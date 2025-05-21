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Россия ПФО Башкортостан Ишимбай
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
|ЦСП ФГБУ - Центр Сертификации Поставщиков 13 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 3
|Apple iPhone 6 4863 2
|МТС 3G-сеть 119 1
|ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
|МТС ВОЛС 19 1
|Реестр добросовестных экспортеров 203 1
|Beltel Agent 2 1
|Коротин Павел 31 4
|Байгильдин Дамир 27 3
|Огарков Борис 6 3
|Тотунова Елизавета 12 1
|Антонов Михаил 5 1
|Марченко Антон 12 1
|Хомякова Галина 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11304 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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