЛС - STM - Synchronous Transport Module - волоконно-оптический сетевой стандарт передачи 92 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12866 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24679 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8630 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 191 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8287 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12811 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 3
Apple iPhone 6 4863 2
МТС 3G-сеть 119 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МТС ВОЛС 19 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Beltel Agent 2 1
Коротин Павел 31 4
Байгильдин Дамир 27 3
Огарков Борис 6 3
Тотунова Елизавета 12 1
Антонов Михаил 5 1
Марченко Антон 12 1
Хомякова Галина 2 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1276 16
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Россия - ПФО - Башкортостан - Салават 56 12
Россия - РФ - Российская федерация 148622 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 37 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Туймазинский район - Туймазы 22 8
Россия - ПФО - Башкортостан - Мелеуз 15 8
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 212 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17817 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Сибай 7 2
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Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 2
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Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 636 1
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